ТОП-10 (28 березня)

Україна розпочала поставки газу з Європи через територію Угорщини

Суд відкрив провадження за позовом про правомірність спецмита на імпорт авто

«Укрексімбанк» розмістив п'ятирічні облігації на 100 млн дол.

МАУ випустить іменні процентні облігації на 36 млн грн

У Міндоходів відхрещуються від створення фінансової поліції

Україна та Угорщина домовляються про транспортування газу в обсязі до 10 млрд куб. м

Україна розраховує на поставки газу через хорватський LNG-термінал

Україна скоротила закупівлі газу в Росії через невирішеність питання ціни на нього - Ставицький

МВФ повідомить про результати роботи місії в Україні через два тижні

Кіпр запровадив жорсткі обмеження на капітали

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Україна розпочала поставки газу з Європи через територію Угорщини

Будапешт. Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини, повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров в рамках офіційного візиту до Угорщини.

«Мені дуже приємно повідомити, що сьогодні, і це знаменно, українсько-угорський кордон перетнула «перша молекула», жартома, звичайно, угорського газу за реверсною системою поставок газу до України. Це без перебільшення дуже велика подія, тому що вона реально означає прорив енергетичної залежності України», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, знаменно, що такий прорив стався з боку Угорщини, і в зв'язку з цим подякував прем'єр-міністрові Угорщини Віктору Орбану за його принциповий підхід, який дозволив довгі та важкі переговори завершити позитивним результатом.

«І ось зараз Україна отримала можливість транспортувати значну кількість газу на свою територію. Це, без перебільшення, дуже серйозна і важлива подія в наших двосторонніх відносинах», - зазначив М.Азаров.

Він підкреслив, що також обговорив з В.Орбаном розширення можливостей для транзиту газу до України.

За словами М.Азарова, угорський прем'єр дав відповідне доручення своїм підлеглим, а з українського боку буде проводитися така ж робота.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що Європейський Союз обіцяє Україні вирішити питання про диверсифікацію поставок природного газу, що вплине на ціну російського газу для України.

Він пояснив, що йдеться про реверсні поставки газу з Європи.

Нагадаємо, Україна планує в 2013 році укласти контракт на поставку природного газу в обсязі 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини та Словаччини.

З 1 березня 2012 року "Укртрансгаз" забезпечив можливість прийому газу з Угорщини до України в обсязі до 3 млн куб. м на добу в зимовий період і понад 1 млн куб. м - в літній.

Питання поставки газу з території Словаччини в обсязі до 3 млн куб. м на добу наразі вимагає технологічного узгодження.

Нагадаємо, німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року - першого року, коли країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку - 56 млн куб. м газу.

З 1 листопада 2012 року "Нафтогаз України" розпочав імпорт газу, що закуповується у німецької компанії RWE і поставляється за реверсною схемою до України через Польщу.

У 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі в Росії до 20 млрд куб. м.

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Суд відкрив провадження за позовом про правомірність спецмита на імпорт авто

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження та призначив попереднє судове засідання на 11 квітня за адміністративним позовом про визнання неправомірними дій Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

За даними джерела, позов до суду надійшов 24 березня від двох фізосіб.

Згідно з позовною заявою, текст якої є у ​​розпорядженні УНІАН, позивачі, зокрема, просять «визнати дію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо публікації від 14 березня 2013 повідомлення в газеті «Урядовий кур'єр» про рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 28.04.2012 № СП - 275/2012/4423-08, яке набуває чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення - неправомірним».

Як повідомляв УНІАН, 14 березня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1000 куб. см, але не більш ныж 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1500 куб. см, але не більше 2200 куб. см.

Спецмита вводяться строком на 3 роки.

Проти введення спецмита виступили імпортери. Вони заявляють, що дія мит призведе до подорожчання імпортних автомобілів.

Крім того, імпортери вважають, що процедура введення спецмита в Україні проходить з порушенням правил СОТ, оскільки не були дотримані терміни інформування торгывельних партнерів про введення таких заходів.

Водночас міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов 15 березня заявив, що введення спецмита на імпорт автомобілів відповідає нормам СОТ.

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«Укрексімбанк» розмістив п'ятирічні облігації на 100 млн дол.

«Укрексімбанк» завершив розміщення п'ятирічних облігацій на 100 млн дол., повідомило УНІАН джерело на ринку.

За його словами, в рамках емісії проведено розміщення облігацій номінальною вартістю 100 млн дол. Ставка купона встановлена ​​на рівні 8,75%. Погашення заплановано в січні 2018 року. Організатором випуску став Biz Finance PLC (Великобританія).

Як повідомляв УНІАН, «Укрексімбанк» проводить дорозміщення п'ятирічних євробондів на 100 млн дол. з дохідністю 8,75%. У січні банк розмістив на фінансовому ринку п'ятирічні євробонди на загальну суму близько 500 млн дол. США з дохідністю 8,75%.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch присвоїло випуску облігацій «Укрексімбанку» очікувані рейтинги B(EXP)/RR4, агентство Moody's Investors Service - рейтинг B3 з негативним прогнозом.

Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» (м.Київ) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків України за обсягом активів.

Активи банку на 1 січня 2013 року становили 87,95 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 40,42 млрд грн, зобов'язання - 70,09 млрд грн, власний капітал - 17,86 млрд грн, статутний капітал - 16,45 млрд грн .

У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 159 млн грн.

Банк на 100% знаходиться у власності держави.

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МАУ випустить іменні процентні облігації на 36 млн грн

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) проведе закрите (приватне) розміщення 36 тис. іменних, процентних облігацій бездокументної форми на загальну суму 36 млн грн.

Як повідомляє МАУ в системі розкриття інформації НКЦПФР, таке рішення прийняла Наглядова рада компанії 26 березня.

Номінальна вартість однієї облігації - 1 тис. грн.

Випуск облігацій проводиться з метою залучення оборотних коштів для здійснення фінансово-господарської діяльності компанії.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. 100% акцій компанії перебувають в приватній власності. Флот МАУ складається з 22 середньомагістральних літаків Boeing-737. Авіакомпанія з’єднує Україну зі столицями і ключовими містами Європи, Азії і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів до більш ніж 3000 інших міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

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У Міндоходів відхрещуються від створення фінансової поліції

Міністерство доходів і зборів спростувало інформацію низки ЗМІ про формування підрозділу фінансової поліції у складі міністерства. Спростування передане УНІАН прес-службою Міндоходів.

«Позиція Міністерства полягає в тому, що будь-які зміни подібного характеру не лише вимагають ретельної підготовки, правового аналізу і узгодження між окремими зацікавленими структурами виконавчої влади, а й повинні прийматися тільки після громадських слухань і консультацій з бізнесом», - зазначається у повідомленні Міністерства.

Фахівці Міндоходів звернули увагу на те, що думки поважних експертів щодо створення фінансової поліції, розповсюджені у ЗМІ, можуть свідомо або несвідомо використовуватися в інформаційній кампанії, спрямованій на дискредитацію міністерства і формування помилкового враження про нібито наявні наміри уряду посилити адміністративний тиск на бізнес.

У Міндоходів підкреслюють, що згідно з Указом Президента про затвердження Положення про Міністерство доходів і зборів України, жодними додатковими повноваженнями щодо виявлення і розслідування правопорушень у податковій і митній сферах міністерство не наділене. Більше того, в Положенні не передбачено функцій, які, за припущенням низки ЗМІ, могли б бути покладені на фінансову поліцію.

«При міністерстві і далі функціонуватиме податкова міліція, яка, відповідно до Податкового і Кримінального процесуального кодексу, виконуватиме функції з виявлення і розслідування правопорушень у сфері оподаткування. Функція проведення заходів щодо протидії контрабанді і боротьбі з порушеннями митних правил на території України покладена на Департамент боротьби з контрабандою, який також увійшов як окрема юридична особа до складу міністерства», - сказано у повідомленні.

У міністерстві також відзначили, що мають намір повністю перейти на ризикорієнтовану систему моніторингу при виявленні і розслідуванні правопорушень у податковій і митній сферах, коли максимальна увага приділятиметься аналітичній роботі, а втручання в діяльність бізнесу, який справно платить податки, стане мінімальним. У зв'язку з цим, за інформацією Міндоходів, передбачається навіть скорочення особового складу податкової міліції до оптимального рівня.

«Міндоходів налаштоване на партнерські відносини з бізнесом і громадськістю. Ми будуємо свою роботу за принципами прозорості і відвертості для представників ЗМІ, і завжди готові надати повну і об'єктивну інформацію про будь-який аспект своєї діяльності», - підкреслили в Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, у березні ц.р. Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів, встановивши, що у складі міністерства утворюються і діють підрозділи податкової міліції. Крім того, глава держави поклав на міністерство низку функцій, зокрема з адміністрування єдиного соціального внеску і контролю за своєчасністю проведення розрахунків в іноземній валюті. До основних завдань Міндоходів також входять: забезпечення єдиної державної податкової і митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, а також боротьба з порушеннями митного і податкового законодавства, здійснення в рамках своїх повноважень контролю над наповненням бюджетів і цільових фондів.

На Міндоходів також покладена відповідальність за формування державної політики у сфері контролю над виробництвом і оборотом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Крім того, Міндоходів контролюватиме сферу готівкових розрахунків за товари (послуги), а також наявність ліцензій на здійснення різних видів діяльності, що підлягають ліцензуванню або патентуванню.

Одна з силових структур - податкова міліція - залишається у складі створеного наприкінці минулого року Міністерства доходів і зборів, проте буде реформована найближчим часом.

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Україна та Угорщина домовляються про транспортування газу в обсязі до 10 млрд куб. м

Україна й Угорщина обговорюють можливість транспортування до України газу з Європи обсягом до 10 млрд кубічних метрів.

Про це повідомив журналістів прес-секретар прем'єр-міністра України Миколи Азарова Віталій Лук’яненко.

«Наявна потужність - 2 млрд кубічних метрів. Але є пропозиція, яку узгоджують технічні експерти сторін щодо збільшення обсягів у п'ять разів, тобто до 10 млрд можна буде прокачувати», - сказав В.Лук’яненко.

Він відзначив, що сторони також обговорюють можливість інших шляхів поставок газу з Європи до України.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна розпочала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини.

Нагадаємо, Україна планує у 2013 році укласти контракт на поставки природного газу обсягом 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини і Словаччини.

З 1 березня 2012 року “Укртрансгаз” забезпечив можливість прийому газу з Угорщини до України обсягом до 3 млн куб. м на добу у зимовий період і понад 1 млн куб. м - у літній.

Питання поставок газу з території Словаччини обсягом до 3 млн куб. м на добу наразі вимагає технологічного узгодження.

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Україна розраховує на поставки газу через хорватський LNG-термінал

Україна розраховує на експлуатацію маршруту постачань газу через хорватський LNG-термінал, повідомив журналістам у Будапешті в четвер, 28 березня, міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

Як передає кореспондент УНІАН, він зокрема сказав: «Ми розраховуємо на те, що найближчим часом будуть відпрацьовані нові два маршрути. Це маршрут TANAP - трубопровід, який пройде з Азербайджану до Центральної Європи. А також коридор Адріа - це споруджуваний LNG-термінал у Хорватії і пов'язаний він із системами в Центральній Європі, а також з нашою ГТС, - сказав Е.Ставицький.

Він зазначив, що розраховує, що цей проект буде реалізований у найближчі два-три роки.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров у рамках офіційного візиту до Угорщини заявив про те, що Україна розпочала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини. Україна і Угорщина обговорюють можливість транспортування в Україну газу з Європи в обсязі до 10 млрд кубометрів.

Раніше українська влада заявляла про плани в 2013 році імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі в Росії до 20 млрд куб. м

До 2016 року Хорватія має намір запустити в експлуатацію LNG-термінал на Адріатиці. Вартість проекту оцінюється у 600 млн євро. 25% фінансування країна розраховує отримати з фонду розвитку ЄС.

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Україна скоротила закупівлі газу в Росії через невирішеність питання ціни на нього - Ставицький

Україна в березні поточного року скоротила закупівлі газу в Російській Федерації через невирішеність питання про зниження ціни на газ, повідомив журналістам у Будапешті в четвер, 28 березня, міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

Як передає кореспондент УНІАН, він зокрема сказав: «Ми перебуваємо в переговорах з російськими колегами, але хочу відзначити, що протягом березня ми практично не купували газ на території Росії. Це насамперед тому, що не вирішено питання щодо цінової позиції».

Е.Ставицький зазначив, що український уряд працює над збільшенням обсягів диверсифікації поставок газу в Україну.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. У лютому 2013 року, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, середня митна ціна на імпортний газ для України знизилася у порівнянні з січнем на 1,5% - до 419,7 дол. з 426,16 дол. за 1 тис. куб. м.

Україна в лютому 2013 року суттєво скоротила закупівлю газу в Російській Федерації, внаслідок чого розмір оплати за газ істотно скоротився - до 162 мільйона доларів, тоді як у лютому 2012 року НАК «Нафтогаз України» заплатив «Газпрому» 1,3 млрд доларів.

Відзначимо також, що 25 березня глава «Газпрому» Олексій Міллер, відповідаючи на питання журналістів про обгрунтованість скарг України щодо високих цін на російський газ, заявив, що Україна не витримає спотових цін на газ, які в цей час у Великобританії перевищили ціну газу для України майже вдвічі.

Водночас 28 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров у рамках офіційного візиту до Угорщини заявив про те, що Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини. Україна і Угорщина обговорюють можливість транспортування в Україну газу з Європи в обсязі до 10 млрд кубометрів.

Раніше українська влада заявляла про плани в 2013 році імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі в Росії до 20 млрд куб. м.

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МВФ повідомить про результати роботи місії в Україні через два тижні

Міжнародний валютний фонд обіцяє повідомити про результати роботи місії Фонду, яка перебуває в Україні з 27 березня, через два тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, відповідаючи на запитання агентства під час традиційного брифінгу у Вашингтоні, повідомив глава Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс.

«Місія перебуває в Києві із вчорашнього дня і веде переговори про нову угоду за програмою stand-by. Поки рано говорити про якісь деталі. Але ми очікуємо будь-якої інформації щодо цього в найближчі два тижні», - сказав Дж. Райс.

Як повідомляв УНІАН, місія ключового кредитора України - Міжнародного валютного Фонду (МВФ), як і планувалося, з 27 березня почала роботу в Києві.

За словами міністра економічного розвитку і торгівлі України Ігоря Прасолова, настрій у команди уряду та Національного банку щодо переговорів хороший і Україна вкрай зацікавлена ​​в отриманні коштів від МВФ, а також у рефінансуванні тих кредитів, які вже були отримані по лінії Фонду.

Переговори тільки розпочалися, і вони пройдуть не тільки в профільних міністерствах, але також за участю перших осіб держави. Крім того, Асоціація українських банків також повідомила про намір провести зустріч з місією МВФ.

Попередня місія працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого 2013 року. За підсумками її роботи Фонд відзначив прогрес у переговорах з українською владою і вважає його достатнім для продовження діалогу. На думку чинного постійного представника МВФ в Україні Макса Альєра, аналіз, проведений за підсумками візиту попередньої місії, підтверджує правильність раніше виданих Україні рекомендацій, зокрема щодо необхідності вирівнювати ціни на газ для населення, ведення гнучкого валютного курсу і реформування банківського сектору економіки.

На Україну в 2013 році чекають пікові виплати за зовнішнім боргом на суму близько 9 млрд дол., зокрема близько 6 млрд дол. - за раніше взятими кредитами Міжнародного валютного фонду.

У 2011 році Фонд заморозив кредити для України у відповідь на небажання влади проводити економічні реформи і вирішувати фінансові проблеми державного енергохолдингу "Нафтогаз України".

Нагадаємо також, що постійним представником МВФ в Україні з 1 травня стане Жером Ваше, який раніше займався питаннями відновлення економіки Іспанії.

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Кіпр запровадив жорсткі обмеження на капітали

Кіпр запровадив жорсткі обмеження на капітали, починаючи від сьогоднішнього відкриття банків. Про це пише інтернет-видання EUobserver.

Відповідно до запроваджених заходів, кіпріоти, що залишають країну, можуть брати із собою в кожну подорож щонайбільше 3 тис. євро готівкою. При цьому запроваджені обмеження в 10 тис. євро на оплату навчання студентів у закордонних університетах. Крім того, відповідно до нових правил, з кредитної картки кіпрського банку за кордоном можна буде знімати щонайбільше 5 тис. євро щомісячно.

Усі платежі за оплату товарів, що імпортуються в країну, мають узгоджуватися урядом. До того ж від кіпріотів вимагатиметься декларування всіх надходжень за продаж товарів на експорт чи власності за кордоном.

Крім того, максимальний ліміт отримання готівки в банкоматах встановлений урядом у 300 євро на добу, за винятком клієнтів двох банків - Laiki bank та Bank of Cyprus, яким ліміт на зняття готівки в банкоматах буде обмежений в 100 і 120 євро на добу відповідно.

EUobserver також зазначає, що хоча уряд і заявив, що контроль встановлюється на 7 діб, однак експерти досить скептично ставляться до таких заяв і кажуть, що контроль може зберегтися на місяці, а то й роки.

Як повідомляв УНІАН, відділення кіпрських банків після двотижневої перерви відкрилися у четвер, 28 березня, на Кіпрі в умовах суворого контролю над рухом капіталу, який введений ЦБ країни.

Нагадаємо, в четвер у кіпрські банки надійшли 5 млрд євро готівки, доставлені в середу ввечері в умовах підвищених заходів безпеки спецрейсом з Франкфурта-на-Майні.

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УНІАН