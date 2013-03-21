Статус спостерігача в МС стане першим кроком входження України до об'єднання - Медведєв

Москва. Україна як спостерігач у Митному союзі Росії, Білорусі й Казахстану не зможе впливати на ухвалення рішень, але цей статус може стати першою стадією приєднання до цього інтеграційного об'єднання.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав в інтерв'ю європейським ЗМІ.

«З приводу того, чи може спостерігач впливати на якісь процеси, – звичайно, ні. Він же спостерігач. Ми будемо дуже шанобливо ставитися до його позиції, зрозуміло, її аналізувати, але спостерігач не бере участі у голосуванні, і у спостерігача немає жодних специфічних прав, які є в учасників Євразійського економічного союзу або ж, наприклад, учасників Європейського Союзу», - сказав Д.Медведєв.

«Тому кожна країна для себе повинна зрозуміти, що їй важливо, тому що зазвичай статус спостерігача виникає з двох міркувань: або просто, що називається, нюхати повітря і розуміти, що відбувається. У цьому немає нічого образливого, але тоді й ніяких переваг не буде», - додав він.

Водночас, прем'єр РФ підкреслив, що статус спостерігача - це перша стадія приєднання до якогось інтеграційного об'єднання.

«Якщо це в такому ключі розглядається – то будь ласка. Але тоді ми повинні ще раз нашим українським друзям сказати, що доти, доки вони не приєднаються цілком – не за формулою «три плюс один», а цілком – на них не поширюватимуться всі можливості та привілеї Митного союзу. Вони для нас будуть сторонньою стороною», - заявив російський прем'єр.

Д.Медведєв підкреслив, що Росія буде рада бачити Україну в Митному союзі.

За його словами, країни трійки формують підходи до членства в Митному союзі, де окрім повноцінного членства буде статус спостерігача як в інших міжнародних інтеграційних об'єднаннях.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна веде переговори з Митним союзом про отримання статусу спостерігача.

За його словами, такий формат означає, що при МС буде створено представництво України. Представник України братиме участь в ухваленні рішень з правом дорадчого голосу. За його словами, Україна не претендує на преференції для себе в рамках Митного союзу.

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