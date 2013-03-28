ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 28 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» у публікації «Тверда трійка. Експертна оцінка роботи економічного блоку Кабміну» пише: за підсумками лютого-березня експертна рада Delo.UA оцінила ініціативи органів влади на предмет їх корисності та наслідків для бізнесу трохи нижче, ніж у січні-лютому. Найкращий бал заробило лише фіскальне відомство...

http://delo.ua/businessman/tverdaja-trojkaekspertnaja-ocenka-raboty-ekonomicheskogo-bloka-k-200726/

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Також «Дело» у публікації «Фінансові підсумки дня: Страховиків просять заплатити за опади, а до Києва прибула місія МВФ» подає огляд основних економічних подій за 27 березня...

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-ctrahovschikov-prosjat-zaplatit-za-osadki-200751/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Євро втрачається на депозитах», у якому пише: європейська валюта стрімко втрачає позиції на світових ринках. Курс євро опустився майже на 1% - до 1,277 дол. Український валютний ринок залишається в глобальному тренді. Підготовлювані списання за депозитами найбільших кіпрських банків, а також жорсткі заяви чиновників Євросоюзу грають на подальше ослаблення євро...

http://www.kommersant.ua/doc/2156282

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Виходу немає» пише: Україна заявляє про потепління відносин з ЄС у газовій сфері. Глава МЗС Леонід Кожара запевнив, що наша країна не виходитиме з енергоспільноти, а в Міненерго обіцяють відновити переговори з Єврокомісією про спільну модернізацію вітчизняних газопроводів. Ці заяви стали реакцією на жорсткі вимоги Росії в переговорах про створення консорціуму з управління ГТС. Експерти вважають, що новий вектор співпраці у даній сфері залежатиме від отримання кредиту МВФ...

http://www.kommersant.ua/doc/2156278

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«Сегодня» у публікації «Як кияни заробляли на сніжному апокаліпсисі» пише: виручка продуктових магазинів зросла у два рази, таксисти заробляли за два дні кілька тисяч, а двірники здавали в оренду свої лопати...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Kak-kievlyane-zarabatyvali-na-snezhnom-apokalipsise.html

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Також «Сегодня» у публікації «У якому регіоні України найвищі зарплати» пише: Київ і область як і раніше в лідерах, Дніпропетровщина та Донбас втрачають позиції...

http://www.segodnya.ua/ukraine/V-kakom-regione-Ukrainy-samye-vysokie-zarplaty-.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Борги із зарплати погасять «після дощика...» пише: в Україні зростає заборгованість із виплати зарплат. За лютий вона збільшилася майже на 10%, перевищивши 1 млрд гривень. Мінсоцполітики запевняє, що бюджетна сфера до цього не має відношення, а вихід із ситуації вбачає у створенні гарантійної установи. Експерти виступають проти цієї ідеї, і вважають винуватцем ситуації Кабмін...

http://economics.unian.net/rus/news/162590-dolgi-po-zarplate-pogasyat-posle-dojdichka.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» у публікації «Аліментний фонд наповнять за рахунок підвищення мита за розлучення» пише: уряд РФ пропонує підвищити держмито за розірвання шлюбу і віднімати права у батьків, які ухиляються від сплати аліментів...

http://izvestia.ru/news/547553

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Також «Известия» у публікації «Коммерсантъ» просить залишити йому оголошення про банкрутство» пишуть: видання російського бізнесмена Алішера Усманова, що програло «Російській газеті» у тендерному конкурсі, обіцяє знизити вартість розміщення оголошень...

http://izvestia.ru/news/547482

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«Ведомости» у публікації «Сперечатися з державою стане простіше, але довше» пишуть: в Росії судити стануть довше, ніж раніше, а позови треба буде подавати швидше, зате це можна буде зробити електронною поштою...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/10524021/sud_po_email

(УНІАН)