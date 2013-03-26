Верховний суд узаконив літній час у Росії

Верховний суд РФ у вівторок відмовився скасувати цілорічний літній час в Росії, передає кореспондент Російського агентства правової та судової інформації (РАПСИ) із зали суду.

Таким чином, суд відхилив заяву президента "Ліги захисту пацієнтів" Олександра Саверського, який вважає, що через різницю в астрономічному і годинниковому часі росіяни позбавлені права на відпочинок і здоров'я.

"Опівдні сонце повинно знаходитися у найвищій точці небосхилу, а опівночі картина повинна бути протилежною. Якщо цього не відбувається, людина починає жити за своїми ритмами", - сказав на засіданні Саверський. "Взимку в Москві світає о 9.40, а вчитися школярі починають о 8.30, тобто фактично діти півтори години вчаться вночі, а встають ще раніше. Дорослі від цього страждають не менше", - додав він, назвавши перехід на літній час "забороненим дослідом на людях".

Заявник навів дані соцопитувань і думки фахівців, які говорили про шкідливість цілорічного "літнього часу", через який "кожен п'ятий спізнюється на роботу, потяг чи літак, збільшуються хронічні фізичні і психічні патології, зростає ризик ракових захворювань". Після оголошення рішення суду Саверський повідомив журналістам про намір оскаржити відмову. "Я намагався відстояти право громадян та дітей на нормальний сон", - сказав він.

Представники уряду відзначили, що перед введенням літнього часу проводилися серйозні дослідження. "Жодна велика країна не живе за поясним часом, навіть не тільки країна, але і союзи держав. У Празі і Мадриді у людей на годиннику один час, а їх розділяють тисячі кілометрів. З іншого боку, навіть в одному часовому поясі в один час, наприклад, у Заполяр'ї та в Сочі люди будуть знаходитися в різних світлових умовах", - зазначив юрист Микола Новіков.

Зараз у Росії діє постійний літній час. Перехід на зимовий і літній час був скасований влітку 2011 року. Після цього у Росії стала діяти система обчислення часу, що випереджає астрономічний час на 2:00. Росіяни неоднозначно сприйняли зміну вже звичного режиму, у деяких це рішення викликало невдоволення, люди заговорили про хронічне недосипання і втому.

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