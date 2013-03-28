Кожара поїхав до Росії. Програма візиту

Москва. Міністр закордонних справ України, чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі Леонід Кожара прибув з дводенним візитом до Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, Л.Кожара прибув до підмосковного аеропорту «Шереметьєво» на рейсовому літаку.

Водночас у Департаменті інформації і преси МЗС Росії УНІАН повідомили, що завтра, 29 березня, у Москві відбудеться зустріч Л.Кожари з його російським колегою Сергієм Лавровим. Наголошується, що чергові переговори очільників зовнішньополітичних відомств Росії і України – останні відбулися 13-14 січня ц.р. у Чернівцях – свідчать про регулярний активний політичний діалог двох держав.

С.Лавров і Л.Кожара обговорять ключові питання двосторонніх російсько-українських відносин, графік майбутніх політичних контактів на найвищому і високому рівнях. Предметом переговорів стануть прикордонні питання, насамперед пов'язані зі спрощенням порядку перетину російсько-українського державного кордону громадянами Росії і України.

Міністри розглянуть хід Азово-Керченського врегулювання, питання, пов'язані з перебуванням і функціонуванням Чорноморського флоту Росії на території України. Важливою складовою зустрічі буде також гуманітарна співпраця. Міністри планують домовитися про спільне святкування Росією і Україною знаменних дат в історії і культурному житті двох держав.

Враховуючи українське головування в ОБСЄ поточного року, міністри детально обговорять актуальні питання військово-політичного, економіко-екологічного і людського вимірювань роботи Організації, проблематику конфліктного врегулювання і реформи ОБСЄ. Особливу увагу буде приділено ходу Придністровського врегулювання.

Також С.Лавров і Л.Кожара розглянуть взаємодію Росії і України у рамках СНД.

Як повідомляв УНІАН, Л.Кожара під час візиту до Російської Федерації 28-29 березня проведе низку зустрічей з представниками різних гілок влади Росії.

Зокрема, Л.Кожара як чинний голова ОБСЄ зустрінеться із заступником глави уряду РФ, спеціальним представником Президента Росії з Придністров'я Дмитром Рогозіним, головою Державної думи Федеральних зборів РФ Сергієм Наришкіним.

Програмою візиту також передбачено виступ Л.Кожари у Дипломатичній академії МЗС Росії і відвідання Національного культурного центру України в Москві.

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