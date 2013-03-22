ТОП-10 (22 березня)

Валовий зовнішній борг України в 2012 році зріс до 135 млрд дол.

Влада Кіпру вводить безпрецедентні обмеження у фінансовому секторі

Україна збільшила експорт продуктів харчової та переробної промисловості

Ставицький провів переговори в РФ щодо ролі української ГТС у поставках газу до Європи

«Укрсоцбанк» має намір залучити 2 млрд грн у результаті розміщення облігацій

Вклади банку «Таврика» виплачуватимуть через «Райффайзен Банк Аваль»

Найбільший приватний власник низки облгазів «Газтек» за рік збільшив збиток у 5 разів

Україна «загнала у глухий кут» переговори щодо газового консорціуму - Язєв

«Укртелеком» підвищує тарифи на дротове радіомовлення

Європа придумала новий варіант порятунку Кіпру

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Валовий зовнішній борг України в 2012 році зріс до 135 млрд дол.

Валовий зовнішній борг України у 2012 році збільшився на 7%, зокрема за IV квартал - на 2%, до 135 млрд дол.

Відповідні дані оприлюднено на сайті Національного банку України.

Зовнішній борг органів державного управління і органів грошово-кредитного регулювання у 2012 році скоротився на 1,2 млрд дол., або на 3,7% - до 32,2 млрд дол., зовнішній борг банківського сектора - на 3,6 млрд дол., або на 16,7% - до 21,6 млрд дол.

Зовнішній борг інших секторів економіки у 2012 році збільшився на 13,6 млрд дол., або на 16,7% - до 81,3 млрд дол.

Згідно з інформацією Нацбанку, 74,7% валового зовнішнього боргу номіновано в доларах США, 10,7% - у євро, 9,5% - у спеціальних правах запозичень, 2,6% - у російських рублях, 1,9% - у гривні.

Як повідомляв УНІАН, валовий зовнішній борг України за січень-вересень збільшився на 5%, зокрема за III квартал - на 2,7%, до 132,446 млрд дол. У 2011 році валовий зовнішній борг України збільшився на 7,6% - до 126,236 млрд дол.

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Влада Кіпру вводить безпрецедентні обмеження у фінансовому секторі

У п'ятницю, 22 березня, Кіпр переводить фінансову систему в режим надзвичайного стану. До парламенту внесено антикризовий пакет законопроектів, що обмежує рух капіталу та зняття готівки. Розрахункові рахунки можуть бути переведені в депозити. Безпрецедентних у корпоративній історії обмежень не вистачить для реанімації банківської системи: Кіпру залишилося зібрати близько 3,5 млрд євро.

Фактично, це надзвичайний стан, говорять джерела грецької газети Vima, яка опублікувала список поправок до місцевого законодавства, за які парламент Кіпру може проголосувати в п'ятницю.

У документі дев'ять пунктів. Перший законопроект передбачає формування Фонду національної солідарності, до якого будуть внесені активи пенсійних фондів компаній з державною участю в капіталі, частка державного майна, облігації, забезпечені майбутніми доходами від розробки газових родовищ на шельфі, і, можливо, частина власності Кіпрської православної церкви, передає Газета.RU.

Другий законопроект переглядає процедуру банкрутства кредитних організацій. Він пов'язаний із третім - схемою захисту депозитів у процесі консолідації банківської системи, і четвертим - законом про створення спеціального фонду для гарантій вкладникам. Це потребує зміни закону про банківську систему - п'ята поправка.

Влада Кіпру вирішили розділити два найбільші банки країни - Bank of Cyprus і Laiki. Баланси кредитних організацій перевантажені безповоротними боргами. План реструктуризації передбачає виділення з активів Laiki портфеля «поганих боргів», його викупить уряд. Аналогічна модель може бути застосована і до Bank of Cyprus - найбільшого банку Кіпру. "Токсичні" активи банків перейдуть до держави. Якісні портфелі будуть об'єднані на базі нової кредитної організації.

Кіпрські банки закриті до вівторка, 26 березня. Щоб запобігти масштабний відтік капіталу після їх відкриття - обсяг депозитів становить близько 70 млрд євро - уряд вирішив ввести обмеження на виведення капіталу. Окремо прописана необхідність ухвалення закону про антикризове управління фінансовою системою. Дві останні поправки передбачають зміну податкового режиму (раніше розглядалася можливість підвищення ставки корпоративного податку з 10% до 12,5%) і розвиток кооперації в рамках нового закону про кооперативні товариства.

Антикризове законодавство дає уряду можливість призупинити будь-які проведення за банківськими рахунками і обмежити зняття готівки.

Кіпр має до понеділка зібрати 5,8 млрд євро. Ця умова отримання додаткового фінансування у розмірі 10 млрд євро з боку європейської трійки кредиторів - Міжнародного валютного фонду, Центробанку Європи та Єврокомісії. Раніше «трійка» пропонувала взяти гроші в національній банківській системі шляхом списання з депозитів. Проект спровокував кризу фінансової системи Кіпру та масштабні соціальні протести. Парламент Кіпру провалив його більшістю голосів.

Як повідомляв УНІАН, Кіпр звернувся за допомогою до РФ, проте про конкретні домовленості інформації поки немає. Мова йде про частки в банках і проекти з розробки газових родовищ на Кіпрі.

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Україна збільшила експорт продуктів харчової та переробної промисловості

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства України, за 2 місяці цього року експорт харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, на тлі зростання виробництва, збільшився на 25,7% і становив 1,5 млрд дол.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінагропроду.

«Дуже важливо, що зростає експорт готової продукції з доданою вартістю. Так, у січні-лютому обсяги експорту продукції харчової та переробної промисловості зросли на 298,1 мільйона доларів, тобто на 25,7% порівняно з відповідним періодом 2012 року. Всього у зазначений період експорт цієї продукції становив 1,5 млрд доларів», - відзначив міністр агрополітики і продовольства Микола Присяжнюк.

Згідно з повідомленням, виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів в Україні за 2 місяці цього року зросло на 6,3% порівняно з аналогічним періодом 2012 року.

Так, у січні-лютому найбільше зростання показало виробництво замороженого м'яса свійської птиці - на 65,7%, безалкогольних напоїв - на 22,9%, фруктових і овочевих соків - на 21,7%. Виробництво вершкового масла зросло на 15%, свіжого сиру - на 8,6% .

До того ж обсяг виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів за цей період не вказується.

Довідка УНІАН. Обсяги реалізації харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів за підсумками 2012 року збільшилися на 9,6% порівняно з 2011 роком – до 182,3 млрд грн і становили 16,4% від загального обсягу реалізованої промислової продукції в Україні, що є другим показником у країні після металургійного виробництва.

Обсяг експорту сільськогосподарської продукції з України, за інформацією М.Присяжнюка, в 2013 році може зрости до 22 млрд доларів США.

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Ставицький провів переговори в РФ щодо ролі української ГТС у поставках газу до Європи

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький провів переговори з міністром енергетики РФ Олександром Новаком про використання української газотранспортної системи для поставок природного газу до країн Європи. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

«Під час зустрічі сторони обговорили питання співпраці двох країн в енергетичній галузі, можливості для реалізації взаємовигідних проектів, розглянули цінове питання російських енергоносіїв, а також обговорили питання використання газотранспортної системи України для поставок газу до країн Європи», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, також у рамках робочого візиту української делегації до Російської Федерації відбулася зустріч Е.Ставицького з генеральним директором Держкорпорації «Росатом» Сергієм Кириєнком.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, в результаті пуску Російською Федерацією газопроводу «Північний потік» і будівництва «Південного потоку» українська газотранспортна система залишиться практично невикористаною.

М.Азаров також відзначав, що потужність української ГТС дозволяє перекачувати до половини газу, що споживається Європейським Союзом.

Газотранспортна система України є другою в Європі та однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій становить 1 тис. 449.

«Північний потік» (Nord Stream) - новий маршрут експорту російського газу до Європи в обхід України. Газопровід проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портової (район Виборга) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Протяжність газопроводу становить 1224 км.

8 жовтня 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва, газопровід «Північний потік» почав постачання газу двома гілками.

Після виходу на проектну потужність обох ниток продуктивність «Північного потоку» становить 55 млрд куб. м газу в рік.

Крім того, у цілях диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект з будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи - "Південний потік" в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

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«Укрсоцбанк» має намір залучити 2 млрд грн у результаті розміщення облігацій

«Укрсоцбанк» має намір залучити 2 млрд грн у результаті публічного розміщення іменних відсоткових облігацій загальною номінальною вартістю 2 млрд грн.

Про це банк повідомив у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, рішення про випуск облігацій ухвалено наглядовою радою банку 20 березня. У рамках емісії банк планує розмістити 2 млн штук іменних відсоткових облігацій серій I - P номінальною вартістю 1 тис. грн кожна (по 250 тис. штук кожної серії).

Розміщення облігацій проводитиметься на фондових біржах «Перспектива» та «ПФТС» із залученням андеррайтера - компанії «Інвестиційний капітал Україна» за ринковою, але не нижче номінальної вартостю.

Погашення облігацій заплановане за облігаціями серії I - 18 лютого 2015 р., J - 26 лютого 2015 р., K - 5 березня 2015 р., L - 25 березня 2015 р., M - 17 лютого 2016 р., N - 25 лютого 2016 р., O - 6 червня 2016 р., P - 22 червня 2016 року.

Залучені фінансові ресурси будуть спрямовані на збільшення кредитно-інвестиційного портфеля банку.

Розміщення проводитиметься з 22 травня 2013 року по 25 лютого 2014 року.

Ставка купона за облігаціями серій I - L на весь період встановлена ​​на рівні 12% річних, за облігаціями серій M - P - 12% річних на 1-3-й відсоткові періоди і буде встановлюватися на наступні періоди додатково.

Довідка УНІАН. «Укрсоцбанк» (Київ) працює на ринку України з 1990 року і входить до групи найбільших банків. Банк є частиною міжнародної фінансової групи UniCredit Group (Італія). Основні акціонери банку - структури групи «Ферротрейд Інтернешнл» (48,3958% акцій банку) і UniCredit Bank Austria AG (49,9663% акцій в прямому володінні і 48,3958% - опосередковано).

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Вклади банку «Таврика» виплачуватимуть через «Райффайзен Банк Аваль»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує з 27 березня виплачувати вклади банку «Таврика» через установи «Райффайзен Банку Аваль», повідомили УНІАН у прес-службі фонду.

Згідно з повідомленням, виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам банку «Таврика» здійснюватимуться вкладникам, які мають право на відшкодування за вкладами за рахунок фонду, з 27 березня по 14 травня 2013 долі через установи банку – агента фонду «Райффайзен Банк Аваль». Надалі виплати гарантованої суми відшкодування здійснюватимуться за індивідуальними зверненнями вкладників до фонду.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів ухвалив рішення про початок процедури ліквідації банку «Таврика» з 21 березня на підставі постанови Національного банку України від 20 березня №97 про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку. Уповноваженою особою фонду на проведення ліквідації банку призначена Наталія Соловйова. Вимоги кредиторів банку приймаються впродовж 30 днів із дня публікації інформації про ліквідацію банку в газетах «Голос України» і «Урядовий кур'єр».

З 21 грудня 2012 року по 20 березня 2013 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснював тимчасову адміністрацію в банку, впродовж якої здійснювалися виплати коштів вкладникам банку через установи «Імексбанку».

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Найбільший приватний власник низки облгазів «Газтек» за рік збільшив збиток у 5 разів

Найбільший приватний власник низки українських облгазів - компанія «Газтек» у 2012 році збільшила чистий збиток порівняно з 2011 роком у 5 разів - до 64,694 млн грн з 13,654 млн грн, йдеться у повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, активи компанії в 2012 році зросли порівняно з 2011 роком на 86,6% - до 1,15 млрд грн, власний капітал - на 46,6%, до 198 млн грн.

Сумарна дебіторська заборгованість компанії за 2012 раз збільшилася в 21 раз - до 73,608 млн грн.

Поточні зобов'язання "Газтек" за минулий рік зросли в два рази - до 933,821 млн грн, довгострокові - не змінилися (2,37 млн ​​грн).

Компанія також повідомляє, що збори акціонерів заплановано на 26 квітня 2013 року.

Довідка УНІАН. ПрАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. «Газтек», зокрема, придбав останнім часом на приватизаційних конкурсах блокуючі держпакети акцій «Миколаїв-», «Івано-Франківськ-», «Севастополь-», «Дніпропетровськ-», «Запорізь-», «Луганськ-», "Вінницягазу".

Власниками самого «Газтека» є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited, які ряд ЗМІ пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем, що контролює також і банк «Надра».

На початку вересня 2012 року "Газтек" залучив у банку "Надра" (Київ) кредит на 250 млн грн для придбання акцій підприємств з газопостачання та газифікації.

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Україна «загнала у глухий кут» переговори щодо газового консорціуму - Язєв

Москва. Україна завела переговори зі створення газового двостороннього консорціуму в безвихідь, заявив журналістам у Москві президент Російського газового товариства Валерій Язєв.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Російській Федерації, він, зокрема, сказав: «На мою думку, Україна україно-російські переговори зі створення консорціуму і взагалі щодо співпраці в газовій сфері загнала у безвихідь».

За словами В.Язєва, по-перше, РФ не влаштовує участь України в Митному союзі у форматі «3+1», а по-друге, нещодавно Президент України Віктор Янукович підписав два укази, згідно з якими Україна буде остаточно інтегрована в енергетичні співтовариство Європи. Зокрема, буде розділено газовий бізнес відповідно до Третього енергопакета.

«Це робить неприйнятною нашу двосторонню співпрацю», - наголосив В.Язєв і зазначив, що у створенні тристороннього консорціуму РФ не зацікавлена.

Таким чином, він вважає, що Україна крок за кроком робить кроки, які унеможливлюють співпрацю в газовій сфері.

В.Язєв наголосив, що за таких умов російська сторона активізуватиме роботу з будівництва «Південного потоку», а в перспективі - може розширити «Північний потік».

«Я сподіваюся, що в Україні знають, що роблять. Можливо, влада бачить вирішення проблеми в євроінтеграції, і розраховує газ купувати реверсом із Європи», - сказав В.Язєв і зазначив, що технічно це можливо, проте, навряд чи буде дешевше, ніж поставки з РФ.

Водночас він наголосив, що за таких умов РФ користуватиметься транзитним потенціалом ГТС України в мінімальному обсягу. І жодних зобов'язань за обсягами прокачування видаватися не буде.

Відповідаючи на питання УНІАН, який може бути мінімальний обсяг транзиту через Україну, В.Язєв сказав, що це залежатиме від кон'юнктури на європейському ринку, де скорочується споживання природного газу через економічну стагнацію, а також зростає роль поставок зрідженого природного газу (ЗПГ).

За його словами, в Європі вже створені комплекси з регазифікації на 170 млрд кубічних метрів ЗПГ, і хоча на сьогодні вони використовуються лише наполовину, в майбутньому цей обсяг збільшуватиметься.

«Тема консорціуму закрита Україною. Україна не хоче йти на створення двостороннього консорціуму. Ми не можемо без кінця стояти біля дверей і стукатися з проханнями пустити нас у консорціум», - сказав В.Язєв

Водночас він вважає, що відносини між країнами будуть нормальними, проте, без газового аспекту.

«У відносинах з Україною буде все добре, і ми дружитимемо будинками», - сказав В.Язєв.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня на прес-конференції Президент України Віктор Янукович висловив переконаність, що Європа має брати участь в модернізації української газотранспортної системи. В.Янукович також зазначив, що Україна має гарантувати Європі стабільний транзит газу, і для цього потрібно найближчим часом знайти відповідь, як Україна модернізуватиме свою ГТС.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров під час прес-конференції для центральних і регіональних ЗМІ 19 березня заявив, що Європейський Союз досі не продемонстрував готовність до участі в тристоронньому консорціумі з управління газотранспортною системою України.

При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день питання по модернізації ГТС необхідно вирішувати в найкоротші терміни.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи можна вважати, що рішення про двосторонній консорціум практично ухвалене, М.Азаров сказав: “Рішення буде тоді, коли буде підписано відповідну угоду”.

21 березня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав у інтерв'ю європейським ЗМІ, що Україна має гарантувати дотримання інтересів Росії за умови участі в газовому консорціумі, що потребує відмови від приєднання до енергетичних правил ЄС.

Нагадаємо, Україна не виключає можливості передачі в оренду ГТС у рамках створення консорціуму з її управління. Поки що розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і ЄС - консорціуму з управління ГТС.

Газотранспортна система України є другою в Європі та однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій становить 1 тис. 449.

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«Укртелеком» підвищує тарифи на дротове радіомовлення

Найбільший оператор фіксованого зв'язку України компанія «Укртелеком» з 1 квітня підвищує тарифи на дротове радіомовлення на 15,4%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, з 1 квітня 2013 року абонентська плата за користування основною радіоточкою становитиме для населення 10,80 грн (з ПДВ), для юридичних осіб – 16,20 грн (з ПДВ).

До 1 квітня абонентська плата становить 9,36 грн для населення і бюджетних організацій і 14,04 грн – для юридичних осіб (з ПДВ).

Як повідомляв УНІАН, в «Укртелекомі» необхідність підвищення тарифів на дротове радіомовлення пояснюють збитковістю послуги.

За даними компанії, за 2012 рік від цієї послуги відмовилося близько 400 тис. абонентів і станом на 1 січня 2013 року в Україні залишилося 1 млн 900 тис. працюючих радіоточок. Для порівняння: ще в 2008 році «Укртелеком» обслуговував 3 млн 600 тис. радіоточок.

За підрахунками фахівців компанії, за умови збереження існуючих темпів зменшення абонентів дротового радіомовлення вже в 2016 році залишиться менш ніж мільйон працюючих радіоточок. Водночас, за даними компанії, обсяг витрат «Укртелекому» - єдиного оператора в Україні, який надає послуги дротового радіомовлення, - на утримання мережі не зменшується від скорочення кількості споживачів. Витрати компанії лише збільшуються, зокрема, через подорожчання матеріальних ресурсів. За підсумками 2012 року збитки «Укртелекому» від надання цих послуг становили 46 млн грн, а за останні 5 років - майже півмільярда гривень.

Нагадаємо, у листопаді 2011 року «Укртелеком» підвищив абонплату на 20%.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» – найбільший оператор фіксованого зв'язку України (понад 9,4 млн абонентів), компанія також є лідером ринку Інтернет (понад 1,4 млн абонентів). Основним акціонером компанії є ТОВ «ЕСУ» (належить австрійській компанії EPIC через офшорну компанію UA TELECOMINVEST LIMITED) – 92,79%. Дохід компанії (з ПДВ) у 2012 році становив понад 8,2 млрд грн.

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Європа придумала новий варіант порятунку Кіпру

Міністри фінансів 17 країн, що входять до єврозони, 22 березня надумали новий варіант порятунку Кіпру від банкрутства. За даними агентства Bloomberg, яке посилається на кілька анонімних джерел, чиновники пропонують заморозити всі рахунки у двох найбільших банках країни - Cyprus Popular Bank і Bank of Cyprus - після чого всі депозити на суму до 100 тисяч євро відправити до «хорошого» банку, а решту - до «поганого».

На рахунки у «хорошому» банку жодні додаткові податки не вводитимуться. Водночас у «поганому» банку кошти залишатимуться замороженими і на них буде введено спеціальний збір, за допомогою якого Кіпр може рекапіталізувати банки. Збиток власникам великих рахунків джерела Bloomberg оцінили у 40 відсотків.

Вигадувати новий варіант порятунку Кіпру від банкрутства довелося після того, як перша версія законопроекту про податок на депозити провалилася у місцевому парламенті, відзначає Лента.ру. Спочатку передбачалося, що з депозитів, на яких зберігається до 100 тисяч євро, буде взято 6,75 відсотка, а з інших - 9,9 відсотка. Від цього заходу Кіпр планував виручити 5,8 мільярда євро додаткових коштів. Якби він зміг їх залучити, Євросоюз і МВФ виділили б в рамках антикризової програми ще 10 мільярдів.

Проти податку виступили не лише законодавці, а й жителі Кіпру, а також багато економістів і керівники кількох країн. Одним з найбільших критиків податку стала Росія. Так, прем'єр-міністр країни Дмитро Медведєв заявив, що в ситуації з порятунком Кіпру зроблено всі помилки, які тільки можна було зробити. Кіпрська банківська система багато в чому складається з коштів росіян, тому податок міг завдати збитків багатьом вкладникам і підприємцям з РФ.

21 березня повідомлялося, що Кіпр остаточно відмовився від ідеї введення збору з депозитів, проте 22 березня місцеві чиновники і законодавці знову повернулися до цієї ідеї. Можливо, нове обговорення податку пов'язане з тим, що Кіпру не вдалося домовитися з Росією про надання острову кредиту.

Кіпрським чиновникам необхідно терміново знайти гроші на рекапіталізацію банків, оскільки в ЄЦБ раніше заявляли, що можуть з 25 березня припинити надавати місцевим фінансовим організаціям ліквідність через програму Emergency Liquidity Assistance, якщо план порятунку країни не буде прийнято. Це означає, що кіпрські банки позбудуться останнього джерела фінансування.

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УНІАН