ЄС: Україна в 2012 році не виконала більшості рекомендацій

Брюссель. Європейський Союз відзначає, що в 2012 році Україна не виконала більшості рекомендацій у рамках попередньої доповіді про прогрес у реформах у рамках Європейської політики сусідства.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у представленій сьогодні доповіді Єврокомісії про прогрес України в рамках Європейської політики сусідства за 2012 рік.

“У 2012 році Україна не виконала більшості ключових рекомендацій, що містилися в останній доповіді про прогрес у рамках Європейської політики сусідства”, - написано в документі.

Водночас у документі зазначається, що Київ здійснив кілька кроків до юридичної та судової реформи, зокрема із набуттям чинності новим Кримінальним процесуальним кодексом, а також зі схваленням закону про притулок та статус біженців.

Також Європейська Комісія вважає, що цього року Київ повинен звернути увагу на виборче законодавство, політичне правосуддя та боротьбу з корупцією.

Комісія зокрема рекомендує Києву здійснити швидкі кроки до створення надійної виборчої системи на основі Виборчого кодексу та розробки чітких правил збалансованого доступу кандидатів до засобів масової інформації, а також до повної реалізації рекомендацій Місії спостерігачів під егідою ОБСЄ на останніх парламентських виборах в Україні в жовтні 2012 року.

Доповідь також рекомендує Україні негайно звернутися до питань політично вмотивованих вироків, здійснити подальші кроки з реформування судової системи для попередження можливого повторення випадків вибіркового правосуддя в майбутньому, а також швидкого виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Доповідь про прогрес пропонує переглянути в консультаціях з Венеціанською комісією Ради Європи закони про функціонування прокуратури, Кримінальний кодекс, роль Вищої ради юстиції, закону про судоустрій та статус суддів, а також реформувати поліцію.

Крім того, Комісія висловила рекомендації Києву прискорити боротьбу з конфліктом інтересів та корупцією, посилити прозорість державних закупівель та розпочати реалізацію стратегії управління державними фінансами.

У доповіді наголошується на тому, що процес конституційної реформи має відбуватися за участі всіх політичних партій та зацікавлених громадських організацій, а також у тісній співпраці з Радою Європи.

Крім того, Києву радять докласти більше зусиль для виконання критеріїв, встановлених у Плані дій з лібералізації візового режиму, виконувати свої міжнародні зобов’язання щодо біженців.

Кілька рекомендацій стосуються також економічних питань. Так, Комісія пропонує Києву досягти належних макроекономічних умов для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом, утримуватися від протекціоністських заходів у зовнішній торгівлі, а також виконувати свої зобов’язання в рамках Енергетичного співтовариства.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія щорічно робить оцінку прогресу країн у рамках Європейської політики сусідства.