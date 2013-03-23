Президенти України, Польщі та Угорщини обговорили у Варшаві питання євроінтеграції

Варшава. Президент України Віктор Янукович обговорив з главами Польщі Броніславом Коморовським та Угорщини Яношом Адером питання європейської інтеграції Української держави.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Посольства України у Варшаві з посиланням на главу Адміністрації Президента України Сергія Льовочкіна.

Тристороння зустріч Президентів відбулася вчора, 22 березня, у Варшаві, де В.Янукович перебував з робочим візитом.

"Головним питанням, яке обговорювалося під час зустрічі, було підписання Угоди про асоціацію України з Євросоюзом на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі в листопаді цього року", - процитувала український дипломат главу Адміністрації Президента.

За її словами, С.Льовочкін назвав підписання цього документу пріоритетом зовнішньої політики України та позитивно оцінив діалог між державами, зазначивши, що зустріч вчергове підтвердила, що Польща та Угорщина є прихильниками європейського курсу українців.

Глави трьох держав також обговорювали співробітництво в рамках Карпатського регіону, зокрема, прикордонну співпрацю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Янукович упевнений, що цього року Україна стане на крок ближче до ЄС