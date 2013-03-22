У Києві закордонні паспорти видаватимуть через Центри надання адмінпослуг

До липня 2013 року Київська міська держадміністрація має намір опрацювати питання щодо забезпечення оформлення, видачі, обміну паспорта громадянина України, закордонного паспорта, проїзного документа дитини, вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки, проведення реєстрації місця проживання або місця перебування особи, оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання через Центри надання адміністративних послуг.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Наразі спільно з Державною міграційною службою України розробляється механізм отримання паспорту та інших адміністративних послуг, перелік документів, необхідних для їхнього отримання, порядок та спосіб подання, а також строки надання послуги. Після затвердження цих норм інформація буде оприлюднена на сайтах районних Центрів надання адміністративних послуг.

Крім того, у рамках реалізації цього проекту Програмою економічних реформ на 2013 рік передбачено укомплектування Центрів надання адмінпослуг необхідною кількістю адміністраторів.

Як зазначають в КМДА, наразі триває пілотний проект щодо видачі українського та закордонного паспортів у Деснянському районі столиці. Таким чином, протягом 2012 року зазначені послуги представники Державної міграційної служби України надавали киянам в районному Центрі надання адмінпослуг.