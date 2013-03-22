ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 22 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» в публікації «У скільки обходиться Україні Верховна Рада» пише: минуло 100 днів роботи Верховної Ради 7-го скликання. Підводячи підсумки, деякі депутати опублікували витрати на парламент минулого та поточного років...

http://delo.ua/ukraine/vo-skolko-obhoditsja-ukraine-verhovnaja-rada-200253/

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Також «Дело» в публікації «Як вплине на український ринок заборона імпорту свинини з Бразилії» пише: тимчасова заборона імпорту бразильської свинини в Україну призведе до зростання цін на внутрішньому ринку. Заборона позначиться насамперед на переробниках, які змушені будуть переходити або на європейську свинину, або на дешевші види м'яса...

http://delo.ua/business/kak-povlijaet-na-ukrainskij-rynok-zapret-importa-svininy-iz-brazi-200224/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Туди їм і дорога», в якому пише: Кабінет Міністрів знайшов застосування 7,2 млрд грн, виручені «Укравтодором» за рахунок випуску облігацій - тобто, більшої частини грошей, які будуть витрачені цього року на українські дороги. Щонайменше третина цієї суми піде на ремонт і будівництво всього у двох областях: Донецькій та Дніпропетровській. А про те, щоб радикально змінити ситуацію в галузі, в уряді навіть не замислюються. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив: щоб привести дороги в більш-менш нормальний стан, необхідно 500 млрд гривень...

http://www.kommersant.ua/doc/2151425

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Тиск підвищується» пише: Росія висуває все більш жорсткі умови створення консорціуму з управління українською газотранспортною системою. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що для цього Україна повинна вийти з Енергетичного співтовариства. На це жорстко відреагували в Єврокомісії, заявивши, що такий крок суперечить національним інтересам України та ставить під питання її енергобезпеку...

http://www.kommersant.ua/doc/2151595

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«Сегодня» в публікації «Яким маркам авто не загрожує подорожчання» пише: найбільш доступні та економні авто на ринку не подорожчають, як і машини з дизельним мотором. Тобто, вибір буде в будь-якому разі...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Kakim-markam-avto-ne-grozit-podorozhanie.html

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Також «Сегодня» в публікації «Скандал навколо видобутку сланцевого газу. Екологи: Донбас залишиться без лісів і питної води» пише: два міністри обіцяють повну безпеку видобутку сланцевого газу в Україні, проте фахівці вважають, що чиновники брешуть...

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/Skandal-vokrug-dobychi-slancevogo-gaza-Ekologi-Donbass-ostanetsya-bez-lesov-i-pitevoy-vody-.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Пломби «Укравтодору» ямам не завада» пише: "Укравтодор" ще 10 березня гордо поінформував прем'єр-міністра Миколу Азарова про ліквідацію ямковості на 98% основних доріг загального користування державного значення, уточнивши, що залишилося відремонтувати лише 61 км. Однак кореспонденти УНІАН констатують: ситуація не покращилась, асфальту не додалося, а окремі ділянки на основних магістралях навіть дорогами назвати не можна....

http://economics.unian.net/rus/news/161904-plombyi-ukravtodora-yamam-ne-pomeha.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Генпрокуратура і ФПС перевірять участь Валуєва в рекламі» пише: за російськими законами комерційна діяльність несумісна з депутатським статусом...

http://izvestia.ru/news/547136

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Також «Известия» в публікації «МВС пропонує поділити Росію на кліматичні зони» пишуть: поліція оцінить доцільність обов'язкового використання зимових шин у різних регіонах країни залежно від клімату...

http://izvestia.ru/news/547179

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«Ведомости» в публікації «Податківці отримають доступ до даних про рух грошей на рахунках громадян» пишуть: стежити за залишками і переказами коштів зможуть не всі податківці, а лише близько 100 осіб з санкції керівника ФПС і тільки на час перевірки...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/10325691/grazhdanin_otkrojtes

(УНІАН)