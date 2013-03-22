Герман попросила Азарова, щоб Королевська більше не приходила в парламент

Народний депутат України Ганна Герман (фракція Партії регіонів) попросила прем’єр-міністра України Миколу Азарова, щоб міністр соціальної політики Наталія Королевська більше не приходила в парламент.

Як передає кореспондент УНІАН, таке прохання Г.Герман висловила після Години запитань до уряду на засіданні Верховної Ради України.

Під час години запитань до уряду виступала Н.Королевська, яка в досить різкій формі по суті натякала на те, що депутати лобіюють ввезення в Україну корму для тварин без мита, а також іншої продукції, що не є соціально важливим товаром.

Г.Герман сказала: “Ми будемо мати до вас одне прохання, ви, будь-ласка, нам Королевську більше сюди не приводьте, бо, Миколо Яновичу, такий тон розмови як пані міністр собі дозволяє в залі з депутатами і з народом, замість того, щоб давати користь, налагоджувати діалог суспільства і уряду спрацьовує у зворотному напрямку, навпаки”.

“Або нехай Раїса Василівна (йдеться про міністра охорони здоров’я Раїсу Богатирьову - УНІАН) навчить її як треба розмовляти з людьми”, - зазначила Г.Герман.