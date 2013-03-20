Глава МЗС України 28-29 березня відвідає Росію

Візит міністра закордонних справ України, діючого голови ОБСЄ Леоніда Кожари до Росії відбудеться 28-29 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в Департаменті інформаційної політики МЗС України.

Під час переговорів у Москві обговорюватимуться питання порядку денного ОБСЄ в період головування України в цій організації, а також комплекс питань українсько-російських двосторонніх відносин.

Програмою візиту також передбачено виступ Л.Кожари в Дипломатичній академії МЗС РФ, відвідання Національного культурного центру України в Москві, зустріч з керівниками українських земляцтв у РФ та спілкування з представниками ЗМІ.