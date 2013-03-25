Україна повинна вивчити об'єктивність вимог ЄС щодо угоди про асоціацію - Азаров

Україна повинна вивчити об'єктивність вимог Європейського союзу щодо підписання угоди про асоціацію.

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю телекомпанії «Мир» у неділю.

«Європейський союз висунув низку вимог до України, якими він обумовлює можливість подальшої ратифікації угоди про асоціацію. Виникає запитання - наскільки ці вимоги об'єктивні, наскільки вони враховують наш суверенітет, наші законні права? Чому нас можна звинувачувати в якихось порушеннях?», - запитав М.Азаров.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ України констатують, що Україна вже виконала шість заходів, передбачених Планом першочергових заходів щодо інтеграції країни в Євросоюз на 2013 рік, тоді як план містить 71 захід.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого Кабінет Міністрів схвалив план заходів щодо євроінтеграції України на 2013 рік.

Україна та ЄС завершили переговори щодо Угоди про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року - парафували її.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною на Вільнюському саміті «Східного партнерства», який має відбутися в листопаді 2013 року, за умови прогресу з боку України у сфері проведення реформи виборчого законодавства, судової реформи, вирішення проблем вибіркового правосуддя та низки інших реформ, зокрема - у сфері боротьби з корупцією і поліпшення бізнес-клімату.

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