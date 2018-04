ТОП-10 (26 березня)

Питання газового консорціуму буде вирішено через кілька тижнів – Ставицький

Кабмін має намір залучити під держгарантії 10 млрд грн на модернізацію ГМК

Кабмін підвищив вартість акцизних марок на алкоголь і сигарети у 2,6 рази

ДТЕК може розмістити п'ятирічні євробонди з орієнтиром дохідності близько 8,25%

Великі вкладники кіпрських банків можуть втратити до 40% своїх вкладів

Мінфін на аукціоні 26 березня додатково запропонував 4-річні валютні ОВДП

Україна підтримує газотранспортні проекти Грузії AGRI і «Білий потік»

Fitch присвоїло єврооблігаціям «Укрлендфармінгу» рейтинг "B" зі стабільним прогнозом

S&P очікує зменшення ВВП єврозони

Центральний банк Кіпру роз'яснив рішення Єврогрупи

Питання створення газотранспортного консорціуму буде вирішено під час проведення "круглого столу" через кілька тижнів.

Про це заявив українським журналістам у Брюсселі ввечері 25 березня міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький після зустрічі з комісаром ЄС з питань енергетики Гунтером Еттінгером.

"Зараз остаточно узгоджується з робочими групами, і я так розумію, що протягом всього двох тижнів усе сформатується, і буде визначено місце, і де він буде проходити. А те, що він буде - це сто відсотків", - сказав міністр.

Е.Ставицький зазначив, що під час зустрічі з комісаром ЄС обговорював питання "імплементації останніх домовленостей України і ЄС, які були досягнуті в лютому цього року".

При цьому, відповідаючи на питання про те, чи є у міністерства бачення, яким повинен бути новий газовий консорціум: двостороннім або тристороннім, міністр відповів: "Круглого столу" дочекайтеся, все буде зрозуміло".

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Е.Ставицький заявив журналістам у Брюсселі про те, що отримав пропозицію від Г.Еттінгера про створення тристороннього газотранспортного консорціуму. Він також зазначив, що в найближчі тижні має відбутися "круглий стіл". За словами міністра, українська сторона пропонувала провести його в Києві і обговорити питання створення консорціуму, залучаючи до розмови провідні європейські компанії, фахівців, представників країн каспійського регіону, а також компаній зі США.

Кабінет Міністрів України має намір у 2013-2014 роках залучити під державні гарантії близько 10 млрд грн на реалізацію проектів модернізації підприємств гірничо-металургійного комплексу.

Про це йдеться в Програмі активізації економіки на 2013-2014 роки, затвердженій постановою №187, розміщеною на веб-порталі уряду.

Мета залучення коштів – збільшення обсягів виробництва продукції підприємств ГМК і вирішення соціальних проблем окремих територій.

Крім того, Кабмін допускає звільнення вітчизняних підприємств від сплати ввізного мита в разі імпорту устаткування і комплектуючих, які не виробляються в Україні і ввозяться з метою технічного переоснащення гірничо-металургійного виробництва.

Уряд також розраховує створити додаткові стимули для активізації процесів модернізації, зокрема за допомогою задоволення попиту металургійних підприємств у сировині та металобрухті.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів цього року спрямує на створення ливарно-прокатного комплексу і виробничої інфраструктури металургійного комплексу «Донецьксталь» 9 млрд грн. У 2014 році Кабмін надасть державні гарантії у розмірі 1,540 млрд грн для будівництва другої черги електросталеплавильного комплексу "Інтерпайп сталь" («Дніпросталь»). Крім того, у 2014 році планується виділити 750 млн грн на створення потужностей з виробництва труб підвищеної міцності на підприємстві "Інтерпайп Ніко Тьюб".

Кабінет Міністрів України вирішив запровадити з 1 травня акцизні марки нового зразка на алкоголь і сигарети, підвищивши їх вартість у 2,6 рази.

Цю норму закріплено постановою Кабміну №188 від 13 березня 2013 року.

Згідно з постановою, вартість акцизної марки на алкоголь збільшиться до 0,27 грн за шт проти діючих 0,103 грн за шт, а для тютюнових виробів ця сума збільшиться до 0,142 грн за шт проти 0,055 грн за шт.

Як раніше повідомляв УНІАН, 20 листопада 2012 року Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів», яким зокрема передбачається підвищення ставки акцизу на пиво з 1 січня 2013 року до 0,87 грн за літр.

Документ також передбачає підвищення ставки акцизу на кріплені вина до 2,51 грн/л з 2,33 грн/л, ігристі вина - до 3,65 грн/л з 3,38 грн/л, сидр - до 0,5 грн/л з 0,46, спирт етиловий концентрацією спирту 80 об. % і більше - до 49,49 грн за літр 100% спирту із 45,87.

Найбільший приватний енергетичний холдинг України ДТЕК, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», може розмістити на ринку у вівторок, 26 березня, п'ятирічні євробонди з орієнтиром дохідності близько 8,25%, повідомило УНІАН джерело на фінансовому ринку.

Організаторами випуску паперів є зокрема ING, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan, ВТБ і Сбербанк Росії.

ДТЕК заявив про намір провести рефінансування до 60% своїх єврооблігацій, випущених у 2010 році на 500 млн дол. з погашенням у 2015 році, за рахунок випуску нових паперів. Інформація про це була оприлюднена на Лондонській фондовій біржі 13 березня.

Станом на ранок вівторка обсяг підтверджених заявок на викуп паперів становив 370,1 млн доларів США, що становить приблизно 74% від випуску паперів.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», яка належить бізнесмену Рінату Ахметову.

Вкладники кіпрських банків, на рахунках яких є суми понад 100 тисяч євро, можуть втратити до 40% своїх вкладів.

Як повідомляє ВВС, про це заявив міністр фінансів Кіпру Міхаліс Сарріс.

До того ж, за його словами, вкладників кіпрських банків, на рахунках яких є суми щонайбільше 100 тисяч євро, не зачеплять конфіскаційні заходи, що вводяться.

За словами міністра фінансів, неминучий деякий відплив капіталів після того, як у четвер відкриються банки. Проте він вважає, що після надходження до банків за кілька тижнів фінансової допомоги ЄС і МВФ становище нормалізується, і до інвесторів повернеться впевненість.

Як відзначає ВВС, відповідно до досягнутої угоди на великі рахунки в двох найбільших банках країни Кіпру накладуть конфіскаційний збір. Стало відомо, що рахунки понад 100 тисяч євро в банках Bank of Cyprus і Laiki будуть заморожені і використані при рекапіталізації першого банку і виплаті заборгованості другого, а збитки вкладників врешті-решт будуть конвертовані в банківські акції.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 25 березня, країни єврозони, Єврокомісія, МВФ і ЄЦБ ухвалили політичне рішення про надання Кіпру фінансової допомоги у розмірі 10 млрд євро.

Згідно з рішенням, буде проведена реструктуризація другого найбільшого банку острова Laiki bank. Таким чином, Кіпр зможе уникнути дефолту.

Міністерство фінансів України на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 26 березня додатково запропонував інвесторам 4-річні валютні ОВДП і 3-річні держпапери з можливістю дострокового погашення. Про це повідомляється в оприлюдненому на сайті міністерства графіку ОВДП-аукціонів на березень.

Як повідомляв УНІАН, на останньому в цього місяця ОВДП-аукціоні, 26 березня, Мінфін планував продавати ОВДП терміном обігу 12 місяців, 5 і 7 років, а також держпапери, номіновані у валюті, терміном обігу 2 і 3 роки.

Довідка УНІАН. Станом на 26 березня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 205,87 млрд грн, водночас у власності НБУ перебувають держпапери на суму 121,935 млрд грн, у власності банків - 70,033 млрд грн, нерезидентів - 5,505 млрд грн.

Мінфін України у 2012 році під час проведення аукціонів з продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол і 316,6 млн євро.

Україна підтримує газотранспортні проекти AGRI і «Білий потік» та зацікавлена в їх успішній реалізації, заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький під час зустрічі з віце-прем'єр-міністром, міністром енергетики і природних ресурсів Грузії Кахою Каладзе, що відбулася в Тбілісі (Грузія).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, нафтогазовий сектор співпраці України і Грузії, а особливо реалізація проектів Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору, за словами Е.Ставицького, залишається серед пріоритетів України у сфері енергетики. «Не менш важливими для обох країн є проекти міжнародного значення. Україна підтримує заплановані Грузією газотранспортні проекти AGRI і «Білий потік» і зацікавлена в їх успішній реалізації», - цитує прес-служба голову Міненерговугілля.

За словами міністра, Україна також зацікавлена в участі в реалізації проекту Трансанатолійського газопроводу, експлуатація якого дозволить істотно збільшити обсяги транзиту природного газу через територію Грузії. Крім того, цей проект дозволить задіяти українську газотранспортну систему для транспортування газу до Європи, а також зумовить можливість поставок труб українського виробництва для реалізації проекту TANAP.

Прес-служба Міненерговугілля також повідомила, що Е.Ставицький взяв участь у відкритті 12-ї Грузинської конференції «Нафта, газ, енергетика та інфраструктура». Під час свого виступу він, крім іншого, звернув увагу на цінність розвитку альтернативної енергії з відновлюваних джерел.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня Е.Ставицький провів зустріч із комісаром ЄС з питань енергетики Гунтером Еттінгером, під час якої обговорювалося питання "імплементації останніх домовленостей України і ЄС, досягнутих у лютому цього року", а також плани проведення круглого столу з питань модернізації української ГТС.

Кількома днями раніше, 22 березня, Е.Ставицький провів переговори з міністром енергетики РФ Олександром Новаком про використання української газотранспортної системи для поставок природного газу до країн Європи.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло рейтинг "B" 5-річним євробондам, випущеним вертикально інтегрованим агрохолдингом «Укрлендфармінг» на суму 275 млн доларів з купоном 10,875%, йдеться в повідомленні агентства, переданому УНІАН.

Рейтинг зворотності активів встановлено на рівні "RR4". Довгостроковий рейтинг емітента в національній валюті встановлено на рівні «В +», а національний рейтинг - «AA + (ukr)». Прогнози за всіма рейтингами стабільні. Рейтинг «В» відображає ризики суверенного рейтингу України.

При цьому Fitch Ratings присвоїло агрохолдингу «Укрлендфармінг» довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній і національній валюті на рівні «B» і «B +» відповідно. Агентство також підтвердило національний довгостроковий рейтинг компанії на рівні «АА +» (укр.). Прогноз всіх рейтингів - «стабільний».

Як повідомляв УНІАН, 22 березня агрохолдинг «Укрлендфармінг» розмістив 5-річні євробонди на суму 275 млн дол. з прибутковістю 10,875% річних за початкового плану розмістити євробонди на суму 500 млн дол. з орієнтовною прибутковістю 10,5-11%.

Раніше рейтингове агентство S&P присвоїло планованому випуску облігацій «Укрлендфармінг» рейтинг «В-». Рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу - «4», що відображає очікування «середнього» (30-50%) відшкодування боргу у разі дефолту.

Довідка УНІАН. Група компаній Ukrlandfarming («Укрлендфармінг») - один із провідних вертикально інтегрованих агрохолдингів України. В управлінні Ukrlandfarming знаходиться понад 530 тис. га землі. Основні напрямки діяльності: рослинництво, насінництво, молочне і м'ясне тваринництво, птахівництво, виробництво яєць і яєчного порошку, виробництво цукру, переробка, зберігання і торгівля зерновими і технічними культурами та ін. Компанію контролює український бізнесмен Олег Бахматюк.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's очікує зменшення економіки єврозони на 0,5% цього року проти 0,1% раніше, відзначаючи складні фінансові умови, що зберігаються в регіоні, повідомляється у прес-релізі агентства, передає РІА «Новости».

Наступного року аналітики S&P очікують скромного зростання в 0,8%. "Недостатній ефект від монетарної політики ЄЦБ для реальної економіки посилює існуючі труднощі", - вважає головний економіст агентства з країн Європи, Близького Сходу й Африки Жан-Мішель Сіс (Jean-Michel Six).

Крім того, він відзначає велику різницю в показниках зовнішньоторгівельного балансу різних країн регіону. Наприклад, іспанський експорт зріс на 17,5% в 2007-2012 роках, тоді як у Німеччині цей показник становить 14%. У Франції зростання становило всього 2,6% за той же період, а Італія зафіксувала спад на 0,8%.

Експорт, на думку S&P, є ключем для прискорення відновлення економічних темпів в Європі. "Що швидше зростає обсяг зовнішньої торгівлі, то менше доведеться показникам внутрішнього попиту орієнтуватися на відновлення балансу всієї економіки", - додав Сіс.

Центральний банк Кіпру у зв'язку з численними повідомленнями ЗМІ про процес оздоровлення банку Laiki і його поглинання Банком Кіпру (Bank of Cyprus) і "щоб уникнути непорозумінь і помилок" у вівторок опублікував на своєму сайті роз'яснення рішень Єврогрупи від 25 березня 2013 року, повідомляє РІА «Новости».

Процес оздоровлення Laiki (Cyprus Popular Bank) включає в себе його поділ на "хороший" і "поганий" банки, з повною гарантією вкладів Laiki у розмірі до 100 тисяч на одного вкладника. Це стосується і спільних рахунків (joint accounts), що належать кільком власникам, йдеться у в прес-релізі. Передбачається поглинання Банком Кіпру "хорошої" частини Laiki в рамках реструктуризації і консолідації двох банків.

Рада керівників ЄЦБ зобов'язалася негайно забезпечити ліквідністю Bank of Cyprus відповідно до правил Євросистеми, так що ліквідність Bank of Cyprus не залежить від передачі йому ліквідності, що надається банку Laiki в рамках екстреного механізму (ELA). Bank of Cyprus потребує рекапіталізації, за якої власники рахунку до 100 тисяч євро будуть повністю захищені відповідно до законодавства Європейського Союзу.

Призначення тимчасових спеціальних керуючих в обох банках спрямоване на сприяння і завершення процесу оздоровлення та реструктуризації Laiki і Bank of Cyprus. Що стосується останнього, завдання спеціального керуючого полягає, передусім, в рекапіталізації. У будь-якому випадку процес консолідації не є синонімом процесу ліквідації, підкреслює ЦБ Кіпру.

"Процес оздоровлення стосується тільки цих двох банків. Решти кіпрської банківської системи не стосуються ні процес з оздоровлення, ні рішення Єврогрупи", - йдеться в повідомленні.

