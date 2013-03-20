Україна планує розпочати консультації про вступ до ОЕСР

Україна має намір розпочати консультації щодо можливості вступу до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Про це йдеться у плані дій щодо поглиблення співробітництва між Україною та ОЕСР на 2013-2016 рр., який затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 132 від 6 лютого 2013 р.

“Започаткування проведення постійних консультацій з державами-членами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) стосовно підтримки набуття Україною членства в ОЕСР”, - йдеться у постанові, яку розміщено на сайті Верховної Ради.

Консультації, згідно з документом, мають проводитись протягом 2013-2016 років.

Водночас на 2013 рік заплановано опрацювати питання можливості отримання Україною статусу учасника в Комітетах ОЕСР з питань туризму та сприяння розвитку, а також статусу учасника у Раді з питань суднобудування і в робочій групі з транспорту ОЕСР.

Довідка УНІАН. ОЕСР була створена в 1961 році на основі Європейської організації економічного співробітництва, заснованої для управління допомогою з боку США і Канади в рамках Плану Маршалла з реконструкції Європи після Другої світової війни.

На сьогодні ОЕСР об'єднує 30 країн, зокрема Німеччину, Швецію, Швейцарію, Японію, США, Польщу, Норвегію, Велику Британію, Бельгію, Італію, Данію та ін.

Організацію економічного співробітництва та розвитку називають «Клубом багатих країн», які розділяють ідеї демократії та принципи ринкової економіки. Країни-члени цієї організації виробляють дві третини світового ВВП.

Україна і ОЕСР почали свою співпрацю в 1997 році.