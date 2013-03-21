ТОП-10 (21 березня)

Україна посіла четверте місце серед найбільших постачальників зброї у світі

Україна з 20 березня тимчасово заборонила імпорт бразильської свинини

«Нафтогаз» зменшив кредитний портфель на 2,4 млрд грн

Кабмін з 1 квітня підвищив грошове забезпечення військовослужбовців

На Чорнобильську АЕС цього року виділять 728 млн грн

«Роснафта» завершила операцію з придбання ТНК-ВР

Уряд Кіпру відмовився від ідеї податку на депозити

Рада відхилила закон про державну підтримку сільського господарства

Кількість клієнтів банків у 2012 році зросла на 0,5 млн - НБУ

Парламент відхилив зміни до закону про охорону праці

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Україна посіла четверте місце серед найбільших постачальників зброї у світі

Стокгольмський міжнародний інститут досліджень миру (СІПРІ) у звіті за 2012 рік визначив Україну, як 4 країну у світі за обсягами постачання озброєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор військових програм центру Разумкова Микола Сунгуровський під час презентації українського перекладу щорічника СІПРІ за 2012 рік.

"За результатами 2012 року Україна посіла 4 місце. Якщо брати попередню п'ятирічку, то у нас було в середньому 9 місце", - зазначив фахівець.

За його словами, СІПРІ підрахував, що обсяги поставок озброєння України минулого року становили 1,334 мільярда доларів, що на 310 млн дол. більше, ніж цифри, озвучені ДК "Укрспецекспорт". М.Сунгуровський додав, що дані СІПРІ зазвичай нижчі, ніж офіційні цифри держави, адже ця організація при визначені суми імпорту не враховує легке озброєння, багато комплектуючих, а також стрілецьке озброєння.

"Такий різкий приріст на велику суму, судячи з детальних даних, відбувся за рахунок контракту з Китаєм. Що це був за контракт - я не знаю. Судячи з деталізованих даних, це, скоріше за все, контракт на кораблі на повітряних подушках", - констатував фахівець.

Він наголосив, що, за даними СІПРІ, у 2012 році Україну випередили за поставками озброєння США, Росія і Китай. Водночас позаду України лишились Німеччина, Франція та Великобританія.

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Україна з 20 березня тимчасово заборонила імпорт бразильської свинини

Україна з 20 березня ввела тимчасову заборону на ввезення свинини з Бразилії.

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Як зазначається у повідомленні, відповідне розпорядження було видане головним державним інспектором ветеринарної медицини України Володимиром Горжеєвим.

Причиною тимчасової заборони, згідно з повідомленням, стала невідповідність за мікробіологічними показниками м'яса свиней низки бразильських виробників вимогам українського законодавства.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна з 27 лютого ввела тимчасову заборону на ввезення усіх продуктів тваринного походження виробництва бразильської компанії Alibem Comercial De Alimentos Ltda через невідповідність мікробіологічним стандартам продукції.

Довідка УНІАН. У 2012 році Україна імпортувала з Бразилії товарів на 572,2 млн дол., що на 5,4% вище за показник 2011 року. Держстат не повідомляє про частку м'яса і м'ясних продуктів у загальному обсязі імпорту з цієї країни.

Усього ж у 2012 році Україна імпортувала м'яса і м'ясних субпродуктів з усіх країн світу на 722 млн дол., що в 1,5 рази перевищило показники 2011 року.

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«Нафтогаз» зменшив кредитний портфель на 2,4 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» з 1 січня 2013 року скоротила кредитний портфель на 2,4 млрд грн, повідомляє прес-служба компанії.

«Слід зазначити, що подібне зменшення вдалося забезпечити за рахунок економії природного газу у всіх напрямках діяльності компанії, закупівлі менших обсягів природного газу та своєчасного погашення кредитних зобов'язань», - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» перерахувала російському «Газпрому» понад 162 млн доларів США за імпортований у лютому 2013 року природний газ, тоді як у лютому минулого року сума становила 1,3 млрд дол.

Компанія «Нафтогаз України» в судовому порядку вимагає від компанії «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, повернення 5,145 млрд грн. Розгляд справи призначено на 8 квітня 2013 року. Зі свого боку, «Укртрансгаз» не згоден з пред'явленим позовом.

«Нафтогаз України» отримала в 2011 році чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 10,535 млрд грн, а за 2010 рік компанія отримала чистий збиток за МСФЗ у розмірі 12,155 млдр грн.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Кабмін з 1 квітня підвищив грошове забезпечення військовослужбовців

Кабінет Міністрів з 1 квітня підвищив грошове забезпечення військовослужбовців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони, постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня № 161 внесено низку змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2010 року № 889 “Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та осіб начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій”.

Постановою Кабінету Міністрів передбачено установити щомісячну додаткову грошову винагороду:

1) військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які займають посади у Військово-Морських Силах Збройних Сил та Морській охороні Державної прикордонної служби, посади у військових частинах, підрозділах, закладах, установах та організаціях Збройних Сил (за переліком згідно з додатком), посади наземних авіаційних спеціалістів, що забезпечують безпеку польотів літаків та вертольотів, у військових частинах і підрозділах Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил, посади у військових частинах і підрозділах високомобільних десантних військ та спеціального призначення Збройних Сил, і військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) льотного складу Збройних Сил, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та Державної прикордонної служби — у розмірі, що не перевищує місячне грошове забезпечення;

2) військовослужбовцям Збройних Сил (крім тих, що зазначені в підпункті 1 цього пункту, та військовослужбовців строкової військової служби):

з 1 квітня 2013 року — у розмірі, що не перевищує 20 відсотків місячного грошового забезпечення;

з 1 вересня 2013 року — у розмірі, що не перевищує 40 відсотків місячного грошового забезпечення;

з 1 січня 2014 року — у розмірі, що не перевищує 60 відсотків місячного грошового забезпечення;

з 1 квітня 2014 року — у розмірі, що не перевищує 80 відсотків місячного грошового забезпечення;

з 1 липня 2014 року — у розмірі, що не перевищує місячне грошове забезпечення;

3) особам начальницького складу, які проходять службу на посадах льотного складу органів і підрозділів цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій, — у розмірі, що не перевищує місячне грошове забезпечення”.

Цією ж постановою Міністерству оборони визначено забезпечити здійснення видатків, пов’язаних з набуттям чинності цією постановою (в межах видатків на оплату праці, передбачених Міністерству в Державному бюджеті України на 2013 рік), а Міністерству фінансів (під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на 2014 рік) передбачити видатки на поступове підвищення щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Збройних Сил до розміру, що не перевищує місячне грошове забезпечення.

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На Чорнобильську АЕС цього року виділять 728 млн грн

Кабінет Міністрів України у 2013 році направить на заходи зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об'єкту "Укриття" на екологічно безпечну систему 728,271 млн грн.

Про це йдеться у постанові уряду №166 від 20 березня 2013 року.

Згідно з документом, на підтримання у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків Чорнобильської АЕС та існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива буде направлено 488,467 млн грн.

На виведення з експлуатації і частковий демонтаж окремих систем і елементів енергоблоків - 19,26 млн грн.

На здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, що забезпечують життєдіяльність Чорнобильської АЕС, забезпечення контролю за станом ядерної і радіаційної безпеки Кабмін направить 149,58 млн грн.

На створення на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС інфраструктури для поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами у 2013 році передбачено 52,553 млн грн.

На звільнення від ядерного палива енергоблоків у 2013 році передбачено 15,576 млн грн.

На розробку проектів, необхідних для припинення експлуатації Чорнобильської АЕС, у 2013 році уряд передбачив 2,835 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого о 14.03 на Чорнобильській АЕС сталося часткове руйнування стінних панелей і частини легкої крівлі машинного залу енергоблоку №4 у приміщеннях, які не обслуговуються. Площа руйнування становила близько 600 кв м.

Наприкінці лютого Чорнобильська АЕС назвала причиною інциденту дію кількох сукупних чинників, зокрема неміцність конструкцій, які зазнали значних руйнувань під час аварії 1986 року.

Завершення робіт з будівництва об'єкту «Укриття» на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС планується до 2015 року. Вартість спорудження оцінюється в 980 млн євро, при цьому в контрактах з концерном «Новарка» зафіксована сума 935 млн євро.

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«Роснафта» завершила операцію з придбання ТНК-ВР

Найбільша в світі компанія за обсягами видобутку і запасів вуглеводнів російська «Роснафта» завершила угоду з придбання 100% акцій ТНК-ВР, повідомляє прес-служба компанії.

«Компанія закрила угоди з придбання 50% частки ВР в ТНК-ВР за 16,65 млрд дол. грошових коштів і 12,84% акцій ВАТ «НК «Роснафта», - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що «відповідно до окремих домовленостей «Роснафта» завершила операцію з придбання частки ААР в ТНК-ВР за 27,73 млрд дол. грошових коштів».

Таким чином, «Роснафта» консолідувала 100% акцій ТНК-ВР.

У повідомленні також сказано, що окремо ВР придбала 5,66% акцій ВАТ «НК «Роснафта» за угодою з ВАТ «Роснафтогаз», і в результаті низки угод ВР отримала 12,48 млрд дол. (включаючи дивіденди в розмірі 0,71 млрд дол., отримані в грудні 2012 року від ТНК-ВР), і з урахуванням вже належних ВР 1,25% акцій «Роснафти» британська компанія стала власником 19,75% акцій ВАТ «НК «Роснафта».

«Після завершення низки незалежних угод «Роснафта» консолідувала 100% ТНК-ВР і стала найбільшою в світі публічною нафтогазовою компанією за обсягами видобутку і запасів вуглеводнів», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року «Роснафта» вела переговори з нафтовими компаніями і трейдерами, включаючи Shell, Total і Glencore, про залучення кредитів на суму до 10 млрд дол. під заставу майбутніх поставок нафти, щоб завершити придбання TНК-BP.

Для закриття угоди з купівлі ТНК-ВР «Роснафти» необхідно було позичити до 40 млрд дол., і компанія вела переговори з банками про отримання понад трьох чвертей цієї суми.

Компанія «Роснафта» раніше офіційно представила британській ВР свою пропозицію про викуп 50% акцій ТНК-BP за 28 млрд до.л з оплатою грошима і акціями. Власник другої половини ТНК-ВР - консорціум AAR вже дав попередню згоду на продаж своєї частки за 17 млрд фунтів стерлінгів (близько 28 млрд дол.).

Довідка УНІАН. Бізнес групи ТНК-ВР в Україні представлений такими ключовими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» - керуючий центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; приватне АТ «ЛИНІК» (Лисичанський НПЗ) - переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів; СП ТОВ «Кершер» - роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу автозаправних станцій, управління автозаправними комплексами (АЗК).

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Уряд Кіпру відмовився від ідеї податку на депозити

Уряд Кіпру відмовився від ідеї податку на депозити. Як передає РІА «Новости», про це заявив голова парламенту Яннакі Оміру після наради у Президента Нікоса Анастасіадіса.

"Ми не обговорюємо скорочень і не повертаємося до скорочень", - сказав спікер, який очолює одну з опозиційних парламентських партій.

"Було ухвалено одностайне рішення про створення інвестиційного фонду солідарності", - йдеться в заяві, поширеній за підсумками зустрічі Президента Н.Анастасіадіса з лідерами парламентських партій.

Президент закликав громадян зберегти атмосферу єдності й рішучості, підтримати ініціативи та рішення, які прийняті політичним керівництвом у четвер, і прийматимуться найближчими днями.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 16 березня, парламент Кіпру планував схвалити план введення в республіці податку на банківські вклади, обсяг надходжень від якого повинен був стати частиною загального обсягу фінансової допомоги країні. Оподаткування спочатку планувалося диференційованим - для вкладів менше 100 тис. євро (за ставкою близько 6,7%) і понад 100 тис. євро (за ставкою близько 10%). Водночас у суботу остаточного рішення щодо оподаткування не ухвалили - голосування щодо відповідного законопроекту парламенту Кіпру перенесли на понеділок, 18 березня, а потім і на вівторок, 19 березня.У вівторок законопроект про введення податку на банківські депозити, що дав би бюджету Кіпру 5,8 млрд євро для порятунку фінсистеми, не підтримав жоден із парламентаріїв: 36 проголосували проти, ще 19 утрималися.

Центробанк Кіпру оголосив, що банки на острові будуть закриті до 26 березня, поки політики намагаються врятувати угоду з ЄС про зовнішнє фінансування.

Кіпр звернувся за допомогою до РФ, проте про домовленості інформації поки немає.

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Рада відхилила закон про державну підтримку сільського господарства

Верховна Рада відхилила Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" з пропозиціями Президента України від 6 серпня (№0980).

Як передає кореспондент УНІАН, за пропозицію Президента відхилити даний закон проголосували 206 із 384 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Депутати не змогли подолати вето Президента 9 голосами із 376 зареєстрованих в сесійній залі депутатів.

У результаті закон вважається відхиленим.

Як зазначається у висновку Головного науково-експертного управління ВР на пропозиції Президента до відповідного закону, Президент України пропонує відхилити прийнятий ВР 4 липня Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”.

Зокрема, це пояснюється тим, що запропонований у ньому механізм реалізації чи безоплатної передачі Аграрним фондом об'єктів державного цінового регулювання з державного інтервенційного фонду визначеному постачальнику є таким, що порушує конституційні принципи конкуренції, суперечить Бюджетному кодексу України, містить ризики застосування корупційних схем при розпорядженні об'єктами державного цінового регулювання та може призвести до непрогнозованих втрат бюджетних коштів.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” щодо діяльності Аграрного фонду».

Законом надавалося право Аграрному фонду здійснювати реалізацію чи безоплатну передачу об’єктів державного цінового регулювання з державного інтервенційного фонду визначеному позичальнику (сільськогосподарському товаровиробнику /товаровиробнику).

Водночас це дозволялося робити виключно у зв’язку з закінченням установленого терміну зберігання об’єктів державного цінового регулювання, а також виникнення обставин, які можуть призвести до псування або погіршення їх якості до закінчення терміну зберігання, за умови одночасної або наступної поставки до державного інтервенційного фонду тієї ж кількості та якості об’єктів державного цінового регулювання у встановленому Кабінетом Міністрів порядку.

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Кількість клієнтів банків у 2012 році зросла на 0,5 млн - НБУ

У 2012 році кількість клієнтів, що обслуговуються в банках, зросла на 0,5 млн, кількість відкритих клієнтами рахунків – на 13,9 млн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, тенденція зростання кількості клієнтів у банках і відкритих клієнтами рахунків зберігається. За даними статистичної звітності банків на 1 січня ц. р., у 176 установах банків обслуговується 131,8 млн клієнтів, які володіють поточними і депозитними рахунками, зокрема 129,7 млн фізичних осіб і 2,1 млн суб'єктів господарювання. Загальна кількість відкритих рахунків на 1 січня, з урахуванням 54,6 млн рахунків, відкритих в «Ощадбанку» до 1992 року, становила 182,9 млн, зокрема 129,2 млн або 70,6% - поточні, 53,7 млн або 29,4% - вкладні рахунки. Частка рахунків фізичних осіб становить 97,9% усіх відкритих клієнтами рахунків, зокрема фізичними особами відкрито 125,4 млн поточних і 53,6 млн вкладних рахунків.

Як повідомляв УНІАН, за даними Національного банку України, зобов'язання банків у 2012 році зросли на 6,7% – до 957,4 млрд грн, з яких кошти фізосіб становили 364,7 млрд грн, або 38,1%, кошти суб'єктів господарювання – 202,6 млрд грн, або 21,2%.

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Парламент відхилив зміни до закону про охорону праці

Верховна Рада відхилила закон "Про внесення змін до Закону України “Про охорону праці” з пропозиціями Президента України (№0990).

Як передає кореспондент УНІАН, за повторне направлення відповідного законопроекту на доопрацювання у Комітет ВР з питань соціальної політики та праці проголосував 161 із 390 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. За відхилення його в цілому — 153 з 387 депутатів. Парламент також не зміг подолати вето Президента, за це проголосували лише 50 депутатів з 385.

Таким чином даний закон відхилено.

Як ідеться у висновку Комітету з питань соціальної політики та праці, який розглянув пропозиції Президента України до відповідного закону, ним передбачається розмежування повноважень в галузі охорони праці між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

5 жовтня 2012 року Президент України повернув до парламенту закон зі своїми пропозиціями. На думку глави держави, прийнятий Верховною Радою 18 вересня 2012 року закон «Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці» не може бути підписаний через те, що його положення не відповідають законам про Кабінет Міністрів та про центральні органи виконавчої влади. Це стосується, зокрема, змін до абзаців четвертого та п’ятого ст. 33 закону «Про охорону праці», якими центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, наділяється повноваженнями щодо здійснення нормотворчої діяльності, розроблення та затвердження правил, норм, положень, інструкцій та інших нормативно-правових актів з охорони праці або змін до них, координації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Проте, у зв‘язку із прийняттям закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів» від 16 жовтня 2012 р. № 5459 – УІ, запропоновані законом норми та пропозиції Президента України втратили актуальність, і його слід відхилити.

Враховуючи наведене, Комітет запропонував парламенту відхилити закон «Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці».

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня 2012 р. Верховна Рада ухвалила в новій редакції закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці", врахувавши всі пропозиції Президента України.

Цей закон прийнятий Верховною Радою України 5 липня 2012 року, але Президент України тоді його заветував.

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УНІАН