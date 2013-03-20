ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 20 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» у публікації «Ділові підсумки дня: Крюківський вагонзавод може зупинитися, а ЄС незадоволені спецмитами на імпорт авто» подає огляд основних економічних новин за 19 березня...

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-krjukovskij-vagonzavod-mozhet-ostanovitsja-ae-200031/

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Також «Дело» у публікації «Кредитним спілкам запропонують реорганізуватися в кооперативні банки» пише: Нацпланом-2013 передбачається впровадження в Україні дієвих механізмів виведення неплатоспроможних КС з ринку фінансових послуг...

http://delo.ua/finance/kreditnym-sojuzam-predlozhat-reorganizovatsja-v-kooperativnye-bank-200019/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Прем'єр відповів за все», в якому пише: Микола Азаров провів прес-конференцію за участю центральних і регіональних ЗМІ. Щоправда, повністю присвятити її презентації державної програми розвитку економіки на 2013-2014 роки, як це збирався зробити прем'єр, не вдалося. Не обійшлося без гострих тем - Азаров звинуватив Євросоюз у затягуванні процесу створення тристороннього газотранспортного консорціуму, а також відмовився спростити процедуру спілкування журналістів з міністрами...

http://www.kommersant.ua/doc/2149880

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «У «Нафтогазу» підростає зміна» пише: Дмитро Фірташ планує стати постачальником газу для частини промислових споживачів, які досі закуповували паливо у "Нафтогазу". Він заявив, що із 8 млрд кубометрів газу, які планує імпортувати до України компанія Ostchem, чверть буде реалізована промисловим споживачам. Через те, що хімічний бізнес Фірташа переживає не найкращі часи, він змушений збути частину газу стороннім споживачам, щоб уникнути сплати штрафних санкцій за недобір палива, пояснюють експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2150231

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«Сегодня» у публікації «Кому потрібна українська ГТС і чому до нас не поспішають інвестори» пише: одна з основних проблем української енергетики, як, втім, і багатьох інших сфер економіки - непрозоре регулювання ринку...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Komu-nuzhna-ukrainskaya-truba-i-pochemu-k-nam-ne-speshat-investory.html

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Також «Сегодня» у публікації «Перша свердловина сланцевого газу може з'явитися в Україні вже цього року» пише: очільник Shell в Україні заявив, що у Харківській області вже є одна «пробна» свердловина, а кілька днів тому компанія отримала дозвіл на другу...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Pervaya-skvazhina-slancevogo-gaza-mozhet-poyavitsya-v-Ukraine-uzhe-v-etom-godu.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» у публікації «МВС пропонує карати бізнес за відсутність антитерористичних заходів» пише: Міністерство внутрішніх справ РФ підготувало пакет поправок, які передбачають адміністративне і навіть кримінальне покарання за неприйняття чиновниками і бізнесменами заходів з протидії тероризму...

http://izvestia.ru/news/546982

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Також «Известия» у публікації «Курорти Північного Кавказу» створять озброєну охорону туристів» пишуть: Міністерство внутрішніх справ і Федеральна служба безпеки РФ пропонують різні варіанти організації підрозділів безпеки для ВАТ «Курорти Північного Кавказу» (КСК). Якщо уряд підтримає варіант ФСБ, охоронці туристичного кластера на Північному Кавказі отримають право огляду туристів і місцевих жителів...

http://izvestia.ru/news/546989

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«Ведомости» у публікації «Кіпр шукає порятунку в Росії» пишуть: Москва чекає від влади острова пропозицій щодо цікавих активів, включаючи шельф, але поки що не готова рятувати кіпріотів за рахунок бюджету...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/10223251/v_rossiyu_za_dengami

(УНІАН)