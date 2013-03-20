МЗС: Україна виконала 6 заходів щодо інтеграції до ЄС на 2013 рік

У МЗС констатують, що Україна вже виконала шість заходів, передбачених Планом першочергових заходів щодо інтеграції України до Євросоюзу на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“У процесі підготовки до підписання Угоди про ассоціацію уряд приділяє особливу увагу виконанню Плану першочергових заходів щодо інтеграції України до ЄС на 2013 рік, ухваленого 13 лютого. План містить 71 захід. Станом на сьогодні надійшов термін виконання 6 заходів, які виконані”, - сказав Є.Перебийніс.

Зокрема, за його словами, підписано угоди щодо отримання макрофінансової допомоги ЄС, розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення здійснення фінансового контролю та регулювання конфлікту інтересів, проект Державної цільової програми з реалізації концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, законопроект про внесення змін до Митного тарифу України, проект постанови Кабінету Міністрів щодо використання у 2013 році коштів, що надійшли від ЄС у рамках виконання угоди про фінансування програми підтримки відродження енергетичної стратегії України, проект постанови Кабінету Міністрів щодо використання у 2013 році коштів, що надходять від ЄС у рамках виконання угоди про фінансування програми підтримки виконання енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії.

“Невиконаних завдань плану на сьогодні немає. Щобільше, виконано декілька завдань, строки виконання яких ще не надійшли”, - сказав Є.Перебийніс.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС: Україна в 2012 році не виконала більшості рекомендацій