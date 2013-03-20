МЗС: Україна обговорює різні формати співпраці з Митним союзом

Україна обговорює різні формати співпраці з Митним союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебійніс.

“Справді обговорюються різні формати такої співпраці. Це і запропонований Україною формат «3+1», а також інші, у тому числі й формат, про який вчора сказав прем’єр-міністр України”, - сказав Є.Перебійніс.

При цьому він зауважив, що прем’єр-міністр Микола Азаров не говорив про формат співпраці України з Митним союзом як спостерігача як про доконаний факт, натомість говорив про те, що Україна хотіла б досягти саме такого формату.

“Переговори тривають. Поки що ми не можемо говорити про досягнення якихось остаточних домовленостей, але ми сподіваємося, що такі домовленості найближчим часом будуть досягнуті”, - додав Є.Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня М.Азаров заявив, що Україна веде переговори з Митним союзом про отримання статусу спостерігача. "Зараз ми ведемо переговори про такий формат співпраці, за якого Україна стане спостерігачем при Митному союзі", - сказав М.Азаров. Голова уряду пояснив, що такий формат означає, що при МС буде створено представництво України. Представник України братиме участь в ухваленні рішень з правом дорадчого голосу.

Нагадаємо, що Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на закуповуваний в РФ природний газ. Україна сподівається на підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1».

6 березня Президент України Віктор Янукович заявив, що на переговорах з Президентом РФ Володимиром Путіним 4 березня обговорювалося питання формату роботи України з Митним союзом. За словами В.Януковича, сторони домовилися продовжити роботу не тільки на рівні урядів, а й із залученням виконавчого органу Митного союзу.

18 березня 2013 року прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що приєднання України до Митного союзу у форматі «3+1» неможливо.

«Очевидно, що членом Митного союзу і майбутнього Євразійського економічного союзу може бути лише така держава, яка прийняла і ратифікувала всі документи Митного союзу і Економічного союзу», - підкреслив Д.Медведєв. За його словами, все інше - «це не членство, це може бути статус спостерігача, це щось інше».

Також Д.Медведєв заявив, що в Договорі про створення Євразійського економічного союзу Росії, Білорусі та Казахстану може бути передбачений статус спостерігача.

Орієнтовно в квітні президенти України, РФ, Казахстану та Білорусі обговорять питання приєднання України до положень Митного союзу.