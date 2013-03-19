ТОП-10 (19 березня)

Україна веде переговори з Митним союзом про статус спостерігача

Азаров: Євросоюз не поспішає в консорціум з управління ГТС

Росія вважає, що Європа не потрібна в газотранспортному консорціумі з Україною - експерт

Державна іпотечна установа знизила ставку рефінансування

ЄС закликає Україну відкликати рішення про спецмита на автомобілі

Україна має шанси виграти Стокгольмський суд проти «Газпрому» - юристи

Газові контракти України з Росією не можна опротестувати в суді, заявив Азаров

Україна продовжує переговори з РФ про утилізаційний збір на автомобілі

Арбузов: податок на депозити в Україні не вводитиметься

Мінфін залучив 1,289 млрд грн і 13,83 млн дол. на ОВДП-аукціоні 19 березня

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Україна веде переговори з Митним союзом про статус спостерігача

Україна веде переговори з Митним союзом про отримання статусу спостерігача.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив прем'єр-міністр Микола Азаров.

"Зараз ми ведемо переговори про такий формат співпраці, при якій Україна стане спостерігачем при Митному союзі", - сказав М.Азаров.

Глава уряду пояснив, що такий формат означає, що при МС буде створено представництво України. Представник України братиме участь у прийнятті рішень з правом дорадчого голосу.

"Він не братиме участь у прийнятті власне рішення, але йому дадуть право висловити нашу позицію. У будь-якому разі, це означає, що ми не будемо поставлені перед фактом. Про вироблення будь-якого рішення Україна знатиме заздалегідь з моменту появи ініціативи щодо вироблення такого рішення і на всіх етапах прийняття рішення, якщо це рішення зачіпає наші інтереси, коригувати це рішення", - зазначив М.Азаров.

Він наголосив, що такий формат дасть можливість працювати з урядами країн МС і коригувати ці рішення. На думку прем'єр-міністра, це зберігає за Україною суверенітет у прийнятті рішень.

Також М.Азаров сказав, що Україна не претендує на преференції для себе в рамках Митного союзу Росії, Білорусі й Казахстану.

"Домовилися ще про дуже важливий принцип, що ми не претендуємо на будь-які преференції, але давайте діяти так, щоб не було дискримінаційних заходів щодо України. Ось такий статус повинен бути, що ми, оскільки не є членами МС, ні на які пов'язані з цим пільги і преференції не орієнтовані, але домовляємося про те, щоб і дискримінаційні заходи у взаємній торгівлі між нашими країнами не реалізовувалися", - сказав М.Азаров.

Він ще раз зазначив, що з Російською Федерацією товарообіг значно більший, ніж з Європейським Союзом і тому МС є для України важливим ринком.

Як повідомляв УНІАН, Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на закуповуваний у РФ природний газ. Україна сподівається на підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1».

18 березня 2013 року прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що приєднання України до Митного союзу у форматі «3+1» неможливо.

«Очевидно, що членом Митного союзу і майбутнього Євразійського економічного союзу може бути лише така держава, яка прийняла і ратифікувала всі документи Митного союзу і Економічного союзу», - наголосив Д.Медведєв. За його словами, все інше - «це не членство, це може бути статус спостерігача, це щось інше».

Також Д.Медведєв заявив, що в Договорі про створення Євразійського економічного союзу Росії, Білорусі та Казахстану може бути передбачений статус спостерігача.

Нагадаємо, орієнтовно у квітні президенти України, РФ, Казахстану та Білорусі обговорять питання приєднання України до положень Митного союзу. 6 березня Президент України Віктор Янукович заявив, що на переговорах з Президентом РФ Володимиром Путіним 4 березня обговорювалося питання формату роботи України з Митним союзом. За словами В.Януковича, сторони домовилися продовжити роботу не тільки на рівні урядів, а й із залученням виконавчого органу Митного союзу.

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Азаров: Євросоюз не поспішає в консорціум з управління ГТС

Європейський Союз досі не продемонстрував готовності до участі у тристоронньому консорціумі з управління газотранспортною системою України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час прес-конференції для центральних і регіональних ЗМІ. “Тристоронній консорціум насамперед залежить від третьої сторони. Ми готові, Росія готова. Де та третя сторона?.. Де ж ваша підтримка, Європейського Союзу, ось цієї форми співпраці з управління ГТС? Ми вже три роки чекаємо. Скажіть, скільки нам ще чекати. Рік, два, три, скільки ще?”, - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що впродовж трьох років переговорів від ЄС не надійшло жодної конкретної пропозиції з цієї теми. “Ось ви говорите, ви там акуратніше з Росією. Так? Ну, давайте пропозиції. Якщо ви дасте нам пропозиції, ми будемо готові обговорювати цю пропозицію з російською стороною. Але ж ви не даєте такі пропозиції. Ви нам просто говорите, що треба б створити”.

До того ж він наголосив, що на сьогодні питання модернізації ГТС необхідно вирішувати в найкоротші терміни. “Ми підійшли до тієї точки, коли треба рішення прийняти”, - сказав прем'єр-міністр.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи можна вважати, що рішення про двосторонній консорціум практично ухвалене, М.Азаров сказав: “Рішення буде тоді, коли буде підписана відповідна угода”.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня на прес-конференції Президент України Віктор Янукович висловив переконання, що Європа повинна брати участь у модернізації української газотранспортної системи. В.Янукович також наголосив, що Україна повинна гарантувати Європі стабільний транзит газу, і для цього потрібно найближчим часом знайти відповідь, як Україна модернізуватиме свою ГТС.

Україна не виключає можливості передачі в оренду ГТС у рамках створення консорціуму з її управління. Поки що розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і ЄС - консорціуму з управління ГТС.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою за величиною в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) -1449.

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Росія вважає, що Європа не потрібна в газотранспортному консорціумі з Україною - експерт

Москва. Росія не бачить необхідності участі Європейського Союзу в газотранспортному консорціумі з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні сказав Постійний представник РФ при Європейському Союзі, Надзвичайний і Повноважний Посол Володимир Чижов під час прес-конференції в Москві.

"Щодо консорціуму, то Росія запропонувала Україні двосторонній формат. Я знаю, що раніше була ідея тристороннього консорціуму - за участю європейської сторони. На сьогодні ми не бачимо доданої вартості від включення третьої сторони", - сказав В.Чижов.

Дипломат також підтвердив вагоме значення української ГТС в європейській політиці. "Звичайно, газотранспортна система України - це важлива частина гарантування енергетичної безпеки Європи", - сказав він.

В.Чижов також додав, що незаперечним є і факт необхідності її модернізації.

"Наскільки надійні, наприклад, насоси Сумського заводу, які працюють ще з радянських часів, - це питання до експертів", - сказав він.

За інформацією В.Чижова, Росія готова взяти на себе питання модернізації української ГТС у рамках майбутнього консорціуму.

"Щодо самого проекту модернізації ГТС, то нам він бачиться як предмет діяльності пропонованого двостороннього консорціуму", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров під час прес-конференції для центральних і регіональних ЗМІ заявив, що Європейський Союз досі не продемонстрував готовність до участі у тристоронньому консорціумі з управління газотранспортною системою України.

До того ж він наголосив, що на сьогодні питання щодо модернізації ГТС необхідно вирішувати якомога скоріше.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи можна вважати, що рішення про двостороннє консорціумі практично прийнято, М.Азаров сказав: "Рішення буде тоді, коли буде підписана відповідна угода".

Нагадаємо, 14 березня на прес-конференції Президент України Віктор Янукович висловив переконання, що Європа повинна брати участь в модернізації української газотранспортної системи. В.Янукович також наголосив, що Україна повинна гарантувати Європі стабільний транзит газу, і для цього потрібно найближчим часом знайти відповідь, як Україна буде модернізувати свою ГТС.

Україна не виключає можливості передачі в оренду ГТС у рамках створення консорціуму з її управління. Поки розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і ЄС - консорціуму з управління ГТС.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.

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Державна іпотечна установа знизила ставку рефінансування

Державна іпотечна установа (ДІУ) знизила ставку рефінансування банків за іпотечними кредитами з 18 до 15,3% річних.

Як повідомили УНІАН у прес-службі установи, таке рішення ухвалене Наглядовою радою ДІУ 14 березня 2013 року.

Нова ставка набула чинності з 18 березня 2013 року.

За оцінками Державної іпотечної установи, зниження ставки дозволить знизити фінансове навантаження на сімейний бюджет сім'ї позичальника в середньому на 500-1 тис. грн на місяць.

З 23 листопада 2012 року з 18 березня 2013 року ставка рефінансування становила 18% річних у гривні.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 р. Державна іпотечна установа заявляла про намір знизити ставку рефінансування банків за іпотечними кредитами з 18% до 15,3-15,4%.

ДІУ раніше підвищило ставку рефінансування іпотечних кредитів, наданих банками-партнерами ДІУ, з 11% до 18% річних у гривні.

Ставка рефінансування 11% діяла з 20 листопада 2010 року по 23 листопада 2012 року.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.

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ЄС закликає Україну відкликати рішення про спецмита на автомобілі

Рішення України про збільшення ввізного мита на імпортні пасажирські автомобілі негативно позначиться на експорті автомобілів із ЄС, йдеться в заяві Представництва Європейського Союзу в Україні, переданій УНІАН.

«Представництво ЄС взяло до уваги рішення, яке 14 березня оприлюднив уряд України. Воно стосується підвищення ввізного мита на більшість пасажирських автомобілів, що імпортуються в Україну. Ми вважаємо, що цей крок встановлює додаткові торгові бар'єри в дуже чутливому секторі й матиме вкрай руйнівний вплив на експорт автомобілів із ЄС», - йдеться в заяві.

У заяві також зазначається, що «минулого літа, коли цей захід було вперше запропоновано, ЄС висловив своє глибоке занепокоєння й звернувся до України з проханням дати чітке фактичне обгрунтування такому кроку. У відповідь ми не отримали додаткової інформації. Також Україна не вжила в цьому напрямку ніяких подальших дій».

«Ми закликаємо Україну переглянути й відкликати своє рішення, оскільки йому не вистачає належного юридичного обгрунтування, й воно негативно впливає на економічні інтереси ЄС», - заявили в Представництві Європейського Союзу в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про запровадження спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1000 куб. см, але не більше 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1500 куб. см, але не більше 2200 куб. див.

Відповідне рішення опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» і набуває чинності через 30 днів із дня публікації. Спецмита вводяться строком на 3 роки.

Всеукраїнська асоціація імпортерів і дилерів (ВАІІД) не виключає можливості припинити ввезення автомобілів до України, починаючи з другої половини квітня 2013 року.

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Україна має шанси виграти Стокгольмський суд проти «Газпрому» - юристи

Україна може виграти Стокгольмський арбітражний суд, у разі подачі НАК "Нафтогаз" позову до російського газового монополіста "Газпрому" з вимогою розірвати укладений у січні 2009 року контракт на поставки газу.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили юристи - директор юридичної компанії «Lions Litigate» Станіслав Батрин і голова громадської організації «Українське юридичне товариство» Олег Березюк.

«У нас є всі підстави вважати, що якщо Кабмін зобов'яже «Нафтогаз» звернутися до Стокгольмського арбітражного суду і поставити питання про визнання газового контракту, який є кабальним для України, недійсним, то суд ухвалить рішення на користь «Нафтогазу»», - сказав О.Березюк.

Водночас С.Батрин нагадав журналістам, що він раніше подав до суду на Кабінет Міністрів і Фонд держмайна з вимогою визнати недійсними контракт на поставки газу від 2009 року між "Газпромом" і "Нафтогазом", оскільки вони суперечать інтересам України. У разі позитивного рішення суду у цій справі, уряд повинен зобов'язати вітчизняного газового монополіста подати позов до Стокгольмського арбітражного суду.

«У мене як у громадянина України виникло питання про розбіжність у позиціях Президента України і глави уряду. Якщо в 2011 році Президент публічно і офіційно заявляє, що позов готовий, то чому через півтора року після цієї дискусії Кабінет Міністрів офіційно заявляє, що не переглядатиме газові контракти?», - спитав С.Батрин.

Присутній на прес-конференції доктор юридичних наук, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НАУКМА) Владимир Василенко заявив, що позиція С.Батрина з юридичної точки зору бездоганна.

«Але обов'язком держави є забезпечення умов діяльності суб'єктів господарювання, щоб забезпечити потреби суспільства і громадян. Тому, якщо суб'єкт господарювання або будь-який громадянин своїми діями заподіює шкоду державі, то держава може анулювати акти, які приймає суб'єкт господарювання або громадянин», - зазначив В.Василенко.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст "Газпром" відмовляється найближчим часом переглядати ціну на газ для України, незважаючи на наполегливі прохання Києва про зниження ціни на блакитне паливо.

У вересні 2011 року Президент України Віктор Янукович повідомив, що Україна фактично підготувала матеріали для розв’язання у міжнародному арбітражі газового спору з Росією. Проте пізніше члени уряду, включаючи прем'єра М.Азарова, заявляли, що сподіваються досягти компромісу щодо ціни на газ у ході переговорів.

Згідно із контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила у першому кварталі 2013 року близько 406 доларів за тисячу кубометрів, що є найвищою ціною в Європі.

Минулого року Польща добилася понад 15% знижки на російський газ, що поставлявся до Польщі, після того, як ініціювала процедуру подачі позову проти "Газпрому" в Міжнародний арбітраж в Стокгольмі в листопаді 2011 року.

За останні три роки російська газова монополія погодилася знизити ціни на газ, в середньому, на 10% для понад п'ятнадцяти своїх клієнтів у Німеччині, Франції, Італії, Австрії, Словаччині, Польщі.

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Газові контракти України з Росією не можна опротестувати в суді, заявив Азаров

Газові контракти України з Росією не містять юридичних зачіпок для їх опротестування в суді. Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав під час зустрічі із заступником Державного секретаря США Венді Шерман.

“Мені іноді ставлять запитання, а чому б його (контракт - УНІАН) через суд не розірвати? Ми б це давним-давно зробили, якби в контракті містилася хоча б найменша юридична зачіпка, найменше юридичне обгрунтування розірвання цього контракту. Але немає такого юридичного обгрунтування. Договір абсолютно безправний для України”, - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що важко уявити, щоб глава уряду дозволив таке.

“Проте, це так. У мене, повірте, буває бажання просто розірвати як клаптик паперу й викинути, але я чудово розумію, що після цього можуть бути наслідки”, - сказав прем'єр-міністр.

За словами М.Азарова, вже три роки Україна платить кабальну ціну за газовими контрактами й, на думку прем'єр-міністра, майже безкоштовно прокачує російський газ до країн Європейського Союзу.

“Але зараз ми нарешті наблизилися до того моменту, коли, напевно, ми з Росією домовимося”, - підкреслив М.Азаров.

Водночас він зазначив, що Європейський Союз також не допоміг Україні добитися прогресу в переговорах із Росією про зниження ціни на газ і сприяв будівництву газопроводів «Північний потік», а також почав будівництво «Південного потоку» в обхід України.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький розраховує, що Україні вдасться домовитися з Росією про зниження ціни на газ цього року.

Україна не виключає можливості передачі в оренду ГТС в рамках створення консорціуму з її управління. Поки розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і ЄС - консорціуму з управління ГТС.

Прем'єр-міністр України М.Азаров під час прес-конференції для центральних і регіональних ЗМІ 19 березня заявив, що Європейський Союз досі не продемонстрував готовність до участі у тристоронньому консорціумі з управління газотранспортною системою України.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально.

Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 дол., у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

У лютому 2013 року, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, середня митна ціна на імпортний газ для України знизилася порівняно з січнем на 1,5% - до 419,7 дол. з 426,16 дол. за 1 тис. куб. м.

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Україна продовжує переговори з РФ про утилізаційний збір на автомобілі

Україна продовжує переговори з Російською Федерацією з приводу утилізаційного збору на автомобілі, щоб домогтися скасування його застосування до української продукції і не вводити такий збір на імпортні автомобілі в Україні.

Про це в коментарі УНІАН повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов.

Він зазначив, що Україна намагається домовитися про скасування утилізаційного збору на українські автомобілі в Росії, щоб не було необхідності вводити цей збір на імпортні автомобілі в Україні.

«Ми працюємо. Це дуже тонке питання, політично дуже складне. Я сподіваюся, що ми домовимося і не будемо вводити утилізаційний збір », - сказав С.Арбузов.

Нагадаємо, з 1 вересня 2012 року Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія цього збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожче. Збір був введений з метою захисту російського автопрому в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збір на імпортовані з Росії автомобілі і автобуси.

19 листопада Кабінет Міністрів України схвалив законопроект про введення утилізаційного збору на автомобілі, з преференціями для вітчизняних виробників.

Водночас Україна розраховує на підписання з Росією угоди про взаємне незастосування утилізаційного збору на автомобілі, яка передбачає незастосування утилізаційного збору в Україні щодо вироблених в РФ транспортних засобів, а в Росії - щодо вироблених в Україні автомобілів.

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Арбузов: податок на депозити в Україні не вводитиметься

Національний банк України і уряд не планують вводити податок на депозити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, виступаючи на прес-конференції в Кабінеті Міністрів, заявив перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов.

«Нацбанк і уряд не замислювалися над тим, щоб запроваджувати податок на депозити. Ми чудово розуміємо, чого варта довіра наших громадян, які сьогодні вкладають у банківську систему України в національній валюті досить велику кількість коштів і заощаджень, і роблять це в нацвалюті, що не може не радувати. Населення - наш основний кредитор», - сказав С.Арбузов.

Водночас він звернув увагу, що багато країн використовують політику оподаткування банківських депозитів.

Однак, за словами С.Арбузова, Україна такий податок не вводитиме.

Як раніше повідомляв УНІАН, народний депутат України від Партії регіонів Євген Сігал пропонував Верховній Раді внести зміни до Закону «Про банки і банківську діяльність», які передбачають скасування норми, яка дозволяє банкам залучати вклади (депозити) від фізичних осіб в іноземній валюті. Також Є.Сігал пропонував Верховній Раді внести зміни до Податкового кодексу і впровадити з 1 січня 2014 року 25%-й податок на доходи фізичних осіб, отримані у вигляді процентів на поточні або депозитні вклади в банках або небанківських установах.

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Мінфін залучив 1,289 млрд грн і 13,83 млн дол. на ОВДП-аукціоні 19 березня

Міністерство фінансів України у вівторок, 19 березня, залучило до державного бюджету 1 млрд 289,4 млн грн і 13,83 млн дол. на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив 11,18 млн дол., задовольнивши 4 з 9 заявок (загальний обсяг заявок становив 20,18 млн дол.), поданих на придбання 2-річних доларових держпаперів, дохідність водночас становила 7,75%. Також були задоволені 2 подані заявки на 3-річні валютні ОВДП, в результаті чого до бюджету надійшло 2,65 млн дол, дохідність встановлена ​​на рівні 8%.

Надходження від розміщення 3-річних індексованих ОВДП становили 60 млн грн, дохідність становила 9,1%, Мінфін задовольнив єдину подану заявку.

Крім того, Мінфіну вдалося залучити 520,14 млн грн під час розміщення 6-місячних гривневих держпаперів, були задоволені 5 з 21 поданої заявки. Дохідність становила 7,75%. Також Мінфін залучив 305,16 млн грн (задовольнив 2 з 5 заявок) від розміщення 9-місячних ОВДП, дохідність по яких становила 9%.

Крім цього міністерство задовольнило єдину подану заявку за 5-річними держпаперами і 3 з 3 заявок на 7-річні ОВДП, в результаті чого до держбюджету надійшло 100,27 млн грн і 363,84 млн грн відповідно. Дохідність за одними та іншими облігаціями встановлена ​​на рівні 14,3%.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін заявив про намір 19 березня на ОВДП-аукціоні додатково запропонувати інвесторам 6-місячні ОВДП з погашенням 18 вересня 2013 року.

На ОВДП-аукціоні 12 березня Мінфін залучив до держбюджету 177,53 млн дол. і 1,16 млн грн.

Міністерство у березні 2013 року, як і в лютому, планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП - 5, 12, 19 і 26 березня.

Довідка УНІАН. Станом на 19 березня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 204,818 млрд грн, водночас у власності НБУ перебувають держпапери на суму 120,935 млрд грн, у власності банків - 71,280 млрд грн, нерезидентів - 4,741 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році під час проведення аукціонів з продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

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