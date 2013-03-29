Азаров під час "ділового сніданку" закликав угорський бізнес до співпраці з Україною

Прем’єр-міністр Микола Азаров закликав угорських бізнесменів до співпраці з Україною.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це М.Азаров сказав під час ділового сніданку з депутатами Державних зборів Угорщини.

Прем’єр відзначив поліпшення інвестиційного та податкового клімату в Україні.

Угорська сторона на зустрічі порушувала питання про збільшення кількості переходів на українсько-угорському кордоні, а також про активізацію впровадження норм закону про засади державної мовної політики стосовно надання угорській мові статусу регіональної, в населених пунктах, де проживають представники угорської меншини.

З української сторони в сніданку брали участь міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, міністр інфраструктури Володимир Козак, міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков, перший заступник міністра культури Тимофій Кохан, народний депутат України Іштван Гайдош.

Нагадаємо, М.Азаров 28-29 березня перебуває з офіційним візитом в Угорщині.

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