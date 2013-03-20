Азаров вважає, що успішно справляється з євроінтеграцією України

Прем'єр-міністр Микола Азаров констатує успішне виконання першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів.

"Ми готуємося до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Уряд приділяє особливу увагу виконанню плану першочергових заходів щодо інтеграції України до ЄС на 2013 рік. Як відомо, зазначений документ був ухвалений 13 лютого і вже сьогодні можна говорити про перші конкретні результати, пов’язані з його виконанням", - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що зокрема, підписано угоди про отримання макрофінансової допомоги ЄС. Крім того, 4 березня Кабінет Міністрів затвердив план першочергових заходів щодо удосконалення законодавства з питань проведення виборів та щодо проведення інституційної реформи у сфері здійснення моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання.

"Найближчим часом уряд розгляне законопроект щодо реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, законопроект про внесення змін до Митного тарифу України, проект постанови щодо використання у 2013 році коштів, які надійшли від ЄС в рамках виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України» та щодо використання у 2013 році коштів, які надходять від ЄС у рамках виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії», - підкреслив глава уряду.

Він зазначив, що також підготовлено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів проект розпорядження «Про схвалення Концепції реалізації державної політики в сфері інформування та налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань європейської інтеграції України на 2013-2017 роки».

«Загалом затримок у виконанні зазначеного плану немає. З огляду на важливість цієї роботи доручаю і далі ретельно дотримуватись визначених термінів та технічних завдань на розробку нормативних актів», - констатував прем'єр-міністр.