Рибак: Україна за надання країнам «Східного партнерства» перспективи членства в ЄС

Україна виступає за надання зацікавленим країнам-партнерам ініціативи «Східне партнерство» перспективи членства в Євросоюзі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив сьогодні у Варшаві під час другої частини V сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму і Сенату Республіки Польща та Сейму Литовської Республіки.

В.Рибак зазначив, що Україна зацікавлена у подальшому розвитку та підвищенні ефективності ініціативи «Східне партнерство», яка, за його словами, відіграє важливу роль у наближенні країн-партнерів до ЄС, стимулює політичні та економічні перетворення в країнах-партнерах, сприяє регіональному співробітництву.

«Ми очікуємо, що за результатами Вільнюського саміту «Східного партнерства» в листопаді цього року буде визначено стратегію подальшого розвитку ініціативи. У зв’язку з цим Україна виступає за надання зацікавленим країнам-партнерам Ініціативи перспективи членства в ЄС», - сказав В.Рибак.

Важливим елементом міжпарламентської співпраці в рамках «Східного партнерства» В.Рибак також назвав Парламентську асамблею ЄВРОНЕСТ, зазначивши, що саме на парламентаріїв покладається значна частина роботи з ухвалення та адаптації національного законодавства до норм і стандартів Європейського Союзу.

Крім того, спікер заявив про готовність Верховної Ради до активізації двостороннього і багатостороннього парламентського співробітництва в рамках головування Литви в ЄС у другій половині 2013 року. В.Рибак зазначив, що в рамках політики європейської інтеграції надзвичайно важливою для України є парламентська взаємодія з ключових питань порядку денного Україна-ЄС, зокрема в контексті укладення Угоди про асоціацію та подальшого розвитку безвізового діалогу з ЄС.

Голова Верховної Ради висловив вдячність польським і литовським колегам за підтримку євроінтеграційних прагнень України, зокрема в рамках інституцій ЄС.