Анонс на 28 березня

* За участю голови КМДА Олександра Попова відбудеться засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при КМДА на тему: «Підготовка столиці до пропуску весняного паводку».

* Відбудеться конференція на тему: "Ринок кукурудзи: стан і перспективи 2013". Організатор - компанія "ПроАгро".

* Відбудеться засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

* Відбудеться П'яте засідання міжнародної робочої групи з дослідження питань ціноутворення на ринках нафти і нафтопродуктів і способів їх функціонування, яке пройде за підтримки Антимонопольного комітету України. Учасники: голова Антимонопольного комітету України Василь Цушко, ген.директор Федерального конкурентного відомства Австрії Теодор Таннер, президент Конкурентного відомства Португалії Мануель Себастії, заступник керівника Федеральної антимонопольної служби Росії Анатолій Голомолзін і представники конкурентних відомств Європи та держав-учасниць СНД. За результатами засідання круглого столу відбудеться прес-конференція.

* Прес-конференція на тему: "ГМО в аграрному виробництві України: за чи проти?". Учасники: професор, директор Інституту геноміки та харчових технологій України, НАН України, автор соціо-економічного дослідження Ярослав Блюм. Організатори: Європейська Бізнес Асоціація.

* Круглий стіл на тему: "Прямі продажі в Україні: підсумки 2012 року і перспективи розвитку", організований Українською асоціацією прямого продажу (УАПП). Уперше будуть оприлюднені консолідовані дані щодо ринку прямих продажів в Україні за 2012 р., визначені його основні вектори розвитку та подальші перспективи. Учасники: Олена Старкова, голова УАПП, генеральний директор AVON в Україні та Грузії; Надія Бедричук, виконавчий директор УАПП, Ніклас Палмквіст, ген.директор Оріфлейм Україна, Наталя Соловей, директор ДП Фаберлік-Україна, Тетяна Прудка, т.в.о. ген.директора ТОВ "Емвей Україна", Олексій Кушлянський, ген.директор ТОВ "Морінда Україна".

* Круглий стіл на тему: "Ринок праці в Україні 2013: майбутнє молодих фахівців". Організатор - компанія Марс Україна. Питання: Про яку роботу мріють нинішні студенти? Чому у нас в країні існує проблема працевлаштування випускників і молодих фахівців? Як підготувати затребуваного фахівця? тощо. Учасники: представники МОН України, МОП, Держслужби зайнятості, рекрутингових компаній, порталу hh.ua, Міжнародної студентської організації.

* Прес-конференція на тему: «Мільярди МВФ: як отримати, на що витратити». Учасники: фінансовий експерт, Заслужений економіст України Віктор Суслов; ген.директор Бюро економічних і соціальних технологій Валерій Гладкий.

* Прес-конференція начальника Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві Сергія Кучера на тему: «Рестораторам дозволили знищити пам'ятник архітектури. Чому суд на стороні порушників». Будуть обговорюватися питання порушення містобудівного законодавства власниками закладів громадського харчування, що призводить до загрози безпеки громадян і руйнування будівель.

* Відбудеться публічна дискусія Raimov discussion court на тему: "Київ Післязавтра". Експерти та гості обговорять події та історії засніженого міста. У дискусії візьмуть участь народний депутат України Володимир Бондаренко, доктор політичних наук Ганна Малкіна, директор соціологічної компанії InMind Олена Попова, екс-заступник голови Голосіївської райради Микола Даневич, експерт з управлінських моделей Максим Просолов. Запрошені представники КМДА. Модератори: політолог Дмитро Раїмов та шеф-редактор РБК-Україна Антон Підлуцький.

* В Одесі відбудеться прес-конференція з питань реалізації стратегії розвитку портового господарства України. Про основні напрями, в яких рухається галузь, розкажуть: заступник міністра інфраструктури Дмитро Демидович, в.о.голови ДП «Адміністрація морських портів України», начальник ДП «Одеський морський торговельний порт» Юрій Васьков, голова Профспілки працівників морського транспорту України Михайло Кирєєв. Крім того, до участі в прес-конференції запрошено міжнародного експерта - директора з розвитку бізнесу однієї з найбільших консалтингових компанії в світі «PwC» Ендрю Кузича.

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