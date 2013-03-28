Анонс на 29 березня

* Відбудеться засідання Колегії Державної інспекції ядерного регулювання України на тему: «Про результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки проекту першого пускового комплексу нового безпечного конфайнмента об'єкта «Укриття» (ПК-1 НБК) у рамках Ліцензійного пакету ЛП-6».

* Відбудеться відкрите засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

* Під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Рух до безвізового режиму з ЄС: де сьогодні Україна?" Україна продовжує заявляти про намір швидше отримати безвізовий режим з ЄС, але при цьому демонструє рекордно низькі темпи впровадження Плану дій з візової лібералізації (ПДВЛ), третій рік перебуваючи в першій (законодавчій) фазі ПДВЛ. Чи забезпечили належний прогрес закони, які були прийняті восени минулого року? Нещодавно уряд вніс до парламенту нові законопроекти щодо виконання ПДВЛ - в області протидії корупції і дискримінації, захисту персональних даних. Чи буде їх ухвалення достатнім для вирішення проблеми? Де знаходиться Україна в порівнянні зі своїми сусідами - Молдовою, Росією, Грузією, Туреччиною - на шляху до скасування віз? Хто і як зараз відповідає за виконання ПДВЛ? Як забезпечити співпрацю уряду, парламенту та громадянського суспільства? Який прогноз на поточний рік. Що змінили закони, прийняті на виконання ПДВЛ в останні місяці каденції Верховної Ради 6-го скликання? Учасники: Ірина Сушко, голова громадської ініціативи «Європа без бар'єрів», Олександр Сушко, науковий директор Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, провідний експерт громадської ініціативи «Європа без бар'єрів»; Мар'яна Кузьо, керівник проектів громадської ініціативи «Європа без бар'єрів», Наталя Беліцер , експерт Інституту демократії ім.П.Орлика, Іван Пресняков, експерт Українського інституту публічної політики; Борис Тарасюк, заступник голови фракції ВО «Батьківщина», народний депутат України, Ірина Геращенко, заступник голови комітету ВРУ з питань європейської інтеграції. Організатор: громадська ініціатива «Європа без бар'єрів» (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: Акредитація: (044) 2386843, 2308376 iryna_sushko@ukr.net; maryana.kuzio @ gmail.com.

* Круглий стіл на тему: "Ехо Кіпру: захист прав вкладників банків - світова та українська практика". Запрошені: представники Нацбанку, представники Банку Кіпру, представники українських банків і банківських асоціацій, юристи, економічні експерти та аналітики.

* Прес-конференція на тему: «Що зупинить сільське господарство - погода або фіскальний тиск?» Організатор - Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу". Учасники: президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс Ліссітса, президент асоціації «Союз птахівників України», голова ради директорів асоціації «Союз комбікормників України» Олександр Бакуменко; гендиректор Бахмутського аграрного союзу Юрій Акневський, голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков; президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України Микола Миркевич.

* Прес-конференція на тему: «Кліматичний аналіз ситуації в Україні. Прогноз на 2013 рік». Учасники: Вазіра Мартазінова, заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАНУ, МНС України; Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської Екологічної Ліги; Марія Сторч, координатор програми з питань зміни клімату НЕЦУ; Ольга Власюк, координатор проекту з адаптації та змін клімату НЕЦУ.

* Відбудеться брифінг директора департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Сергія Садового, на якому він повідомить оперативну інформацію щодо попередження паводку в Києві у зв'язку з таненням рекордної кількості снігу.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63