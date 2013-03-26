Анонс на 27 березня

* Круглий стіл на тему: «Комерційна авіація: міжнародний досвід та українські реалії", присвячений питанням авіаційної галузі України та перспективам її розвитку. Питання: Гучні банкрутства авіакомпаній України. Вихід авіакомпаній на міжнародні маршрути. Чи є ліки від монополії? Тенденції світової практики в сфері відповідальності авіаперевізників перед пасажирами та українські реалії. Персонал і трудові відносини. Навчання фахівців. Комплектування екіпажів на контрактній основі. Іноземні професіонали в Україні тощо.

* У Києві на Софіївській площі профспілка «Асоціація працівників льотного складу цивільної авіації України» за підтримки Конфедерації вільних профспілок України та Об'єднання «Боротьба» проведуть акцію протесту, приурочену до проведення в цей день круглого столу "Комерційна авіація: Міжнародний досвід та українські реалії".

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* Прес-конференція на тему: «Депутати хочуть відкрити полювання в заповідниках». Учасники: керівник відділу з природоохоронного напрямку Українського товариства охорони птахів Ольга Яремченко; директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко; член Дружини охорони природи "Зелене майбутнє" Іван Парнікоза; фахівець з природоохоронних проектів Українського товариства охорони птахів Юлія Бондаренко.

* Прес-конференція на тему: «Російсько-українські відносини: результати та перспективи». Учасники: Дмитро Саблін, депутат Державної Думи РФ, перший заступник голови комітету у справах СНД і зв'язків зі співвітчизниками; Олег Лебедєв, депутат Державної Думи РФ, заступник голови комітету Державної Думи у справах СНД і зв'язків зі співвітчизниками; Олена Сенаторова, депутат Державної Думи РФ , член комітету з питань сім'ї, жінок і дітей; Дмитро Видрін, політолог; Юрій Ліпчевський, президент Центру соціально-консервативної політики (Україна).

15-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція Міжнародної громадської організації «Міжнародна асоціація професіоналів похоронної справи» (МАППС) з приводу корупційної вакханалії і безвідповідальності перед Законом в похоронній галузі в Україні; зокрема - організація окремими підприємцями столиці, незаконна діяльність яких залишається «поза увагою» правоохоронних, контролюючих органів та прокуратури, незаконної діяльності похоронних будинків, що може призвести до фатальних наслідків санітарно-епідеміологічної катастрофи в місті Києві та регіонах, розташованих у басейні річки Дніпро. Учасники: Тетяна Годовська, віце-президент МГО «Міжнародна асоціація професіоналів похоронної справи»; Микола Криворот, керівник ГО «Київський міський комітет порятунку бізнесу», член МАППС та інші (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 068-360-02-32, (044) 257-11-64, 097-153-24-73.

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