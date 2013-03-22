Анонс на 25 березня

* Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні та заходи, вжиті з ліквідації надзвичайних ситуацій". Учасники: Микола Чечоткін, заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації; Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру.

* Прес-конференція на тему: «Світовий лідер в галузі будівельних матеріалів компанія Lafarge спільно з ЄБРР відкрила підприємство з виробництва щебеню в Чернівецькій області». Учасники: Заступник ген.директора зі зв'язків з органами влади та громадськістю бізнес-напрямку "Лафарж Щебінь Україна" Олександр Рожнов; координатор проектів WWF (Всесвітній фонд природи) в Україні Андрій Білокінь.

* Відбудеться презентація "Календаря туристичних і культурних подій 2013 року". Учасниками презентації стануть організатори фестивалів, а також представники регіонів, де вони відбуватимуться. Організатори - Український туристичний форум та Асоціація журналістів "Туристичний прес-клуб України".

* Прес-конференція міністра доходів і зборів України Олександра Клименка. У роботі також візьмуть участь представники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

* Прес-конференція міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Темника на тему: «Стратегічні напрями діяльності Мінрегіону України на 2013 рік».

* На порталі ЛІГА.net відбудеться Інтернет-конференція Державної податкової служби України в м.Києві на тему: "Реєстратори розрахункових операцій (касові апарати) з контрольною стрічкою в електронній формі через Інтернет". Учасники: Петро Бессараб, начальник управління інформатизації та обліку платників податку ДПС у м.Києві; Андрій Поліщук, начальник управління податкового контролю ДПС в м.Києві. Питання можна задати за адресою: http://press.liga.net/conf/gns_ukrainy_v_kieve/.

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