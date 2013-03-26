Польща цього року планує відкрити в Україні восьмий консульський відділ.

Як повідомив на прес-конференції сьогодні генеральний консул Польщі в Україні Рафал Вольський, восьмий консульський відділ відкриють у Донецьку.

Він нагадав, що на сьогодні консульські відділення Польщі функціонують у Києві, Харкові, Луцьку, Одесі, Вінниці, Севастополі і Львові.

Р.Вольський також зазначив, що Польща скоротила кількість відмов українцям у наданні віз. Зокрема, у 2009 році кількість відмов становила 2,7%, у 2012 році - 1,7%.

Крім того, Р.Вольський повідомив, що у 2013 році відзначається тенденція до зниження кількості поїздок українців до Польщі у службових цілях, а також зменшення кількості поїздок організованих туристів до Польщі. Водночас спостерігається зростання індивідуального туризму.

Р.Вольський також повідомив, що 22 березня Польща зареєструвала громадську організацію «Польсько-українська туристична палата», яка сприятиме розвиткові організованого туризму між Україною і Польщею.