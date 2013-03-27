ТОП-10 (27 березня)

Місія МВФ розпочала роботу в Україні

Мінфін залучив 1,396 млрд грн і 656,39 млн дол. на ОВДП-аукціоні 26 березня

Клименко реформує і скоротить податкову міліцію

Енергохолдинг ДТЕК розмістив п'ятирічні євробонди на 600 млн дол.

Україна не буде виходити з Європейського енергоспівтовариства, запевняє Кожара

Кабмін найближчим часом ухвалить остаточне рішення щодо перегляду мит СОТ

Новим головою Представництва МВФ в Україні стане Жером Ваше

Fitch присвоїло рейтинги майбутньому випуску облігацій «Укрексімбанку»

Кіпр має намір посилити контроль за рухом капіталу для утримання внесків

Туреччина вводить санкції щодо італійської ENI

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Місія МВФ розпочала роботу в Україні

Місія Міжнародного валютного Фонду (МВФ), як і планувалося, з 27 березня розпочала роботу в Україні, повідомили агентству УНІАН у київському офісі МВФ.

«У нас нічого не помінялося, як планували розпочати роботу 27 березня, так і розпочали», - сказали в офісі.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ планує провести переговори з владою України в період з 27 березня по 3 квітня 2013 року для продовження переговорів про укладення нової угоди стенд-бай (SBA).

Раніше постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр повідомляв, що Фонд відзначає прогрес у переговорах з українською владою і вважає його достатнім для продовження діалогу.

До того ж він зазначив, що аналіз, проведений за підсумками візиту попередньої місії, яка працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого, підтверджує правильність раніше виданих Україні рекомендацій, зокрема щодо необхідності вирівнювати ціни на газ для населення, ведення гнучкого валютного курсу і реформування банківського сектора економіки.

Місія Міжнародного валютного фонду працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого. На думку експертів, основне завдання місії - збір технічної інформації про економічний стан України з метою продовження подальшої співпраці та пошуку умов підписання нової програми кредитування України з боку МВФ.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов заявляв, що Мінекономрозвитку очікує приїзду місії МВФ наприкінці березня, і що українська сторона демонструє стриманий оптимізм щодо переговорів стосовно валютного курсу, тарифів і питання подолання дефіциту бюджету НАК «Нафтогаз України».

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Мінфін залучив 1,396 млрд грн і 656,39 млн дол. на ОВДП-аукціоні 26 березня

Міністерство фінансів України у вівторок, 26 березня, залучило до державного бюджету 1 млрд 395,5 млн грн і 656,39 млн дол. на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив 53,84 млн дол., задовольнивши 4 з 4 заявок, поданих на придбання 2-річних доларових держпаперів, прибутковість при цьому становила 7,75%. Також були задоволені 2 з 4 поданих заявок на 3-річні валютні ОВДП, у результаті чого до бюджету надійшло 2 млн дол., прибутковість встановлена ​​на рівні 8%.

Надходження від розміщення 4-річних валютних держпаперів становили 300,07 млн дол., прибутковість - 8,25%. Мінфін задовольнив єдину подану заявку.

Розміщення 3-річних валютних ОВДП з можливістю дострокового погашення принесло держбюджету 300,49 млн дол., при цьому прибутковість становила 7,5%. За даним інструменту була подана лише 1 заявка.

Крім того, Мінфіну вдалося залучити 63,48 млн грн в ході розміщення річних гривневих держпаперів, були задоволені 2 з 9 поданих заявки (загальний обсяг заявок становив 240 млн грн). Прибутковість становила 10,5%.

Основний обсяг гривневих надходжень на ОВДП-аукціоні 26 березня, забезпечило розміщення 5-річних держпаперів, у результаті якого Мінфін залучив 1 млрд 395,5 млн грн, задовольнивши всі 5 поданих заявок. Прибутковість встановлена ​​на рівні 14,3%.

Гривневі держпапери терміном обігу 7 років інвесторів не зацікавили.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на аукціоні 26 березня додатково запропонував інвесторам 4-річні валютні ОВДП і 3-річні папери з достроковим погашенням.

Довідка УНІАН. За станом на 27 березня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 205,854 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 121,935 млрд грн, у власності банків - 70,256 млрд грн, нерезидентів - 5,812 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році під час проведення аукціонів з продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

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Клименко реформує і скоротить податкову міліцію

Одна з силових структур - податкова міліція - залишається у складі створеного наприкінці минулого року Міністерства доходів і зборів, однак буде реформована найближчим часом, а чисельність складу буде скорочена.

Про це заявив міністр Олександр Клименко в інтерв'ю Першому національному каналу.

«Сьогодні визначено, що податкова міліція працює у складі Міндоходів, це по-перше. По-друге, ми вже реформуємо цю структуру, і ми сьогодні скорочуємо чисельність», - сказав він.

При цьому міністр звернув увагу, що податкова служба за останні два роки була значно реформована, що дозволяє їй бачити ризики несплати податків у режимі онлайн і аналізувати причини несплати податків.

«Виходячи з цього, ми сьогодні будемо реформувати і підрозділи податкової міліції», - уточнив О.Клименко.

Відповідаючи на питання про перспективи створення в Україні фінансової поліції, наділеною потужними повноваженнями, він зазначив, що будь-які зміни будуть прийняті тільки після громадських слухань і консультацій з бізнесом.

«Ми сьогодні повинні гармонізувати правоохоронну функцію. Щоб з бізнесом спілкувався один-єдиний комунікатор. Це зручно, і це правильно. Яка модель буде? Це питання дискусії. Дискусія в уряді, дискусія з суспільством», - сказав міністр

Як повідомляв УНІАН, у березні Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів, встановивши, що у складі міністерства утворюються і діють підрозділи податкової міліції. Крім того, глава держави поклав на міністерство низку функцій, зокрема щодо адміністрування єдиного соціального внеску та контролю за своєчасністю проведення розрахунків в іноземній валюті. До основних завдань Міндоходів також входять: забезпечення єдиної державної податкової та митної політики стосовно адміністрування податків та зборів, митних платежів, а також боротьба з порушеннями митного і податкового законодавства, здійснення в межах своїх повноважень контролю за наповненням бюджетів та цільових фондів.

На Міндоходів також покладено відповідальність за формування державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Крім того, Міндоходів буде контролювати сферу готівкових розрахунків за товари (послуги), а також наявність ліцензій на здійснення різних видів діяльності, що підлягають ліцензуванню або патентуванню.

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Енергохолдинг ДТЕК розмістив п'ятирічні євробонди на 600 млн дол.

Найбільший приватний енергетичний холдинг України ДТЕК, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», розмістив на ринку п'ятирічні євробонди на 600 млн доларів США, йдеться у повідомленні емітента.

Купон за випущеними компанією DTEK Finance PLC облігаціями з погашенням у квітні 2018 року становив 7,875%. Гарантами виконання зобов'язань емітента за позикою стали DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd і DTEK Trading Ltd.

Організаторами випуску паперів є зокрема ING Bank, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan, ВТБ і Сбербанк Росії.

Раніше ДТЕК заявив про намір провести рефінансування до 60% своїх єврооблігацій, випущених у 2010 році на 500 млн дол. з погашенням у 2015 році за рахунок випуску нових паперів.

У середу емітент повідомив на сайті Лондонської біржі про намір направити на операцію з цього викупу раніше випущені боргові папери до 321,3 млн дол., залучені за новою позикою.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, яка входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», що належить бізнесменові Рінату Ахметову.

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Україна не буде виходити з Європейського енергоспівтовариства, запевняє Кожара

Москва. Україна не збирається виходити з Європейського енергетичного співтовариства, незважаючи на те, що Київ не задоволений нинішнім рівнем співпраці.

Про це заявив в інтерв`ю РІА «Новости» міністр закордонних справ України Леонід Кожара.

«На сьогодні ми не збираємося переглядати наші домовленості. Ми вважаємо, що участь України в Європейському енергетичному співтоваристві загалом позитивно впливає, як на європейську сторону, так і на Україну», - сказав Л.Кожара.

До того ж, за словами міністра, Європейський Союз пов`язує участь України в ЄЕС з перспективою підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Він наголосив, що Україна є одним із найнадійніших елементів Європейського енергетичного співтовариства і виконує взяті на себе зобов`язання.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Президент Віктор Янукович заявив, що Україна не задоволена співпрацею з Європейським енергетичним співтовариством. Зокрема, він зазначив, що за три роки членства в цій організації Україна не одержала навіть співчуття в питаннях газових відносин з Росією.

Прем`єр-міністр РФ Дмитро Медведєв 21 березня заявив, що Україна повинна гарантувати дотримання інтересів Росії при участі в газовому консорціумі, що потребує відмови від приєднання до енергетичних правил ЄС.

Д.Медведєв наголосив, що альянс між Росією і Україною може бути тільки за умови виходу України з цілого ряду відповідних інституцій, включаючи договір про приєднання до Енергетичного союзу.

«Не цікаво – будь ласка, значить, ми розвиватимемося своїм шляхом, а Україна може залишатися в будь-яких міжнародних угодах. це її суверенне право. Але якщо ми про щось домовляємося, ми повинні забезпечити свої інтереси. Переговори на цю тему продовжуються, наші українські колеги нам періодично посилають сигнали, але далі за ці сигнали поки процес не йде. Поживемо – побачимо», - заявив Д.Медведєв.

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Кабмін найближчим часом ухвалить остаточне рішення щодо перегляду мит СОТ

Уряд України у відповідь на жорстку критику з боку Євросоюзу й США у зв'язку з планами України переглянути тарифні ставки в рамках СОТ має намір найближчим часом ухвалити остаточне рішення з цього питання

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр економічного розвитку та торгівлі України Ігор Прасолов на брифінгу в Кабінеті Міністрів України.

"Зараз ми думаємо над нашими подальшими кроками, і гадаю, що найближчим часом буде остаточна й чітка ясність, наша позиція стосовно нотифікації 371 мита», - сказав І.Прасолов

Водночас міністр укотре заявив, що вважає дії України правильними та законними.

«Ми нічого не порушили. Питань багато. Вже двічі наші представники були в Женеві, у штаб-квартирі СОТ", - зазначив І.Прасолов, уточнивши, що позицію України найактивніше критикує Євросоюз.

"Дуже активну позицію займає Євросоюз, із представниками якого ми також зустрічалися", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня представництво Європейського Союзу в Україні підтвердило своє негативне ставлення до спроб української влади переглянути понад 300 тарифних ставок у рамках членства в СОТ.

На думку європейських дипломатів, в історії організації досі не було навіть прецеденту такого перегляду. Крім того, дипломати висловили здивування заявою урядового уповноваженого з питань європейської інтеграції Валерія П‘ятницького про нібито відсутність скарг на позицію України.

Дипломати також нагадали, що Європейський комісар із питань торгівлі Карел Де Гухт передав цю пропозицію особисто віце-прем'єр-міністру Юрію Бойку, міністру економічного розвитку та торгівлі України І.Прасолову і власне пану П‘ятницькому під час спільної зустрічі 23 січня. Таку ж пропозицію було передано українській делегації під час недавнього саміту Україна – ЄС 25 лютого.

Раніше посольство США висловило занепокоєння незмінністю позиції України щодо перегляду антидемпінгових мит і вказало на небезпеку безпрецедентної напруги в міжнародній торгівлі у випадку, якщо прикладу України послідують інші країни.

У диппредставництві також звернули увагу, що Україна апелює до 28 статті ГАТТ всього після трьох років приєднання до СОТ, що виглядає як повернення до переговорного процесу про умови вступу України до організації. Якщо інші країни послідують прикладу України й почнуть переговори про зміну умов свого членства, то це буде безпрецедентна перевірка СОТ на міцність. Українська сторона робить наголос на своєму праві, закріпленому в Статті 28, проте, на думку американських дипломатів «це не наймудріший крок».

12 вересня 2012 року Україна звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита на 371 товарну лінію. Упродовж трьох місяців члени СОТ могли підтвердити свою зацікавленість у проведенні таких переговорів, і упродовж двох місяців ці переговори мали бути проведені.

29 листопада країни – учасниці Ради СОТ з торгівлі товарами, включаючи США, держави ЄС і Китай закликали Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифів. У відповідь Україна повідомила, що не має наміру відкликати заявку, оскільки вона подана відповідно до правил СОТ (ст. 28 ГАТТ-94)

Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року.

Через три роки після отримання членства у СОТ країни можуть упродовж ще трьох років змінювати умови, які були прийняті при підписанні угоди про членство в цій організації.

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Новим головою Представництва МВФ в Україні стане Жером Ваше

Постійним представником Міжнародного валютного фонду в Україні з 1 травня 2013 року стане Жером Ваше, який змінить на цій посаді чинного голову представництва Макса Альєра, чиї повноваження закінчуються наприкінці квітня.

Про це йдеться у повідомленні Фонду, переданому УНІАН.

«У відповідь на численні запити ЗМІ Фонд підтверджує, що М.Альєр, який обіймав посаду Постійного представника МВФ в Україні з 2009 року, залишить Київ після завершення терміну його призначення наприкінці квітня. З 1 травня Постійним представником МВФ в Україні буде пан Ж.Ваше», - сказано в повідомленні Фонду.

Згідно з інформацією Представництва МВФ, Ж.Ваше є громадянином Франції, має великий досвід роботи над проблематикою розвинених країн і держав з економікою, що розвивається. «Останнім часом він працював над питаннями економіки Іспанії», - сказано в повідомленні МВФ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 березня, в Україні, як і планувалося, розпочала роботу Місія Міжнародного валютного фонду. Інформацію підтвердили у Представництві МВФ, а також міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов на брифінгу в Кабінеті міністрів. За словами міністра, настрій у команди парламентерів з українського боку хороший, робота ведеться активно, оскільки Україна дуже розраховує на виділення коштів і на можливе рефінансування запозичень, раніше наданих Фондом.

Нагадаємо також, що діючий глава Представництва МВФ в Україні Макс Альєр заявляв, що аналіз візиту попередньої місії, яка працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого, підтверджує правильність раніше виданих Україні рекомендацій, зокрема, про необхідність вирівнювання цін на газ для населення, ведення гнучкого валютного курсу і реформування банківського сектора економіки.

Україну в 2013 році чекають пікові виплати за зовнішнім боргом на суму близько 9 млрд дол., зокрема близько 6 млрд дол. - за раніше узятими кредитами Міжнародного валютного фонду. У 2011 році Фонд заморозив кредити для України у відповідь на небажання влади проводити економічні реформи і вирішувати фінансові проблеми державного енергохолдингу «Нафтогаз України».

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Fitch присвоїло рейтинги майбутньому випуску облігацій «Укрексімбанку»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch присвоїло майбутньому випуску облігацій «Укрексімбанку» очікувані рейтинги B(EXP)/RR4, повідомила УНІАН прес-служба агентства.

Згідно з повідомленням, майбутньому випуску облігацій Biz Finance PLC обсягом 100 млн дол. з фіксованою ставкою 8,75% і обмеженим регресом присвоєно очікуваний довгостроковий рейтинг B(EXP) і рейтинг повернення активів RR4.

Також повідомляється, що ці облігації будуть консолідовані і утворюють єдину серію з емісією обсягом 500 млн дол., ставкою 8,75% і терміном погашення в січні 2018 року. Облігації будуть використані виключно для фінансування кредиту «Укрексімбанку» (B/прогноз - стабільний/b). Biz Finance PLC (Великобританія) здійснюватиме виплати основної суми боргу і відсотків власникам облігацій тільки в межах коштів, отриманих від «Укрексімбанку» за кредитною угодою.

Як повідомляв УНІАН, «Укрексімбанк» проводить дорозміщення п'ятирічних євробондів на 100 млн дол. з дохідністю 8,75%.

У січні банк розмістив на фінансовому ринку п'ятирічні євробонди на загальну суму близько 500 млн дол. США з дохідністю 8,75%.

Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків України за обсягом активів.

Активи банку на 1 січня 2013 року становили 87,95 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 40,42 млрд грн, зобов'язання - 70,09 млрд грн, власний капітал - 17,86 млрд грн, статутний капітал - 16,45 млрд грн .

У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 159 млн грн.

Банк на 100% знаходиться у власності держави.

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Кіпр має намір посилити контроль за рухом капіталу для утримання внесків

Кіпр має намір у середу завершити розробку заходів контролю за рухом капіталу, необхідних для запобігання втечі вкладників після того, як банки відкриються у четвер, повідомляє Reuters.

Заходи, вочевидь, будуть узгоджені до середини дня в середу, сказав міністр фінансів Міхаліс Сарріс.

"Я думаю, вони будуть в розумних межах, - сказав він в телевізійному інтерв'ю, не вдаючись у деталі. - Банки будуть знову відкриті в четвер... Ми шукатимемо найкращий спосіб обмежити можливість виведення великих сум, не накладаючи каральних санкцій на економіку, компанії та приватних осіб".

Керуючий центробанку сказав раніше, що "м'який" контроль тимчасово накладуть на всі банки. Міністр фінансів сказав, що ці заходи діятимуть протягом кількох тижнів. Банки на Кіпрі закриті відтоді, як остаточні переговори про фінансову допомогу почалися в середині березня.

Кіпріоти вийшли на вулиці Нікосії, протестуючи проти угоди про фінансову допомогу, оскільки бояться, що вона стане причиною різкого економічного спаду в країні і втрати робочих місць.

Близько 3000 студентів протестували перед парламентом після того, як Кіпр погодив програму допомоги на 10 мільярдів євро з Євросоюзом, Міжнародним валютним фондом і Європейським центробанком.

Перед центробанком близько 200 співробітників найбільшого комерційного банку країни, Bank of Cyprus, вимагали відставки керуючого Панікоса Деметріадеса.

Згідно з угодою про допомогу, другий найбільший банк Кіпру, Cyprus Popular Bank, буде закритий, а його депозити менше 100.000 євро об'єднають з депозитами Bank of Cyprus. Депозити, що перевищують 100.000 євро, в обох банках будуть заморожені, водночас багато великих вкладників, ймовірно, втратять майже половину своїх інвестицій.

Довідка УНІАН. Кіпр є найбільшим інвестором України, частка якого в загальнонаціональному обсязі прямих іноземних інвестицій на кінець 2012 року становила 31,7%. Всього з цієї країни в Україну надійшли інвестиції в обсязі 17,275 млрд доларів США. Одночасно, інвестиції з України в економіку Кіпру, за даними Держстату, становили 5,811 млрд доларів.

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Туреччина вводить санкції щодо італійської ENI

Міністр енергетики Туреччини Танер Йілдиз заявив у середу, 27 березня, про введення санкцій щодо італійської компанії ENI у зв'язку з її участю у видобутку енергоносіїв в Середземному морі спільно з Республікою Кіпр.

Очільник Міненерго, зокрема, оголосив, що ухвалено рішення про замороження проектів ENI у Туреччині, передає РИА "Новости" з посиланням на телекомпанію NTV.

"Незважаючи на всі попередження, компанія ENI продовжує роботи з розвідки нафти і газу в міжнародній акваторії Південного Кіпру (Республіка Кіпр) в Середземному морі", - цитує державне інформагентство Туреччини Анадолу голову Міненерго. "Ми ухвалили рішення припинити роботу з компанією ENI, включаючи замороження її проектів у Туреччині", - заявив турецький міністр.

Італійська ENI є партнером російського "Газпрому" у проекті "Блакитний потік" - магістральний газопровід, призначений для прямих поставок російського газу до Туреччини по дну Чорного моря. Він був введений в експлуатацію у лютому 2003 року. Для забезпечення фінансування, організації будівництва газопроводу і його експлуатації "Газпром" та ENI на паритетних засадах створили російсько-італійську компанію Blue Stream Pipeline Company.

Крім того, ENI належить 20% в компанії South Stream Transport AG, створеній "Газпромом" для будівництва газопроводу "Південний потік", дозвіл на будівництво морської ділянки якого в своїй винятковій економічній зоні Туреччина видала в грудні 2011 року. Комерційні поставки по цьому трубопроводу до Європи передбачається почати у першому кварталі 2016 року, а вивести проект на повну потужність - 63 мільярди кубометрів на рік - у 2018 році. Загальна вартість "Південного потоку", включаючи сухопутні ділянки, оцінюється в 16 мільярдів євро.

Як повідомляв УНІАН, Туреччина заявила, що оскаржить будь-які дії Кіпру з дослідження родовищ природного газу в його територіальних водах для залучення інвестицій і порятунку своєї економіки. Туреччина вважає, що природні багатства мають належати обом громадам острова - як кіпрської (грецької), так і турецької, яка проживає на півночі острова, де після окупації нею була створена держава Турецька Республіка Північного Кіпру, не визнана жодною країною світу, крім самої Туреччини .

Родовища газу на кіпрському шельфі - найбільші з відкритих за останні десять років. Його запаси оцінюються в 1,7 трильйона кубометрів, а чистий прибуток від їх експлуатації може становити понад 800 млрд євро.

Нагадаємо, Кіпр звернувся за допомогою до РФ, проте про конкретні домовленості інформації поки що немає. Йдеться про частки в банках і проектах з розробки газових родовищ на Кіпрі.

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