Прем’єр-міністр України Микола Азаров вигнав із зали засідань уряду народного депутата від партії «УДАР» Сергія Капліна.

Як передає кореспондент УНІАН, після вступного слова М.Азарова та доповіді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайла Болотського народний депутат почав голосно щось вимагати від уряду, але журналісти не чули, якими саме були вимоги.

М.Азаров на підвищених тонах почав вимагати від охорони вивести С.Капліна із зали засідань.

“Ви зірвали роботу Верховної Ради, і зараз Ви пропонуєте зірвати роботу Кабінету Міністрів. Ніякі мандати не повинні використовуватись. Охорона, будь ласка, я на себе беру відповідальність, виводьте його із зали. Такої нахабності… Ніякі мандати не повинні використовуватись для зриву роботи уряду”, - заявив М.Азаров.

Він декілька разів повторив свою вимогу вивести депутата із зали. “Я вас попереджаю: будь-які спроби так званих народних депутатів заважати роботі уряду будуть присікатися, і не будуть пускатися до зали засідань уряду. Ще раз попереджаю: охорона, вивести цього депутата із зали”, - наголосив М.Азаров.