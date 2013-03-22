Новий уряд Італії доручили сформувати демократові Берсані

Президент Італії Джорджо Наполітано доручив сформувати новий національний уряд відомому політику, лідеру Демократичної партії 61-річному П'єру Луїджі Берсані.

Як передає РІА «Новости», Дж.Наполітано прийняв таке рішення після дводенних консультацій, під час яких у Квіринальському палаці побували новообрані голови обох палат парламенту і лідери всіх політичних партій, представлених у найвищому законодавчому органі країни.

Під час своєї зустрічі з Президентом П.Берсані висловив готовність Демпартії взяти на себе відповідальність за створення "уряду змін" і почати роботу з виведення країни з кризи і розв’язання найбільш гострих соціальних проблем. Упродовж двох-трьох найближчих днів лідер демократів проведе переговори з питання про можливість створення і затвердження парламентом кабінету під своїм керівництвом.