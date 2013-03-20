У Сенаті США відмовилися забороняти продаж зброї

Американські сенатори виключили пункт про загальнонаціональну заборону продажу бойової автоматичної зброї з розглянутого палатою законопроекту про контроль за обігом вогнепальної зброї.

Таке рішення прийняв у вівторок глава демократичної більшості сенату Гаррі Рід, пославшись на те, що під час голосування в палаті законопроект з включеною до нього забороною не набере потрібні 60 голосів, повідомляє РІА «Новини».

У середині січня Президент США Барак Обама представив програму зі зниження рівня насильства, яка передбачає заборону на продаж бойової автоматичної зброї та магазинів підвищеної ємності. Водночас демократи у сенаті представили аналогічний законопроект. Також Б.Обама і Демократична партія виступали за посилення заходів перевірки покупців зброї.

"Зараз законопроект з таким пунктом може набрати максимум 40 голосів. Це не 60, які вимагаються (для ухвалення). Але я зобов'язаний запропонувати якийсь варіант для голосування всім складом палати, і саме тому я роблю це (виключаю пункт про заборону продажів автоматичного зброї)", - сказав Г.Рід журналістам, відповідаючи на запитання про причини свого рішення.

Такий результат можна вважати перемогою "збройного лобі" в особі Національної стрілецької асоціації, яка різко заперечувала проти цієї заборони і докладає багато зусиль для того, щоб законопроект не був прийнятий.

Питання про контроль за зброєю постало особливо гостро після грудневої трагедії у штаті Коннектикут, де 20-річний Адам Ланза застрелив у школі 20 дітей та шістьох дорослих, а до цього вдома убив свою матір.