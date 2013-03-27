Кожара розповів, коли Янукович поїде до Росії

Москва. Державний візит Президента України Віктора Януковича до Росії може відбутися вже найближчими місяцями.

Про це повідомив в інтерв'ю РІА «Новости» міністр закордонних справ України Леонід Кожара.

"Ми сподіваємося, що держвізит Президента України відбудеться цього року. Я думаю, навіть до літніх канікул", - сказав Л.Кожара і додав, що підготовка візиту буде одним із головних завдань у рамках його візиту до російської столиці, який відбудеться 28-29 березня.

Російський посол в Україні Михайло Зурабов повідомив у грудні минулого року, що в рамках державного візиту В.Януковича до РФ розглядається можливість проведення в Нижньому Новгороді міжрегіонального форуму, присвяченого транспортній проблематиці. На зустрічі на початку березня з Президентом Росії Володимиром Путіним у Завидово (Тверська область) В.Янукович висловив готовність взяти участь у нижньогородському форумі.

Держвізит В.Януковича до Москви мав відбутися ще в 2012 році, але відкладався з неназваних причин.