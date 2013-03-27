ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 27 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» в публікації «Ділові підсумки дня: Ціни на алкоголь і сигарети зростуть з 1 травня» подає огляд основних економічних новин за 26 березня...

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-ceny-na-alkogol-i-sigarety-vyrastut-s-1-maja-200653/

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Також «Дело» в публікації «Фіксований зв'язок втрачає популярність» пише: в Україні різко падає показник споживання фіксованого зв'язку, але при цьому мобільного ледве зростає...

http://delo.ua/tech/v-ukraine-terjaet-populjarnost-fiksirovannaja-svjaz-200606/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «СОТ не дає проїхати», в якому пише: у Світовій організації торгівлі взялися за вивчення правомірності введення Києвом захисних заходів щодо імпортних автомобілів. На засіданні ради СОТ з торгівлі товарами Євросоюз, США і Японія закликали Україну відмовитися від нових мит у розмірі 6,5-13%. Члени СОТ сумніваються у виправданості введення захисних заходів, вказавши на допущені Україною порушення. Києву запропонували компромісний варіант - публічно провести нове розслідування...

http://www.kommersant.ua/doc/2155470

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Преміальні виплати» пише: перманентний догляд страховиків з ринку «автоцивілки» змусив народних депутатів та профільну організацію робити жорстокими умови роботи в сегменті. По-перше, буде посилено контроль формування резервів та гарантійних фондів МТСБУ, а по-друге - ускладнено отримання третіми особами виплат з фондів МТСБУ. Експерти називають ці пропозиції актуальними, але не всі їх можна буде реалізувати на практиці...

http://www.kommersant.ua/doc/2155571

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«Сегодня» в публікації «Як дізнатися, чи загрожує вашому банку банкрутство» пише: експерти назвали фінансові установи, в яких не варто зберігати свої гроші...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Kak-uznat-grozit-li-vashemu-banku-bankrotstvo.html

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Також «Сегодня» в публікації «У Криму вимерзли абрикоси, бізнесмени обіцяють нагодувати турецькими» пише: АРК восени залишиться без ряду фруктів, однак фермери обіцяють щедрий урожай хліба...

http://www.segodnya.ua/regions/krym/V-Krymu-vymerzli-abrikosy-biznesmeny-obeshchayut-nakormit-tureckimi-.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації "Коли метро прийде на околиці столиці" пише: метрополітен давно є порятунком для киян від транспортних проблем. Загалом жителі мріють, щоб підземку провели якомога ближче до дому. Особливо хвилюють плани щодо ліній на Теремки, Новобіличі, Троєщину і Виноградар. Про проекти метробудівців, про тенденції у цій сфері в інтерв'ю УНІАН розповів директор «Укрметротунельпроекту» Віктор Янікін...

http://economics.unian.net/rus/news/162488-kogda-metro-pridet-na-okrainyi-stolitsyi.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Центробанк створює чорні списки фірм-одноденок» пише: регулятор зобов'язав банки ретельніше стежити за тим, чи є обслуговувані ними компанії фіктивними...

http://izvestia.ru/news/547421

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Також «Известия» в публікації «Росія викуповує права на український літак Ан-140Т» пишуть: самарський авіаційний завод «Авіакор» підписав угоду з українським держконцерном «Антонов» на передачу інтелектуальної власності на літаки Ан-140С і Ан-140Т. Це транспортні моделі пасажирського літака Ан-140-100, які «Авіакор» випускає для Міноборони...

http://izvestia.ru/news/547448

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«Ведомости» в публікації «Уряд визнав розкішними автомобілі дорожче 5 млн руб.» пишуть: уряд РФ нарешті визначив, який автомобіль вважається розкішним, - машини дорожче 5 млн руб. Податок для них зросте в 2-3 рази...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/10472291/roskosh_za_5_mln_rub

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Також «Ведомости» в публікації «Картки наздоганяють готівкові» пишуть: банківські картки перестають бути «інструментом окешування». Кількість платежів за ними вперше зрівнялася з кількістю операцій зі зняття готівки в банкоматах...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/10472251/kartochnaya_polovina

(УНІАН)