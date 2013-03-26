ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 26 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» в публікації «Стихія в столиці не завадила Попову полетіти на футбол» пише: ліквідація наслідків стихії в столиці сильно вдарила по рейтингу глави КМДА Олександра Попова...

http://delo.ua/ukraine/stihija-v-stolice-ne-pomeshala-popovu-uletet-na-futbol-200537/

* * *

Також «Дело» в публікації «Скільки заробляють українські банки на карткових продуктах» пише: Нацбанк оприлюднив список ТОП-10 фінустанов за розміром чистого комісійного доходу...

http://delo.ua/finance/skolko-zarabatyvajut-ukrainskie-banki-na-kartochnyh-produktah-200531/

* * *

«Сегодня» в публікації «У квітні може затопити Троєщину і київські пляжі» пише: наступного місяця з'єднаються російський, білоруський і український паводки...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/V-aprele-mozhet-zatopit-Troeshchinu-i-kievskie-plyazhi.html

* * *

Також «Сегодня» в публікації «Війна за ринки Одеси. Чому бунтують торговці» пише: з приходом тепла розпочалася нова хвиля боротьби за теплі місця на двох великих одеських ринках. Підприємці поки що здаватися не мають наміру...

http://www.segodnya.ua/regions/odessa/Voyna-za-rynki-Odessy-Pochemu-buntuyut-torgovcy-.html

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Таксистів зобов'яжуть страхувати пасажирів» пише: додаткові витрати на один автомобіль становитимуть для перевізників близько 3 тис. рублів на рік...

http://izvestia.ru/news/547364

* * *

Також «Известия» в публікації «Власників офісів і кафе змусять платити за курців» пишуть: депутати Держдуми вирішили посилити прийнятий у лютому антитютюновий закон введенням відповідальності власників компаній за куріння...

http://izvestia.ru/news/547349

* * *

«Ведомости» в публікації «Кіпр погодився покарати росіян» пишуть: не отримавши допомогу від Москви, кіпріоти вирішили конфіскувати кошти на рахунках двох найбільших банків країни найнеприємнішим для громадян Росії чином...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/10426221/kipr_soglasilsya_nakazat_rossiyan

* * *

Також «Ведомости» в публікації «Причиною смерті Бориса Березовського назвали повішення» пишуть: під час розтину на тілі екс-олігарха не знайшли слідів насильства, проте повний набір експертиз триватиме декілька тижнів...

http://www.vedomosti.ru/accidents/news/10426881/prichinoj_smerti_borisa_berezovskogo_stalo_poveshenie

(УНИАН)