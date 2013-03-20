Анонс на 21 березня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* У Національній академії держуправління при Президентові України відбудеться круглий стіл на тему: «Сутність і основні тенденції ноосферного розвитку». Учасники: заст. голови Держагентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, заст. голови Національної ради стабільного розвитку при КМУ Віктор Івченко, президент Національної академії Юрій Ковбасюк, ректор НТУУ "КПІ" Михайло Згуровський, професор кафедри державного і муніципального управління Міжнародного інституту державної служби та управління Російської академії народного господарства та державної служби при Президенті РФ Володимир Патрушев, радник міністра економрозвитку і торгівлі України Людмила Мусіна та ін.

* Круглий стіл: «Кіпрський прецедент: наслідки для світової економіки». Організатор - Інститут Горшеніна. Питання: Хто виграє і хто програє в результаті набуття чинності податку на заощадження в банківському секторі Кіпру? Чи збереже Кіпр статус «головного офшору» світової економіки? Чи не демонструє спроба введення «кіпрського податку» неефективність боротьби країн ЄС з економічною кризою? Як позначиться введення «кіпрського податку» на економіці України? Чи може Україна піти шляхом Кіпру в питаннях пошуку додаткових джерел наповнення бюджету? Які прогнози розвитку економічної ситуації в основних країнах ЄС? Учасники: Олексій Плотніков, доктор економ. наук, заслужений економіст України; Ігор Уманський, екс-міністр фінансів України; Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера; Олександр Харебін, гендиректор ІГ «Експерт Україна». Модератор - Володимир Застава, експерт Інституту Горшеніна.

* Прес-конференція авіакомпанії «Візз Ейр Україна». Під час прес-конференції Акош Буш, гендиректор «Візз Ейр Україна», розповість про плани розвитку авіакомпанії та відкриття нових напрямків з України. У прес-події також візьме участь Олексій Яковець, гендиректор компанії «Майстер-Авіа».

* Круглий стіл на тему: "Митний Союз: зовнішньополітичні аспекти". Організатори: Центр системного аналізу і прогнозування та Українська філія Інституту країн СНД. Учасники: президент Центру системного аналізу та прогнозування Ростислав Іщенко, директор Українського філіалу Інституту країн СНД Володимир Корнілов, радник Посольства РФ в Україні Костянтин Воробйов, к.в.н., науковий співробітник Олександр Маначинський, публіцист, журналіст Дмитро Джангіров, журналіст Дмитро Скворцов.

* Прес-конференція: «Чим проблеми з офшорами загрожують українському бізнесу?» Учасники: Віктор Суслов, фінансовий і економічний експерт, Денис Черніков, керівник програм Лабораторії законодавчих ініціатив, Сергій Кравченко, експерт Ради підприємців при КМУ.

* Відбудеться дводенна науково-практична конференція «Розвиток обслуговуючих і виробничих кооперативів як фактор ефективного розвитку сільської місцевості та відродження українського тваринництва». Організатори: Союз сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України, журнал «Сучасна ветеринарна медицина», ТОВ «Господар ЄЦ», ТОВ «Геліотек» за підтримки Міністерства аграрної політики і продовольства України. Учасники: А.Сен, заст. міністра аграрної політики та продовольства України; І.Томич, президент Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України; І.Сінявська, директор ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «АГРООСВІТА» та ін.

* Прес-конференція: "Земельні питання для аграріїв: чи буде час для посівної?" Учасники: президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Алекс Ліссітса, гендиректор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Володимир Лапа, президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України Микола Миркевич, голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков, радник практики нерухомості та земельного права ЮФ "Василь Кісіль і Партнери" Наталія Доценко-Білоус.

* Круглий стіл на тему: «Г (ТС) для України - переваги, ризики, перспективи». Учасники: Валентин Землянський, незалежний експерт з питань енергетики; Михайло Гончар, керівник енергетичних програм аналітичного центру "Номос"; Олег Устенко, виконавчий директор міжнародного Фонду Блейзера; Ірина Клименко, заввідділом зовнішньоекономічної політики Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України.

* 13-30 - в УНІАН відбудеться круглий стіл до Всесвітнього Дня води на тему: «Ринок бутильованої води. Стандарти якості». Питання: розвиток послуги доставки бутильованої води; небезпека від забрудненої води, важливість застосування якісної води, переваги доставки в порівнянні з альтернативними джерелами; стандарти якості HOD, організація контролю виробництва з боку фізико-хімічної і мікро-біологічної лабораторії; тара, стандарти обробки тари; стабільність і захист якості води; рекомендації: як вибрати постачальника бутильованої води. Учасники: Ігор Пастух, президент Асоціації бутильованих вод України; Борис Скачко, сімейний лікар, дієтолог; Микола Клочков, директор виробництва ТОВ «Чиста вода», Сергій Косяшніков, директор з маркетингу ТОВ «Райське джерело», Альона Бухамет, головний технолог IDS; Лілія Яценко, головний технолог ТОВ «Компанія Субос», Сергій Науменко, виконавчий директор Асоціації бутильованих вод України, Євгенія Кривонос, директор з розвитку ТОВ «Небесна криниця ЛТД».

* Круглий стіл: "Чи може Україна виробляти конкурентоздатні автомобілі?" Учасники обговорять поточну ситуацію в автомобільній промисловості України, наслідки введення спеціальних мит на імпортні авто, а також інші необхідні для розвитку вітчизняного автопрому заходи.

* У редакції журналу "Вісник податкової служби України" відбудеться пряма телефонна лінія на тему: "Сплата ПДВ в умовах нових методів його адміністрування". На запитання відповідатиме заступник начальника Управління адміністрування податку на додану вартість Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України Маргарита Альбіна.

* Прес-конференція з нагоди презентації посібника «Методичні рекомендації щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру особами уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування». Учасники: голова Всеукраїнської Спеціальної Колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю Юрій Лавренюк; спеціаліст сектору запобігання та виявлення корупції Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

* Відбудеться засідання Спеціальної контрольної комісії ВРУ з питань приватизації. Питання: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (про заборону приватизації, передачу в концесію (оренду) ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»); проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо узгодження законодавства у сфері оцінки майна, про зверненні до КМУ щодо необхідності розробки сучасних економічно обгрунтованих критеріїв віднесення об'єктів права державної власності до переліку заборонених до приватизації та підготовки відповідних законодавчих пропозицій та ін.

* Під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться засідання Ради регіонів. Після завершення засідання відбудеться брифінг заступника глави АПУ Сергія Ларіна та радника Президента України, керівника ГУ з питань конституційно-правової модернізації АПУ Марини Ставнійчук.

* Відбудеться перший український фінансовий діалог на тему: "Як оновити систему управління державними фінансами? Головне для України", який стане платформою для обговорення основних напрямів розвитку фінансового сектора України та підвищення конкурентоспроможності української економіки. Мета - публічне обговорення основних потреб і пріоритетів подальшого реформування системи управління державними фінансами. Головне завдання - посилення діалогу та співпраці між органами управління державними фінансами, політикумом, бізнесом і громадськістю. «Модернізація системи управління державними фінансами: пріоритети України» - тема першого обговорення. Відкриє зустріч Хольгер Нойвегер, директор GIZ в Україні. Державний секретар Федерального Міністерства фінансів Німеччини у відставці Гердер Елерса представить кращі практики управління державними фінансами в інших європейських країнах. Спікери: народні депутати України Віталій Хомутиннік, голова Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики і Віктор Пинзеник, член Комітету ВРУ з питань економічної політики, екс-міністр фінансів.

* Відбудеться 55-й пуск води до Північно-Кримського каналу. У заході візьмуть участь: міністр екології та природних ресурсів України О.Проскуряков, голова Держводагентства України В.Сташук, голова Херсонської облдержадміністрації М.Костяк, директор Інституту водних проблем і меліорації НААН М.Ромащенко, керівники і спеціалісти апарату Держводагентства та водогосподарських організацій південного регіону ін.

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