Азаров відбув з офіційним візитом до Угорщини

Прем’єр-міністр України Микола Азаров разом із дружиною Людмилою Азаровою відбув з офіційним візитом до Угорщини.

Як передає кореспондент УНІАН, офіційна програма візиту розпочнеться у четвер, 28 березня.

Зокрема, завтра М.Азаров зустрінеться із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та головою Державних зборів Угорщини Ласло Ковером.

Під час візиту планується підписання низки двосторонніх документів. Зокрема, Меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України та Агентством сприяння торгівлі та інвестиціям Угорщини, Меморандум між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством регіонального розвитку Угорщини про співробітництво в сфері захисту рослин, а також інші документи.

Також глава українського уряду дасть інтерв’ю угорському телебаченню.

У п’ятницю, 29 березня, М.Азаров зустрінеться із Президентом Угорщини Яношем Адером, огляне сільськогосподарське підприємство та фармацевтичний завод.