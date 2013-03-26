Арбузова призначено представником України в Економічній раді країн СНД

Президент України Віктор Янукович своїм розпорядженням призначив першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова представником України в Економічній раді Співдружності незалежних держав.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

Валерій Хорошковський, який раніше обіймав цю посаду, звільнений з посади.

Нове призначення, як передбачається, забезпечить участь України в діяльності Економічної ради СНД, «яка є основним виконавчим органом СНД і забезпечує реалізацію міжнародних угод, ухвалених в рамках СНД, рішень глав держав і Ради урядів країн СНД щодо функціонування зони вільної торгівлі СНД та угод щодо інших питань економічної співпраці.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2012 року Президент України призначив новий склад Кабінету Міністрів.

Також 24 грудня Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив Сергія Арбузова першим віце-прем'єр-міністром України. До цього С.Арбузов обіймав посаду голови Національного банку з 2010 року.

14 грудня Валерій Хорошковський подав Президенту України заяву про відставку з посади першого віце-прем'єр-міністра України у зв'язку з незгодою з повторним призначенням Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра України.