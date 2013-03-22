Янукович доручив Азарову прискорити роздержавлення друкованих ЗМІ

Президент України Віктор Янукович доручив прискорити доопрацювання проекту Закону про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації.

Відповідне Доручення «Про роздержавлення друкованих засобів масової інформації» розміщено на офіційному сайті глави держави.

Цим документом з метою виконання зобов'язань України перед Парламентською Асамблеєю Ради Європи щодо роздержавлення друкованих засобів масової інформації, заснованих органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також подальшого впровадження європейських стандартів у цій сфері прем'єр-міністру України Миколі Азарову доручено забезпечити прискорення доопрацювання за участю Національної спілки журналістів України, професійних об'єднань, трудових колективів редакцій проекту закону України про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації та представити його Президентові України для внесення на розгляд Верховної Ради України як невідкладного.

Термін виконання доручення - 5 квітня 2013 року.