Анонс на 22 березня

* Президент України Віктор Янукович з робочим візитом відвідає Республіку Польща.

* Прес-конференція, присвячена новим маршрутним напрямкам авіакомпанії UTair-Україна, і презентація першого рейсу Київ - Вільнюс з Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни). Учасники: Рімантас Шегжда, аташе з питань комерції Посольства Литви в Україні; Юрій Блаженко, ген.директор авіакомпанії Utair-Україна; Олексій Яковець, ген.директор компанії «Майстер-Авіа»; Ольга Дубовик, комерційний директор авіакомпанії Utair-Україна; Сергій Кадученко , заступник комерційного директора авіакомпанії UTair-Україна.

* За підтримки проекту ЄС «Гармонізація систем забезпечення конкуренції та державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС» відбудеться круглий стіл на тему: «Презентація проекту Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання». Учасники: керівництво АМКУ, представники підрозділу з питань економічного співробітництва, соціального та регіонального розвитку Представництва ЄС в Україні та Ради з конкуренції Республіки Молдова, експерти проекту ЄС «Гармонізація систем забезпечення конкуренції та державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС».

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* В УСПП відбудеться обговорення проблем використання і управління водними ресурсами України. Йтиметься про наближення українського водного законодавства до європейських стандартів, про управління безпекою та якістю рибних продуктів і питної води. Учасники: президент УСПП А.Кінах, віце-президент УСПП В.Коротецький, президент асоціації «Питна вода України» В.Скубченко, директор ДП «Південний науково-виробничий агроекологічний центр Інституту агроекології і природокористування НААН» В.Фалей та ін.

* Круглий стіл на тему: "Хто і як кредитує сільгоспвиробників напередодні весняних польових робіт?". Запрошені: Борис Приходько, перший заступник голови Національного банку України; Баграт Ахіджанов, директор Департаменту фінансово-кредитної політики Мінагрополітики та продовольства України; Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації та ін.

* Під головуванням Держводагентство В.Сташука відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Водні ресурси України і меліорація земель», присвячена Всесвітньому дню води, метою якої - актуалізувати й привернути увагу суспільства до проблем охорони вод, раціонального використання водних ресурсів як передумови продуктивної економіки і соціального добробуту людей.

* Прес-конференція на тему: «Весняне бездоріжжя. Як справляємося з ямами на дорогах?». Учасники: Михайло Берлін, президент ВГО «Асоціація безпеки дорожнього руху»; Євген Рейцен, академік Інженерної Академії України, професор Київського національного університету будівництва і архітектури.

* У Міністерстві екології та природних ресурсів України під виконання умов Угоди між Україною та Європейським Союзом про фінансування програми «Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України на період до 2020 року», а також з метою забезпечення контролю та моніторингу виконання програми відбудеться засідання Технічного комітету Спільної групи з моніторингу програми бюджетної підтримки.

* Круглий стіл на тему: «Європейські експерти допоможуть українському бізнесу», присвячений участі історико-культурного комплексу «Замок Радомисль» в програмах SWISSCONTACT SEC в Україні та перспективам співпраці українських підприємств з міжнародними експертними фондами. Учасники: Ольга Богомолець, Заслужений лікар України, засновник історико-культурного комплексу «Замок Радомисль»; Гуїдо Бельтран, директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні; Ірина Ковтун, координатор програм в Україні SWISSCONTACT Senior Experts Corps в Україні; Фетс Пільман, експерт SWISSCONTACT Senior Expert Corp; Роман Пономаренко, президент Всеукраїнської молодіжної хостел Асоціації; Дмитро Заруба, президент Асоціації готелів і ресторанів України.

* Відбудеться презентація «Партнерство Канади і України в поставках морепродуктів». Організатор: ТОВ «Рибний світ «Океанія» спільно з Посольством Канади в Україні. В рамках презентації відбудеться дегустація морепродуктів. Також буде проведено майстер-клас відомого українського кухаря Валерія Курченка. Учасники: Трой Лулашник, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні; Георгій Грущенко, заступник керівника комерційного відділу Посольства; Вікторія Виноградова, асистент комерційного відділу; Дмитро Фартушний, ген.директор ТОВ "Рибний світ компані" та мережі магазинів Рибний світ "Океанія" ; Віктор Приходько, менеджер із ЗЕД ТОВ "Рибний світ компані".

* 15-30 - в УНІАН відбудеться презентація благодійного футбольного матчу між провідними топ-менеджерами зарубіжних компаній та вихованцями дитячого будинку, який відбудеться в Києві 23 березня 2013 року. Мета матчу наочно продемонструвати, як найпопулярніший і наймасовіший вид спорту - футбол, стирає кордони між державами, релігіями і соціальним становищем учасників. Матч проводиться спільно асоціацією OBS, однією з провідних світових страхових компаній Tangier International і ФК «Динамо». У матчі візьмуть участь вихованці одного з київських дитячих будинків, провідні топ-менеджери страхових компаній, які прибули спеціально на матч з Італії, Америки, Мальти, Росії, Кенії, Іраку, Кувейту, Афганістану, а також відомі футболісти збірної СРСР і України - Володимир Безсонов , Віктор Хлус, Олег Саленко та Віктор Леоненко. Хто виступив ініціатором матчу, чому для проведення акції обрано саме Україну і дитячий будинок, час і місце проведення, заплановані в ході акції заходи - відповіді на ці та інші питання дадуть учасники прес-конференції. Учасники: Віктор Хлус, майстер спорту міжнародного класу, заступник голови Федерації футболу м. Києва; Віктор Леоненко, екс-форвард ФК «Динамо», чотириразовий чемпіон України 1993-1996; Кріс Катрамбоне, голова Tangiers Group; Вільям Аткінс, директор OBS та інші. (Вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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