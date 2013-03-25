ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 25 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» у публікації «За місяць Нацкомфінпослуг розглянула понад 500 претензій щодо страхового ринку» пише: оприлюднено регуляторний звіт про контроль над діяльністю небанківських фінустанов в Україні у лютому 2013 року...

http://delo.ua/finance/za-mesjac-nackomfinuslug-rassmotrela-svyshe-500-pretenzij-naschet-s-200339/

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Також «Дело» у публікації «Грандіозний шахрайський роман закінчено: блогери про смерть Березовського» пише: смерть російського мільярдера Бориса Березовського стала найбільш обговорюваною подією в блогосфері. Що про його несподіваний відхід з життя написали в ЖЖ, Facebook і Twitter адвокат Pussy Riot, полум'яний революціонер-нацбол або прокремлівські телеведучі...

http://delo.ua/world/grandioznyj-plutovskoj-roman-okonchen-bloggery-o-smerti-berezovs-200451/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Борг росте усередину», в якому пише: частка внутрішніх запозичень у структурі держборгу України вже наприкінці 2013 року перевищить частку зовнішніх кредитів і становитиме 51,3%, заявили в Мінфіні. І хоча така стратегія невигідна економіці - уряд позичає у банків кошти, які вони могли б видати у вигляді кредитів підприємствам, - вона виправдана з точки зору розвитку фінансової системи, зазначають експерти. Але поки що вони не сподіваються на зростання внутрішніх запозичень, оскільки Мінфін пропонує дуже низькі ставки за ОВДП. Такі бонди цікаві лише Нацбанку...

http://www.kommersant.ua/doc/2153979

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Шахти з держчасткою заборонили банкрутити» пише: вугільні шахти, в яких державі належить не менше 25% акцій, пропонують захистити від кредиторів. Верховна Рада прийняла законопроект, який продовжує мораторій на банкрутство цих підприємств. Через зволікання з прийняттям документа держава опинилася під загрозою втрати 127 шахт, наголошують експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2153954

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«Сегодня» у публікації «Українські полярники шукають а Антарктиді ліки від раку і корисні копалини» пише: журналістка видання поспілкувалася з учасниками експедиції на українську полярну станцію «Академік Вернадський» - 20 літрів спиртного на людину, тисяча найменувань ліків і довгий шлях до крижаного континенту...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ukrainskie-polyarniki-ishchut-a-Antarktide-lekarstvo-ot-raka-i-poleznye-iskopaemye-foto.html

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Також «Сегодня» у публікації «Депутати курили на сходах і струшували попіл в законопроекти» пише: курилки в Раді з'явилися кілька років тому і відразу стали місцем, де журналісти можуть спілкуватися з депутатами у такій собі «неформальній обстановці»...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Deputaty-kurili-na-lestnicah-i-stryahivali-pepel-v-zakonoproekty.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» у публікації «Чиновники пересядуть на Volkswagen російської збірки» пише: уряд РФ має намір закуповувати у групи ГАЗ по 400 машин, замінивши ними нинішній парк, що складається з BMW і Ford...

http://izvestia.ru/news/547260

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Також «Известия» у публікації «Компанія Березовського продає в Росії «Запорожці» пишуть: незважаючи на багатомільярдні претензії Росії до Бориса Березовського, у Москві ще залишилася компанія, в якій він є чинним акціонером...

http://izvestia.ru/news/547294

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«Ведомости» у публікації «Газпром» переїжджає до Санкт-Петербурга» пишуть: на пошук і знімання житла у якості підйомних на новому місці співробітникам дають додатково 2-3 оклади...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/10380361/gazprom_pereezzhaet_v_peterburg

(УНІАН)