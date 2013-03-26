Крим сподівається, що туристів побільшає на 10%

Міністерство курортів і туризму АР Крим у 2013 році прогнозує зростання круїзного туризму і суднозаходів круїзних суден у порти Криму на 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв.

«Сьогодні ми прогнозуємо в 2013 році зростання на 10%», - сказав він.

За словами О. Лієва, у 2012 році в порти Криму здійснено 78 суднозаходів круїзних кораблів.

О. Лієв зазначив, що міністерство пов'язує зростання круїзного туризму з розвитком туристичної інфраструктури та вирішенням організаційних питань з обслуговування туристів.

«Ми не можемо собі дозволити модернізувати наші порти, поглибити фарватер, це дуже дорого. Ми можемо запропонувати організаційно-логістичні рішення, наприклад, вибудувати митний та прикордонний контроль так, щоб це було комфортно круїзним пасажирам-екскурсантам. Багато в чому завдяки цим організаційним питанням круїзні оператори побачили в Криму перспективу », - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше перший віце-президент американо-норвезької компанії Royal Caribbean Cruises Крег Майлен заявив, що розвиток круїзного туристичного бізнесу можливий у трьох портах України - в Одесі, Севастополі та Ялті. Водночас, за його словами, порти Ялти і Севастополя потребують проведення певних поліпшень інфраструктури, що дозволить забезпечити їм візит значно більших круїзних суден, ніж вони обслуговують зараз.

Згідно з проектом Стратегії розвитку морських портів України, Ялтинський і Севастопольський морські порти, що не мають стабільного вантажопотоку, будуть перепрофільовані на обслуговування пасажирських перевезень.