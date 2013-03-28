Звільненого за колапс у Києві Мазурчака замінить Голубченко

В.о. першого заступника голови Київської міськдержадміністрації призначений заступник голови КМДА Анатолій Голубченко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу голова КМДА Олександр Попов.

За його словами, це наразі не остаточне його рішення, але питання буде вирішене найближчим часом.

Також О.Попов повідомив, що у нього вже є кандидатура на посаду генерального директора КК "Київавтодор", але не назвав її. Він сказав, що найближчим часом цю людину призначать.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня ввечері О.Попов заявив, що прийняв відставку свого першого заступника Олександра Мазурчака, який очолював комісію з техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій.

Крім того, О.Попов повідомив про рішення звільнити з посади начальника Управління з надзвичайних ситуацій Віталія Пшеничного.

Також голова КМДА наказав підготувати та подати до Київради документи про звільнення генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» Георгія Глінського.