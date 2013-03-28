Гідрометцентр: Київ може підтопити не Дніпро, а сніг, що лежить у місті

В Українському гідрометцентрі вважають, що Київ може підтопити не внаслідок підвищення рівня води в річках, а після танення великої кількості снігу, що лежить у місті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник гідрометцентру Микола Кульбіда сказав сьогодні, виступаючи на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при КМДА.

За словами М.Кульбіди, за оцінками гідрометцентру, максимальний рівень весняного водопілля в Києві може становити від 650 до 710 сантиметрів вище умовного нуля, або 93,5-94,1 метра за Балтійською системою, а це не призведе до підтоплень.

Крім того, фахівці гідрометцентру рекомендуватимуть знизити рівні води у Канівському та Київському водосховищах, незважаючи на те, що під час водопілля рівень води у них прогнозується теж не вище за норму.

“Навіть при верхній межі інтервалу в Києві від річки Дніпро ніяких серйозних наслідків не буде. А при тому, що цей рівень буде ще знижений за рахунок рівня водосховищ, то можна говорити, що при пропуску максимальних показників весняного водопілля на Дніпрі в Києві затоплення може відбутися на прируслових територіях зон відпочинку на Дніпрі, можливий перелив води через Лівобережну дамбу Бортничі-Вишеньки, затоплення її знижених частин і ускладнення або припинення проїзду цією дамбою транспорту; затоплення лівобережної заплави між руслом Дніпра і схилом його долини — це Осокорки, Вишеньки, Гнідин; затоплення понижених ділянок місцевих доріг у заплаві. Можливе підтоплення окремих прируслових ділянок приватної садово-дачної забудови, як у міській, так і в приміській зоні, що розташовані на заплаві вздовж Канівського водосховища — Корчувате, Воскресенські сади, Вишеньки”, - повідомив М.Кульбіда.

Водночас він підкреслив, що “за таких очікуваних рівнів житловим масивам, промисловим об’єктам в Києві затоплення чи якісь негативні наслідки від річки під час проходження максимальних рівнів водопілля не загрожують”.

“Найбільшу увагу треба приділити саме визначенню місць, де може накопичуватись місцевий стік в результаті танення снігу. Для Києва це буде головна проблема, на наш погляд, а не від річки”, - наголосив М.Кульбіда.

За його словами, рівень водопілля, який очікується цієї весни, спостерігався у 1985, 1986 і 1994 роках, і тоді нічого надзвичайного не сталося.

М.Кульбіда пообіцяв, що для Києва найближчим часом буде складено окремий прогноз погоди, що допоможе краще передбачити ситуацію з таненням снігу.

Як повідомляв УНІАН, голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов на базі комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій створив штаб, який буде займатися запобіганням повені та ліквідацією його наслідків.

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