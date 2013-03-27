Кожара пояснив, чому Україна зволікає із вступом до Митного союзу

Москва. Вступ України до Митного союзу ускладнюється наявністю зобов'язань перед СОТ.

Про це міністр закордонних справ України Леонід Кожара сказав в інтерв'ю «Російській газеті» напередодні свого візиту до Москви 28-29 березня.

«Хотів би зазначити, що Україна однією з перших серед країн СНД вступила до Світової організації торгівлі. Тому, розглядаючи пропозиції наших партнерів щодо вступу до Митного союзу, ми виходимо з вже наявних міжнародних зобов'язань, зокрема і перед СОТ», - сказав Л.Кожара, відповідаючи на питання чому Україна відмовляється вступати до Митного союзу.

До того ж він нагадав, що Україна завжди наголошувала на своїй зацікавленості у розвитку співробітництва з усіма країнами СНД і усвідомлює важливість Митного союзу як основного зовнішньоторговельного партнера, загальний товарообіг з країнами-членами якого в 2012 році перевищив 60 млрд дол. США.

«Водночас Україна, як член світової спільноти, приділяє пріоритетну увагу інтеграції в глобальну торговельну систему, що, як і наші російські партнери, ми розглядаємо як найважливішу умову для стабільного економічного розвитку країни», - сказав він.

Крім того, при розгляді різних векторів розвитку та прийнятті рішення про вибір пріоритетного напрямку для подальшого руху нашої країни, керівництво України зобов'язане рахуватися і з волею українського народу.

«Ні для кого не секрет, що ідеї участі у Митному союзі і продовження євроінтеграційного курсу мають приблизно рівне число прихильників. Виходячи з цього, ми повинні проявляти зваженість і прислухатися до думки наших громадян, а також спиратися на висновки експертного середовища насамперед з числа економістів, а вони неоднозначні», - наголосив Л.Кожара і додав, що незважаючи навіть на це, Україна і Росія продовжують шукати механізм співпраці з МС.

«Зараз про наш активний діалог з питань співпраці з Митним союзом свідчать постійні робочі контакти з керівництвом Євразійської економічної комісії, і обговорення цієї теми - на всіх рівнях політичного діалогу», - сказав Л.Кожара.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна веде переговори з Митним союзом про отримання статусу спостерігача.

За його словами, такий формат означає, що при МС буде створено представництво України. Представник України братиме участь в ухваленні рішень з правом дорадчого голосу. За його словами, Україна не претендує на преференції для себе в рамках Митного союзу.