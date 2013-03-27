Янукович: Україна налаштована на виконання розробленого Радою Європи плану дій

Україна налаштована на виконання Плану дій, розробленого для країни Радою Європи до 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович сьогодні на зустрічі з головою Парламентської Асамблеї Ради Європи Жан-Клодом Міньйоном.

За словами глави держави, Україна завжди з увагою ставилася до своїх зобов'язань, узятих перед Радою Європи, і послідовно виконує їх. Президент нагадав, що в Україні вже ухвалено Кримінальний процесуальний кодекс, і зараз йде його імплементація, зокрема, приймаються закони, необхідні для його функціонування. Зокрема, вже ухвалено закон про адвокатуру, незабаром ухвалять закон про прокуратуру.

В.Янукович підкреслив, що робота з виконання зобов'язань, взятих перед Радою Європи, знаходиться на його особистому контролі.

"Сподіваюся, що ми, як партнери, будемо спільно моніторити ці роботи і досягати мети - своєчасно виконувати цю роботу", - сказав В.Янукович.

Президент привітав Ж.-К.Міньйона з переобранням на посаду голови ПАРЄ та висловив сподівання, що його робота сприятиме посиленню авторитету Ради Європи.

У свою чергу Ж.-К.Міньйон висловив подяку за запрошення та зауважив, що приїхав сюди не для того, щоб прискіпливо досліджувати, які зобов'язання Україна виконала, а які - ні. "Я тут як партнер", - сказав Ж.-К.Міньйон, додавши, що він готовий ділитися своїми знаннями та досвідом для подальшого виконання зобов'язань України перед РЄ.

"18 років вашого членства - це і довгий час, і короткий час. І ми розуміємо, що потрібен час для того, щоб реалізувати зобов'язання ", - сказав Ж.-К.Міньйон.

Водночас він дав високу оцінку ролі України в Раді Європи. "Рада Європи не така, як на початку 1948 року. Ваша країна, інші нові демократичні країни змінили обличчя сучасної Ради Європи", - сказав Ж.-К.Міньйон.

*** 6 липня 2011 року Комітет міністрів РЄ ухвалив План дій Ради Європи для України на 2011-2014 роки.

Загальний бюджет Плану дій на 2011-2014 роки становить 23 млн 991 тис. 375 євро і включає в себе 51 проект, спрямований на підтримку в Україні реформ у судовій системі, боротьбі з корупцією та відмиванням грошей, на забезпечення свободи висловлювання думок, вільних і справедливих виборів.