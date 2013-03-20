ТОП-10 (20 березня)

Україна у лютому скоротила випуск сталі на 1,3%

Україна опустилася на 8 місце у світовому рейтингу виробників чавуну

На базі Аграрного фонду створять «Агрофінфонд»

«Київпастранс» у травні презентує трамвайний потяг власного виробництва

ЄС: Україна в 2012 році не виконала більшості рекомендацій

Кіпр може отримати допомогу Росії за умови інтеграції до ЄврАзЕс - радник Путіна

«Нафтогаз» вимагає в суді від «Укртрансгазу» 5 млрд грн

«Укртрансгаз» не згоден із п'ятимільярдним позовом «Нафтогазу»

«Повітряний експрес» може бути проданий європейському операторові

Кабмін затвердив штатну чисельність працівників Міндоходів

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Україна у лютому скоротила випуск сталі на 1,3%

Виробництво сталі в Україні у лютому 2013 року, порівняно з лютим 2012 року, скоротилося на 1,3% - до 2,480 млн тонн з 2,513 млн тонн, повідомляє Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

Водночас Україна поступилася Бразилії, посівши десяте місце у світовому рейтингу виробників сталі,

За інформацією асоціації, за підсумками лютого 2013 року найбільшим світовим виробником сталі з показником 61,830 млн тонн (+9,8%) залишився Китай. Разом з ним в десятку найбільших виробників увійшли такі країни: Японія (-3,4%, 8,317 млн тонн), США (-11,8%, 6,655 млн тонн), Індія (-0,5%, 6,2 млн тонн ), Росія (-11,9%, 5,160 млн тонн), Південна Корея (-8,5%, 4,981 млн тонн), Німеччина (-3,7%, 3,447 млн тонн), Туреччина (-3,9%, 2,655 млн тонн), Бразилія (-6,2%, 2,629 млн тонн) Україна (-1,3%, 2,480 млн тонн).

В цілому, у лютому 2013 року 63 країни виробили 123,258 млн тонн сталі, що на 1,2% більше, ніж у лютому минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за даними World Steel Association, виробництво сталі в Україні у січні 2013 року, порівняно з січнем 2012 року, скоротилося на 4,4% - до 2,748 млн тонн.

Виробництво сталі в Україні у 2012 році становило 32,911 млн тонн, що, незважаючи на зниження на 6,9% щодо рівня 2011 року, зберегло за країною десяте місце у світовому рейтингу виробників сталі.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.

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Україна опустилася на 8 місце у світовому рейтингу виробників чавуну

Україна в лютому спустилася з 7 на 8 місце у світовому рейтингу виробників чавуну, скоротивши виробництво на 2,5% - до 2,120 млн тонн, повідомили на сайті Всесвітньої асоціації виробників сталі (World Steel Association).

Згідно з повідомленням, за підсумками лютого 2013 року найбільшим світовим виробником чавуну з показником 57,054 млн тонн (+7,1%) залишився Китай. Разом з ним до десятки найбільших виробників увійшли наступні країни: Японія (-0,5%, 6,357 млн тонн), Росія (-2,3%, 3,920 млн тонн), Індія (+2,9%, 3,850 млн тонн), Південна Корея (-8,6%, 3,048 млн тонн), США (-5,3%, 2,520 млн тонн), Німеччина (+2,1%, 2,240 млн тонн), Україна (-2,5%, 2,120 млн тонн), Бразилія (-4,7%, 2042000 тонн) і Тайвань (+3%, 920 тис. тонн).

Загальний обсяг виробництва чавуну в 38 країнах світу в лютому 2013 року порівняно з лютим 2012 року збільшився на 3,1% - до 92,003 млн тонн.

До того ж асоціація скоригувала виробничі показники січня за деякими країнами.

У результаті в січні 2013 у порівнянні з січнем 2012 року виробництво чавуну в Китаї зросло на 8,5% - до 58,738 млн тонн, в Індії (+4,9%, 4,207 млн тонн), в США (-1,1%, 2,744 млн тонн), у Бразилії (+2,5%, 2,241 млн тонн), у Німеччині (+4,5%, 2,328 млн тонн).

Також був скоректований загальний обсяг виробництва чавуну в 38 країнах світу, згідно з оновленими даними, виробництво чавуну в січні зросло на 5,3% - до 97,010 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, виробництво чавуну в Україні в січні-лютому 2013 року в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року збільшилося на 2,4% - до 4,759 млн тонн.

Раніше, за даними Всесвітньої асоціації виробників сталі, в січні Україна зберегла за собою 7 місце у світовому рейтингу виробників чавуну, незважаючи на спад, який становив 5,2% - до 2,345 млн тонн.

За даними World Steel Association (WSA) у 2012 році порівняно з 2011 роком виробництво чавуну в Україні скоротилося на 1,3% - до 28,488 млн тонн.

При цьому загальний обсяг виробництва чавуну в 38 країнах світу в 2012 році, за даними WSA, збільшився на 1,7% - до 1100,679 млн тонн (у 2011 році становив 1082,729 млн тонн).

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють декілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.

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На базі Аграрного фонду створять «Агрофінфонд»

Міністерство аграрної політики і продовольства в рамках «Державної програми активізації розвитку економіки у 2013-2014 роках» планує створити на базі Аграрного фонду ПАТ «Агрофінфонд».

Про це повідомив заступник директора департаменту економічного розвитку аграрного ринку Мінагропроду Сергій Петренко.

«З метою зміцнення позитивної динаміки нарощування виробництва і експортного потенціалу в 2013-2014 роках планується ...створення на базі Аграрного фонду публічного акціонерного товариства «Агрофінфонд»...», - цитує прес-служба Мінагрополітики С.Петренка.

Як повідомляли спеціалізовані агровидання, зокрема "АПК-ІНФОРМ", Мінагропрод у концепції комплексної державної програми реформування і розвитку сільського господарства України у липні 2010 року вже пропонував перетворити Аграрний фонд і Національну акціонерну компанію (НАК) "Украгролізинг" на "Агрофінфонд" і "Агрофінлізинг" і надати їм функції інструменту кредитування аграрних підприємств.

Згідно з документом, зокрема, планувалося перетворити Аграрний фонд на інструмент короткострокового кредитування (до одного року) і наповнити його дешевими фінансовими ресурсами

Для його фінансування Мінагропрод пропонував скасувати дотації аграріям, а також скасувати програму здешевлення відсоткових ставок комерційних банків у разі залучення кредитів аграріями.

Довідка УНІАН. Аграрний фонд, створений у 2005 році, виконує функції державного регулятора цінової політики в агропромисловому секторі і належить до сфери управління Міністерства аграрної політики і продовольства України.

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«Київпастранс» у травні презентує трамвайний потяг власного виробництва

На виробничих площах КП «Київпастранс» триває виготовлення нового трисекційного трамвайного потяга, довжиною 31 м та місткістю до 300 пасажирів. Презентувати громадськості його планують уже в травні цього року, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Трамвайний потяг відповідатиме сучасним характеристикам громадського транспорту. Він, зокрема, буде обладнаний системою кондиціонування повітря для пасажирів і водія, електронним інформаційним забезпеченням, у тому числі і для осіб з вадами зору.

Кожна секція трамваю на 40-45% матиме підлогу низького рівня, що дозволить прискорити обмін пасажирів на зупинках, а наявність відкидних рамп для заїзду крісел-колясок забезпечить можливість користування трамвайним сполученням людям з особливими потребами.

Крім того, трамвай матиме удосконалену гальмівну систему. А сучасна електронна система управління тягою дозволить до 40% зберігати електроенергію у порівнянні зі старим рухомим складом та забезпечить надійність і плавність динамічних характеристик нового трамваю.

Виробництво власних трамваї у столиці розпочалося 2 роки тому за дорученням голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова. Перший трамвайний вагон моделі Т-3UА-3 або, як його назвали в народі, «Каштан» було презентовано громадськості в грудні 2011 року. Його довжина становить 15,2 м, а місткість – 148 пасажирів.

«Ми розпочали виробництво трамваїв два роки тому, аби задовольнити потреби міста в оновленні рухомого складу. В основному КП «Київпастранс» збирає трамваї: ми отримуємо кузов у металоконструкціях, а потім його повністю оздоблюємо, кабіну робимо самі. 80% усіх необхідних запчастин купуємо в Україні», – розповів заступник голови КМДА Анатолій Голубченко та додав, що на базі КП «Київпастранс» уже виготовлено 6 таких трамвайних вагонів. Наразі вони експлуатуються на лінії швидкісного трамваю на Троєщині.

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ЄС: Україна в 2012 році не виконала більшості рекомендацій

Брюссель. Європейський Союз відзначає, що в 2012 році Україна не виконала більшості рекомендацій у рамках попередньої доповіді про прогрес у реформах у рамках Європейської політики сусідства.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у представленій сьогодні доповіді Єврокомісії про прогрес України в рамках Європейської політики сусідства за 2012 рік.

“У 2012 році Україна не виконала більшості ключових рекомендацій, що містилися в останній доповіді про прогрес у рамках Європейської політики сусідства”, - написано в документі.

Водночас у документі зазначається, що Київ здійснив кілька кроків до юридичної та судової реформи, зокрема із набуттям чинності новим Кримінальним процесуальним кодексом, а також зі схваленням закону про притулок та статус біженців.

Також Європейська Комісія вважає, що цього року Київ повинен звернути увагу на виборче законодавство, політичне правосуддя та боротьбу з корупцією.

Комісія зокрема рекомендує Києву здійснити швидкі кроки до створення надійної виборчої системи на основі Виборчого кодексу та розробки чітких правил збалансованого доступу кандидатів до засобів масової інформації, а також до повної реалізації рекомендацій Місії спостерігачів під егідою ОБСЄ на останніх парламентських виборах в Україні в жовтні 2012 року.

Доповідь також рекомендує Україні негайно звернутися до питань політично вмотивованих вироків, здійснити подальші кроки з реформування судової системи для попередження можливого повторення випадків вибіркового правосуддя в майбутньому, а також швидкого виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Доповідь про прогрес пропонує переглянути в консультаціях з Венеціанською комісією Ради Європи закони про функціонування прокуратури, Кримінальний кодекс, роль Вищої ради юстиції, закону про судоустрій та статус суддів, а також реформувати поліцію.

Крім того, Комісія висловила рекомендації Києву прискорити боротьбу з конфліктом інтересів та корупцією, посилити прозорість державних закупівель та розпочати реалізацію стратегії управління державними фінансами.

У доповіді наголошується на тому, що процес конституційної реформи має відбуватися за участі всіх політичних партій та зацікавлених громадських організацій, а також у тісній співпраці з Радою Європи.

Крім того, Києву радять докласти більше зусиль для виконання критеріїв, встановлених у Плані дій з лібералізації візового режиму, виконувати свої міжнародні зобов’язання щодо біженців.

Кілька рекомендацій стосуються також економічних питань. Так, Комісія пропонує Києву досягти належних макроекономічних умов для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом, утримуватися від протекціоністських заходів у зовнішній торгівлі, а також виконувати свої зобов’язання в рамках Енергетичного співтовариства.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія щорічно робить оцінку прогресу країн у рамках Європейської політики сусідства.

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Кіпр може отримати допомогу Росії за умови інтеграції до ЄврАзЕс - радник Путіна

Кіпр повинен брати участь в інтеграції в рамках Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС), якщо хоче отримати фінансову підтримку з боку Російської Федерації.

Як повідомляє РІА «Новости», про це заявив радник президента РФ Сергій Глазьєв.

"Проблеми Кіпру ми могли б вирішувати, якщо Кіпр був би в нашій юрисдикції - якби, припустимо, Кіпр був в Євразійському економічному співтоваристві. Тоді він міг би отримати кредити, як Таджикистан, Киргизія, Білорусія, з Антикризового фонду ЄврАзЕС. А зараз від нас вимагають допомогти країні, яка поза нашої юрисдикції. Якщо країна хоче дійсно отримати від Росії допомогу, значить, їй потрібно входити до наших процесів інтеграції", - сказав Глазьєв в інтерв'ю телеканалу "Росія 24".

Росія, на його думку, повинна створювати орієнтовану на сусідів з СНД суверенну фінансову систему, використовуючи зокрема механізми контролю за рухом капіталу.

"Центр світової фінансової системи завжди вирішуватиме свої проблеми за рахунок периферії, тому нам потрібно створювати свою грошову систему - суверенну, засновану на власних кредитних джерелах, захищену від зовнішнього світу відповідними механізмами контролю за рухом капіталу і орієнтовану на довгострокові інвестиції у власний розвиток. Цю систему потрібно робити не тільки для себе, але і для всього Митного союзу, для СНД", - сказав С.Глазьєв.

Нагадаємо, що 20 березня глава міністерства фінансів Кіпру Міхаліс Сарріс під час візиту до РФ заявив, що розраховує домовитися з Москвою про надання кредиту вже в середу. Крім того, передбачається, що на переговорах обговорять питання щодо пролонгації російського кредиту Кіпру об'ємом 2,5 мільярди євро.

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«Нафтогаз» вимагає в суді від «Укртрансгазу» 5 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у судовому порядку вимагає від компанії «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, повернення 5,145 млрд грн.

Про це йдеться у документі, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, позов подано до Господарського суду Києва, розгляд справи призначено на 8 квітня 2013 року.

Розглянувши позовну заяву від компанії «Нафтогаз України» до ПАТ «Укртрансгаз» про стягнення 5,145 млрд грн, суд визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду. Проте деталі справи не розкриваються.

Довідка УНІАН. 100% акцій ПАТ «Укртрансгаз» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».

Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» - створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування і розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

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«Укртрансгаз» не згоден із п'ятимільярдним позовом «Нафтогазу»

Компанія «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, не згодна із заявленими позовними вимогами на суму 5,145 млрд грн від Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» і розраховує на мирне вирішення цього питання.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив керівник прес-служби «Укртрансгазу» Михайло Кухар.

"Ми не згодні із заявленими позовними вимогами. Як відомо, у НАК «Нафтогаз України» і ПАТ «Укртрансгаз» існують щодо один одного взаємні фінансові зобов'язання. Ми ведемо переговори з НАК "Нафтогаз України" і сподіваємося на мирне вирішення цього питання", - повідомив прес-секретар компанії, відмовившись уточнити, яку саме суму зустрічних фінансових претензій має "Укртрансгаз" до "Нафтогазу".

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» в судовому порядку вимагає від компанії «Укртрансгаз» повернення 5,145 млрд грн.

Розглянувши позовну заяву компанії «Нафтогаз України» до «Укртрансгазу» про стягнення 5,145 млрд грн, суд визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду. Деталі справи не розкриваються.

Довідка УНІАН. 100% акцій ПАТ «Укртрансгаз» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».

Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування і розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

***

«Повітряний експрес» може бути проданий європейському операторові

Залізниця до міжнародного аеропорту "Бориспіль", будівництво якої можливе в рамках реалізації національного проекту «Повітряний експрес», може бути передана в концесію або продана європейському операторові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу в Національному інституті стратегічних досліджень заявив голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів.

«Ми запросили компанію PriceWaterhouseCoopers як модератора і модернізатора проекту (будівництва дороги - УНІАН), вже підписали з нею контракт з тим, щоб за підсумками роботи генерального підрядника, коли проект буде реалізований і залізниця побудована, передати його (проект - УНІАН) у концесійне управління, бажано європейській структурі, - сказав В.Каськів. – Наше завдання – передати цей проект як мінімум у концесійне управління, як максимум - у приватну власність європейському операторові. Ми вже маємо зацікавлені в цьому листи».

Він зазначив, що аудиторську компанію PriceWaterhouseCoopers було запрошено для того, щоб вже на нинішньому етапі супроводжувати проект. «Ми запросили компанію PriceWaterhouseCoopers, щоб вже на цьому етапі супроводжувати проект, щоб потім здійснити конкурс з передачі проекту в концесію або в приватну власність», - сказав В.Каськів.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня 2010 р. у Китаї у присутності глав держав України і КНР було підписано угоду, за якою китайська сторона повинна була побудувати залізничну трасу аероекспреса завдовжки 30 км.

18 квітня 2011 р. у Пекіні (Китай) було підписано угоду між Експортно-імпортним банком Китаю і українською стороною з будівництва швидкісної залізничної вітки між Києвом і міжнародним аеропортом «Бориспіль» («Повітряний експрес») і спорудження об'єктів інфраструктури Київської області (в рамках підготовки до будівництва Великої кільцевої дороги навколо Києва) на суму 2 млрд дол.

5 квітня 2012 року було зареєстровано державне підприємство «Дирекція з будівництва і управління національним проектом «Повітряний експрес» та іншими інфраструктурними об'єктами Київського регіону».

Кредит під будівництво надавали китайські банки на 15 років з канікулами терміном у три роки і ставкою кредитування Libor + 3,5%.

У листопаді 2012 року В.Каськів заявив, що реалізація проекту «Повітряний експрес» гальмується через невідповідність технічного контракту, наданого китайською стороною, комерційному.

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Кабмін затвердив штатну чисельність працівників Міндоходів

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням затвердив кількість штатних працівників Міністерства доходів і зборів України на рівні 2440 осіб, а власне кількість інспекцій скорочено шляхом злиття на 37 – до 333 інспекцій.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходів з посиланням на урядове рішення.

«Проведення реорганізації територіальних органів Міністерства не погіршить умов обслуговування платників податків, оскільки об'єднані інспекції й далі надаватимуть всі необхідні послуги, а дислокація митних органів не зміниться», - повідомили в Міндоходів.

У Міністерстві також повідомили, що окремою урядовою постановою врегульовано питання діяльності структурних підрозділів територіальних органів – управлінь, відділів, секторів, митних постів і відділень.

Реорганізація системи територіальних органів дасть змогу забезпечити ефективну організацію роботи з виконання покладених на Міністерство завдань, повідомляє Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня 2013 року Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів України, визначивши, що Міністерство доходів і зборів України є правонаступником Державної податкової служби України і Державної митної служби України, які реорганізуються.

Президент встановив, що у складі Міністерства доходів і зборів України і його територіальних органів утворюються і діють підрозділи податкової міліції.

Міністр доходів і зборів України здійснює повноваження, пов'язані з прийняттям, проходженням і звільненням із служби осіб рядового і начальницького складу податкової міліції, які проходять службу у складі Міністерства доходів і зборів України відповідно до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ.

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УНІАН