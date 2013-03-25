Анонс на 26 березня

* Відбудеться засідання Громадської ради при Пенсійному фонді України.

* Прес-конференція: "Куди підуть гроші з Кіпру?" Учасники: юрист, фахівець з використання нерезидентних компаній Руслан Попович, юрист, податковий консультант, фахівець у сфері українського податкового права Роман Бадаліс, фахівець у сфері швейцарського податкового права Дмитро Пічугін, юрист, фахівець в галузі корпоративного права Мар'яна Рішко, представники банківського сектора.

* Круглий стіл на тему: "Роль і місце бізнесу в розвитку професійної освіти в Україні", присвячений поліпшенню якості професійно-технічної освіти в Україні в десятирічній перспективі "Підприємство 2020: освіта". Генеральний партнер Ініціативи 2020 - "Метінвест". Партнер напрямку "освіта" - Ернст енд Янг.

* Відбудеться презентація звіту про роботу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, за 2012 рік. Учасники: голова НКРЗ Петро Яцук, члени НКРЗ, керівники самостійних структурних підрозділів Комісії, ДП «Український державний центр радіочастот».

* Прес-конференція: «Зберегти шубу до наступної зими: поради фахівця». У роботі візьме участь дизайнер, експерт з виробів з хутра та шкіри Олена Колоскова.

* Економічна рада громадських організацій і асоціацій бізнесу та УСПП обговорять шляхи і етапи реалізації Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Учасники: президент УСПП, народний депутат України Анатолій Кінах, президент Союзу хіміків Олексій Голубов, в.о. президента Спілки малих, середніх і приватизованих підприємств України В'ячеслав Биковець, віце-президент Української асоціації меблевиків Сергій Вермінський, Директор Департаменту економічної політики НБУ Вікторія Санжаровська, провідні економісти, представник бізнесу та інші.

* У рамках Українського туристичного форуму відбудеться прес-конференція з нагоди підписання Плану спільних дій між Державним агентством України з туризму і курортів та Міністерством курортів і туризму Криму за участю Олени Шаповалової, голови Держтуризмкурортів та Олександра Лієва, міністра курортів і туризму АРК.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань бюджету.

* Відбудеться церемонія відкриття Кримського курортно-туристичного офісу за участю Олександра Лієва, міністра курортів і туризму АРК, Тетяни Слишик, начальника Управління туризму КМДА, Ольги Юденко, директора з туризму «Агентства «Пан Укрейн», Людмили Прус, заступник директора з внутрішнього і в'їзного туризму «Агентства «Пан Укрейн».

* Міністр соціальної політики України Наталія Королевська візьме участь у круглому столі: «Посилення національного механізму забезпечення рівності жінок і чоловіків в Україні». Під час круглого столу буде обговорено проект Державної програми з утвердження гендерної рівності на період до 2016 року. У заході також запланована участь: директора інституту демографії та соціальних досліджень ім.Птухі НАН України Елли Лібанової, радника з гендерних питань Прем'єр-міністра України Лариси Кобелянської, президента МГО «Жінка третього тисячоліття» Лідії Лісімової, директора програм громадської організації "Центр - розвиток демократії" Елли Ламах та інших.

* Круглий стіл на тему: «Який закон про трудову міграцію потрібен Україні?» Питання: Напрямки та шляхи вдосконалення законодавчого забезпечення політики держави у сфері трудової міграції; Зміст і структура законопроекту «Про зовнішню трудову міграцію»; Пропозиції щодо доповнення та вдосконалення законопроекту.

* Відбудеться спільне засідання комітетів підприємців при Київській ТПП.

* Відбудеться дискусія на тему: «Банківський бізнес у 2013 році: на чому зароблятимуть банки і як це вплине на їх клієнтів?» Запрошені: Віра Ричаківська, заступник голови НБУ; Борис Тимонькін, голова Ради придбане, голова правління ПАТ "Уксоцбанк", Сергій Мамедов, виконавчий директор НАБУ, голова правління АБ "Укргазбанк"; Віктор Голуб, в.о. голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит»; Роман Шпек, голова Комітету з питань захисту прав кредиторів придбане, старший радник ПАТ "Альфа-Банк" (Україна) Грег Краснов, гендиректор Platinum Bank; Володимир Єременко, координатор Комітету з питань банківської інфраструктури та платіжних систем придбане; Світлана Черкай, заступник голови правління АТ "Ерсте Банк"; Антон Тютюн - заступник голови правління АТ "Сбербанк".

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