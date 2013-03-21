ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 21 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Європейські експерти визнали дітище Ахметова «угодою року» пише: ДТЕК виграв титул «Краща угода року», залучаючи кредит для будівництва першої черги Ботієвської вітряної електростанції...

http://delo.ua/business/evropejskie-eksperty-priznali-detische-ahmetova-sdelkoj-goda-200123/

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Також «Дело» в публікації «Фінансові підсумки дня: в Україні побільшало ломбардів і поменшало НПФ» подає огляд основних економічних подій на 20 березня...

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-v-ukraine-stalo-bolshe-lombardov-i-menshe-200134/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Страховиків чекає лихоліття», в якому пише: вищий спецсуд роз'яснив, що страхові компанії не можуть відмовити потерпілому у виплаті тільки на підставі того, що він невчасно повідомив про настання страхового випадку або не встиг у строк подати документи для отримання відшкодування. Юристи впевнені, що це рішення на руку шахраям, яким стане простіше отримати виплату, а страховикам доведеться детальніше аргументувати відмови...

http://www.kommersant.ua/doc/2150955

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Всім портам начальник» пише: Мінінфраструктури офіційно оголосило про створення адміністрації морських портів. До складу нового підприємства увійдуть усі українські порти, а керувати адміністрацією буде начальник Одеського морського порту Юрій Васьков. Нова структура повинна буде залучати інвесторів у концесійні проекти. Але поки інвестори і банкіри говорять, що вкладати в великі портові проекти, як і раніше, ризиковано через незрозумілі правила гри...

http://www.kommersant.ua/doc/2150956

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«Сегодня» в публікації «Українці кинулися скуповувати іномарки» пише: ціна на автомобілі закордонного виробництва з квітня підскочить майже на 2 тисячі доларів...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Inomarki-v-Ukraine-podorozhayut.html

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Також «Сегодня» в публікації «Політолог: «Референдум з розпуску парламенту - реальний» пише: за допомогою референдуму президент може легітимно розігнати парламент, а новий перетворити у двопалатний, де головними дійовими особами будуть регіонали...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Politolog-Referendum-po-rospusku-parlamenta-realen.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Нові газові заяви під російську дудку» пише: останні заяви прем'єра Миколи Азарова перекреслюють всі попередні широко рекламовані запевнення влади в тому, що Україна не здасть суверенітет у питанні ціни газу і наважиться, нарешті, на всі можливі в законодавчому полі заходи для досягнення своєї мети - перегляду газових контрактів...

http://economics.unian.net/rus/news/161724-novyie-gazovyie-zayavleniya-pod-rossiyskuyu-dudku.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «МВС готове підняти швидкість на дорогах до 130 км на годину» пише: ДІБДР пропонує затвердити нові знаки, підняти дозволену швидкість на трасах і дозволити місцевій владі збирати з порушників деякі штрафи...

http://izvestia.ru/news/545520

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Також «Известия» в публікації «Олексій Кудрін запропонував зробити регіони парламентськими республіками» пишуть: екс-міністр фінансів підготував доповідь з рекомендацією Держдумі ввести нову модель регіональної влади...

http://izvestia.ru/news/547103

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«Ведомости» в публікації «Сьогодні «Роснафта» може стати найбільшим виробником нафти в світі» пишуть: це трапиться, якщо буде оголошено про завершення операції з продажу російської держкомпанії 100% ТНК-BP за 56 млрд доларів...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/10274671/rosneft_segodnya_kupit_100_tnkbp

(УНІАН)