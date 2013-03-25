Кабмін створив робочу групу зі співробітництва з Митним союзом

Уряд ухвалив рішення про створення Робочої групи високого рівня з питань поглиблення співробітництва з Митним союзом та Єдиним економічним простором Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду сьогодні.

Робочу групу утворено з метою підготовки та реалізації заходів, спрямованих на поглиблення співробітництва з Митним союзом та Єдиним економічним простором, створення сприятливих умов для збільшення товарообігу, покращення торговельного балансу, розширення коопераційних зв’язків, залучення інвестицій та інновацій у реальний сектор економіки.

Керівником робочої групи призначено віце-прем’єр-міністра Юрія Бойка. Затверджено персональний склад робочої групи, до якої увійшло 10 осіб.